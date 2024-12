Collega’s én beste vriendinnen: “Onze therapeutische ’teugsjes’ zijn heilig”

Tijdens een gemiddelde week spenderen we meer uren op het werk dan thuis. Geen wonder dat ook onder collega’s heel mooie vriendschappen ontstaan! Anke, Laura & Lies werken op het hoofdcommissariaat van de politie.

Lies (26): “Laura en ik leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen op het werk, Anke is pas zes maanden geleden gestart. Je kunt dus gerust stellen dat onze vriendschap pijlsnel gegroeid is.”

Anke (25): “Lies en Laura zaten in mijn selectie en hebben me aangeworven. Daarmee kozen ze me dus onrechtstreeks ook als vriendin!”

Laura (28): “We hebben Anke van in het begin onder onze vleugels genomen en op korte tijd ontstond een hechte vriendschap. Een beetje zoals het bij mij en Lies ging destijds. We trokken met een groepje collega’s op citytrip naar Keulen en het was goedkoper om een kamer te delen.”

Als het wat te stressy is geweest op het werk, doen we een afterworkdrankje.

Lies: “Laura kwam heel voorzichtig vragen of ik niet bij haar wilde slapen, wat ik meteen zag zitten. Tijdens die reis klikte het. Ik had op dat moment wat liefdesperikelen en Laura kwam net uit een lange relatie. We vonden bij elkaar een luisterend oor.”

Anke: “Intussen zijn we een sterke driepoot. We zien en horen elkaar regelmatig buiten het werk. Onze ‘therapeutische teugsjes’ zijn heilig!”

Laura: “Absoluut! Als het wat te stressy is geweest, doen we een afterworkdrankje. Meestal op vrijdag, én met ons vaste drankje: de Pornstar Martini.”

Lies: “Op Instagram hebben we een groepje: ‘de bende van olay’. Da’s een afgeleide van ‘okay’ – Laura’s stopwoordje. Eigenlijk communiceren we daar quasi enkel met reels.” (lacht)

Anke: “We hebben hetzelfde gevoel voor humor en vinden dezelfde dingen belangrijk in het leven. Dat is wat ons verbindt, denk ik. Want op zich hebben we heel verschillende karakters én zitten we in andere levensfases.”

Lies: “Laura en ik zijn single, Anke is verloofd. Maar het is net leuk om elkaars verhalen en bezorgdheden te horen.”

Anke: “Het werk is natuurlijk ook een verbindende factor. Mede dankzij hen ben ik nog geen dag met tegenzin gaan werken. Werk maakt zo’n groot deel uit van je leven. Dan is het alleen maar fijn dat je dat met je vriendinnen kunt delen!”

