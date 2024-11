Kerstverlichting op batterijen: zo verberg je het bakje

Kerstverlichting in je huis brengt direct een warme en gezellige sfeer met zich mee. Helaas zijn er niet altijd stopcontacten op de plaatsen waar we de verlichting willen, en dan moeten we ons behelpen met kerstverlichting op batterijen. Maar wat doen we met dat bakje? Met onze tips kun je het mooi verbergen!

Of je de lichtjes nu in de kerstboom hangt of op je vensterbank legt, het is altijd een goede keuze! Maar dan moeten we dat vervelende bakje met batterijen wel kunnen verbergen…

Kerstverlichting op batterijen als decoratie

Verstop het bakje onder je kerstdecoratie . Dat is de eenvoudigste en tegelijkertijd ook de efficiënste manier om geen batterijen te zien.

. Dat is de eenvoudigste en tegelijkertijd ook de efficiënste manier om geen batterijen te zien. Kerstverlichting in een glazen vaas , stolp of doorzichtige kerstbal is enorm sfeervol, maar dan wil je het bakje liever niet zien. Creëer daarom een ‘ basis ‘ onderaan van bijvoorbeeld valse sneeuw of parelsnoeren waaronder je het bakje verstopt.

, of doorzichtige kerstbal is enorm sfeervol, maar dan wil je het bakje liever niet zien. Creëer daarom een ‘ ‘ onderaan van bijvoorbeeld valse sneeuw of parelsnoeren waaronder je het bakje verstopt. Of vervang je vaas door enkele grote glazen bokalen met een deksel. Kleinere bakjes kun je met dubbelzijdige plakband vasthangen aan de binnenkant van het deksel.

Wil je graag de verlichting graag ergens omhoog hangen? Hang het bakje dan op een onopvallende plek omhoog met wat dubbelzijdige plakband, bijvoorbeeld achter de gordijnen, aan de onderkant van een schap of aan de achterkant van een bloempot.

hangen? Hang het bakje dan op een onopvallende plek omhoog met wat dubbelzijdige plakband, bijvoorbeeld achter de gordijnen, aan de onderkant van een schap of aan de achterkant van een bloempot. Geef het bakje een leuke make-over met verf of washitape, dan hoef je het niet eens te verbergen. Verf het bijvoorbeeld donkerrood en gebruik het als verhoogje voor je decoratie. In enkele voorbeelden hieronder zie je dat het bakje is verpakt als cadeautje, is weggewerkt achter een dennenappel en wat kerstballetjes, of is verstopt onder watten.

In de kerstboom

Probeer het bakje in de boom te hangen . Met wat touw of groene ijzerdraad kun je het aan een tak hangen of verbinden met de stam.

. Met wat touw of groene ijzerdraad kun je het aan een tak hangen of verbinden met de stam. Verberg het bakje in een plastic kerstbal die je kunt vullen met bijvoorbeeld kleine kerstballen.

die je kunt vullen met bijvoorbeeld kleine kerstballen. Hang je verlichting zodanig in de kerstboom dat het bakje onderaan de voet blijft. Zo kun je het samen met de voet van de kerstboom op een leuke manier verbergen.

Laat je inspireren

