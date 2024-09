Ontdek de 7 ultieme tips tegen haaruitval!

Haaruitval of steeds dunner wordend haar… Niemand vindt het leuk om haar te verliezen. Gelukkig zijn er heel wat zaken die je kan ondernemen om haaruitval tegen te gaan. Lees hier 7 tips tegen haaruitval en wat je kan doen als je al klachten van haarverlies ervaart.

Verzorg je haar

Je haar goed verzorgen kan een enorme impact hebben. Alles wat je haar sterker maakt kan helpen, zoals een haarelastiek gebruiken die niet te strak zit of de juiste shampoo en conditioner kiezen voor jouw type haar.

Beweeg voldoende

Een andere tip tegen haarverlies is om iedere dag voldoende te bewegen. Hierdoor hou je je bloedsomloop in circulatie en dat kan een positieve invloed hebben op je haargroei1.

Een gezond en evenwichtig dieet

Een gezond en evenwichtig dieet met voldoende eiwitten en vitamines is belangrijk voor je haar! Eiwitten zorgen er bijvoorbeeld voor dat er voldoende aminozuren in je lichaam zijn om het eiwit keratine aan te maken. Dit is noodzakelijk voor sterk en gezond haar, want je haar bestaat voor 95% uit keratine… Daarnaast kan een tekort aan bepaalde vitamines een oorzaak van haaruitval zijn. Vitamines en mineralen zijn immers onontbeerlijk voor het optimaal functioneren van allerlei processen in ons lichaam, waaronder onze haargroei. Ons lichaam maakt ze echter niet altijd zelf aan! We moeten ze uit voeding halen, dus het is erg belangrijk dat je een gezond en evenwichtig dieet hanteert2.

Drink voldoende water

Hydratatie is zó belangrijk – ook voor je haar. Drink dus bij voorkeur iedere dag zeker zo’n anderhalve à twee liter water.

Vermijd stress

Stress is een van de voornaamste oorzaken van haaruitval bij zowel mannen als vrouwen. Veel tips die helpen om stress te vermijden, kunnen dus ook helpen tegen haaruitval. Denk bijvoorbeeld aan oefeningen die helpen om rust te vinden zoals yoga of zorgen voor een goede nachtrust.

Vitamines

Er zijn vitamines die kunnen helpen tegen haaruitval, dus het kan soms een goed idee zijn om je dagdagelijks dieet aan te vullen met vitamines als ondersteuning. Een tekort aan zink en ijzer worden vaak geassocieerd met haarverlies, dus dat zijn zeker mogelijke opties, maar ook andere vitamines en mineralen kunnen ondersteuningen bieden tegen haaruitval:

Zwavelaminozuren zoals cystine en methionine zijn onmisbaar voor de vorming van keratine

zijn onmisbaar voor de vorming van keratine Vitamine B6 draagt bij aan de opname en synthese van cysteïne, een belangrijk bestanddeel van keratine, wat essentieel is voor gezond haar.

draagt bij aan de opname en synthese van cysteïne, een belangrijk bestanddeel van keratine, wat essentieel is voor gezond haar. Zink draagt bij tot de eiwitsynthese, zoals keratine

draagt bij tot de eiwitsynthese, zoals keratine Seleen is een antioxidant die bijdraagt tot gezond haar

Andere mogelijke factoren

Ga na wat de eventuele oorzaken van je haarverlies kunnen zijn. Enkele mogelijke factoren zijn hormonale veranderingen of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. In dergelijke gevallen kan het een goed idee zijn om met je arts te bespreken of er stappen zijn die je kan nemen om je haar opnieuw te herstellen.

