Akoestische panelen in de woonkamer: wat doen ze?

Heb je een strak en minimalistisch huis, dan kan een vervelende galm de sfeer behoorlijk naar beneden halen, zeker in de living. Met akoestische panelen verander je jouw koele, kil klinkende woonkamer in een handomdraai in een warme en rustige omgeving.

Wat is dat, galm?

Vooral in nieuwbouwhuizen of erg grote open ruimtes heb je er last van. Het zijn voornamelijk harde en gladde oppervlakken die het geluid in de ruimte weerkaatsen, met een vervelende echo of galm tot gevolg. Zeker grote raampartijen en gladde betonnen structuren zijn vaak de boosdoener. Ze zien er modern en stijlvol uit, maar ze zijn allerminst goed voor de akoestiek in de kamer.

Ben je rustig televisie aan het kijken of muziek aan het luisteren, dan galmt de klank door de ruimte. Zelfs wanneer je vrienden of familie op bezoek hebt voor een gezellige avond, lijken de gesprekken letterlijk alle kanten op te gaan.

Die slechte akoestiek is in de eerste plaats erg storend, maar wist je dat het zelfs voor hoofdpijn en concentratieproblemen kan zorgen? Gelukkig kun je de akoestiek in huis makkelijk verbeteren.

Akoestische panelen

Harde en gladde materialen weerkaatsen het geluid, terwijl zachte materialen het gaan absorberen. Met een aantal kleine aanpassingen kun je de akoestiek al erg verbeteren.

Voeg textiel toe aan de kamer: kies voor een tapijt op de grond en gordijnen aan de ramen. Ga bewust voor stoffen meubels en voeg kussens en plaids toe.

Verdeel de ruimte: lange ononderbroken muren zijn nefast. Creëer hoekjes in de kamer door room dividers te gebruiken of bijvoorbeeld een boekenkast niet tegen de muur, maar haaks op de muur te plaatsen.

Het grootste effect verkrijg je echter door akoestische panelen te plaatsen. Deze zijn niet enkel effectief, maar ook erg trendy. Wat dacht je bijvoorbeeld van mooie houten latjes op een muur of een deel van het plafond? Akoestische panelen zijn gemaakt van absorberend materiaal, dat geluid opneemt zodat het niet weerkaatst en je dus minder last hebt van galm of echo. De panelen helpen zelfs om geluidsoverlast van de kamers die aan de ruimte grenzen te verminderen. Daarnaast zijn ze natuurlijk erg stijlvol en geven ze je ruimte in no time een luxueuze uitstraling!

Ben je geen fan van hout, kies dan voor een akoestisch schilderij. Dat is een paneel dat gemaakt is van een zacht en geluidsabsorberend materiaal, met ervoor een doek met een mooi kunstwerk op. Het grote voordeel is dat je regelmatig van doek kunt wisselen. Ben je uitgekeken op je huidige schilderij, dan bestel je enkel een nieuw doek dat je op het paneel bevestigt. Meteen een nieuwe eyecatcher in je interieur!

Denk goed na over de plek waar je de akoestische panelen plaatst. Ze hebben namelijk het meest effect op de plek waar je de galm het meest stoort. Hou je regelmatig etentjes aan je grote tafel in de woonkamer, kijk je erg veel televisie of heb je net een home office geïnstalleerd in een hoekje van de ruimte, hang de panelen dan op die plek waar je een stille zone wilt creëren.

