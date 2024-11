De ene verkiest een echte kerstboom, de andere gaat resoluut voor een kunstkerstboom. Over smaken en kleuren valt niet te twisten. Maar als je jaarlijks voor een ‘valse’ gaat, is het jou vast ook opgevallen dat de boom er soms niet vol en echt genoeg uitziet. Maar met deze handige trucjes krijg je in een mum van tijd een vollere kerstboom!

Vollere kerstboom: handige tips

1. Geef de boom tijd

Als je hem jaarlijks gebruikt en telkens weer in de doos propt, is het niet meer dan logisch dat de takjes soms gaan buigen. Neem dus de nodige tijd om ieder takje opnieuw in model te brengen. Wedden dat jouw kerstboom er direct voller zal uitzien?

2. Durf te verven

Lijkt de kunstboom wat afgeleefd? Laat hem een frisse neus halen in jouw tuin en verfris hem met wat spuitverf. De roest- of kale plekken zullen in een mum van tijd verdwenen zijn.

3. Let it snow

Blijft je boom er toch maar mager uitzien? Bestrooi de boom dan met wat kunstsneeuw. Het zal lijken alsof je hem nog maar net naar binnen hebt gehaald!

4. Guirlande to the rescue

Er bestaan slingers die er net zo uitzien als de takken van je kerstboom! Wikkel ze rond je kunstkerstboom, et voilà. Een snelle én handige manier om een kale kerstboom er voller te doen uitzien!

5. Een vollere kerstboom? Vul ‘m met slingers!

Heb je nog een paar slingers of kraalsnoeren op zolder liggen? Gebruik ze dan om je kerstboom in het midden op te vullen. Duw ze goed tegen de ‘stam’, en laat ze af en toe iets meer naar voren op de tak komen. Zo creëer je meer diepte in je kerstboom. Niet alleen zal je boom er zo voller uitzien, maar ze zorgen ook voor wat extra glitter!

6. Hang de kerstballen dieper in de boom

Net zoals bij de kerstslingers, mag je gerust je kerstballen wat dieper in de boom hangen. Door te spelen met dimensies krijg je direct een voller effect.

7. Speel met de grootte en vorm van ornamenten

Durf te gaan voor echt grote kerstballen en andere vormen. Ze zijn ideaal om kale plekken op te vullen en contrasteren mooi met kleinere exemplaren. Kies bijvoorbeeld een paar heel grote kerstballen, een paar druppelvormige en wat leuke ornamenten.

8. Matte, glanzende én glitterkerstballen

Niet alleen de grootte van de kerstballen, maar ook de afwerking ervan speelt een rol. Wissel af tussen matte, glanzende en glitterende kerstballen. Ze reflecteren het licht van de kerstverlichting elk op hun eigen manier en zullen je boom er voller doen uitzien.

9. Ga voor speciale kerstverlichting

Met een paar leuke lichtsnoeren in je boom ziet je boom er pak voller uit. Na de slingers en kerstballen, kun je de boom opvullen met een lichtsnoer met sneeuwvlokken of grotere lampjes. De combinatie van de kleine led-lichtjes en die specialere lichtsnoer is sowieso een winner!

Is het een lichtsnoer op batterijen? Dan hebben wij alvast enkele tips om dat vervelende bakje te verbergen!

10. Verberg de lelijke voet

Dan heb je eindelijk die mooie boom waar je altijd van droomde, en dan komt die lelijke (plastic) voet de boel verpesten. Gelukkig zijn er tal van manieren om hem creatief en esthetisch te verstoppen. Zet ‘m bijvoorbeeld in een rieten mand, drapeer er een mooi kleed rond.

