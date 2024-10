Hou jij ook van knapperige toast en maakt je broodrooster deel uit van je meest gebruikte keukenapparaten? Dan is het belangrijk om ‘m regelmatig schoon te maken. Met dit stappenplan is je broodrooster schoonmaken kinderspel.

Hoe vaak moet je je broodrooster schoonmaken?

Hoe vaak je je broodrooster schoonmaakt, hangt natuurlijk af van hoe frequent je ‘m gebruikt. Ga je enkel in het weekend voor toast bij je eitje of zweer je elke dag bij een warme, krokante boterham? In het laatste geval is je broodrooster één keer per week proper maken toch aan te raden. Er blijven namelijk altijd hardnekkige kruimels achter in het apparaat. Door de kruimels regelmatig te verwijderen, voorkom je dat ze verbranden en je brood die aangebrande smaak geven.

Je broodrooster schoonmaken: stappenplan

Stap 1

Een heel belangrijke eerste stap: zorg ervoor dat je de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en dat de broodrooster helemaal is afgekoeld. Het klinkt erg logisch, maar het wordt al te vaak vergeten.

Beginnen doe je door je broodrooster ondersteboven te houden en op die manier de meeste kruimels eruit te schudden. Hou ‘m boven de gootsteen, de vuilnisbak of leg wat keukenpapier of oude kranten op het aanrecht om de kruimels op te vangen.

Stap 2

Vergeet het magische schuifje niet leeg te maken. Onderaan je broodrooster bevindt zich – in de veronderstelling dat het niet gaat om een erfstuk van je grootouders – namelijk een kruimellade die je er makkelijk uit kunt schuiven. De aanwezigheid van dit schuifje blijkt voor velen een goed bewaard geheim. Schud de kruimels eraf en was de lade zelf af in een sopje. Heb je de lade uitgeschoven, dan kun je met een keukenkwastje de achtergebleven kruimels in de broodrooster wegvegen. Zorg ervoor dat het schuifje mooi droog is voor je het terugplaatst.

Stap 3

Maak ook de buitenkant schoon. Dat doe je met een zachte, vochtige doek en eventueel wat milde zeep. Geef de knoppen en randjes extra aandacht, want daar blijft vaak het meeste vuil achter. Heb je een broodrooster van roestvrij staal, dan kun je wat azijn gebruiken om ‘m te doen blinken.

Meer handige schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!