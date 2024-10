10 dingen die je goed kunt schoonmaken met een tandenborstel

Gooi jij je tandenborstel om de paar maanden in de vuilnisbak? Dat is eigenlijk geen goed idee, want het is een perfect hulpmiddel om heel wat huishoudelijke taakjes mee op te lossen. Hier vind je 10 handige dingen die je perfect kunt schoonmaken met een tandenborstel!

Je vraagt je bijna af waarom fabrikanten van schoonmaakartikelen niet zelf zo’n miniborstel op de markt brengen, zo handig is een ‘schoonmaaktandenborstel’.

Deze dingen kun je schoonmaken met een tandenborstel

1. Haardroger

Werkt je haardroger niet meer naar behoren? Grote kans dat er veel pluis in zit, waardoor de motor niet meer goed zijn werk kan doen. Met een tandenborstel pluk je de pluisjes gemakkelijk uit het rooster.

2. Klittenband

Klittenband is handig, bijvoorbeeld om de kinderen hun schoenen mee te sluiten. Maar de haakjes in het materiaal die de plakkracht bepalen, zijn ook magneten voor uitgevallen haar, onbestemde stukjes vuil, kruimels enz. Met je tandenborstel erover is die viezigheid snel verleden tijd.

3. Pitten van het gasfornuis

Je kunt ze bijna helemaal ontleden, wat het schoonmaken al een stuk simpeler maakt. Toch blijven er kleine hoekjes aan de gaspitten zitten waar je eigenlijk alleen met een kleine borstel goed bij kunt. Je kunt het al raden, pak je tandenborstel erbij!

4. Tegelvoegsel

Doe een scheutje bleekwater bij je water, laat het een paar minuten intrekken op het voegsel en borstel de viezigheid eraf met de tandenborstel.

5. Kussens van autostoelen

Zeker wanneer je kinderen hebt, is dit een herkenbare ergernis. Al die koekkruimels en broodstukjes die achter de achterbank verdwijnen… Met een tandenborstel veeg je de eetresten makkelijk uit de naden.

6. Kranen

Wederom geldt: lastige hoekjes en kleine ruimtes die het best worden bereikt met een klein schrobbertje. Boen ze regelmatig en je voorkomt kalkvorming.

7. Schoenen schoonmaken met tandenborstel

Vuile schoenzolen? Met een tandenborstel krijg je die rubberen rand weer stralend wit. Doe een beetje tandpasta op de tandenborstel en wrijf ermee over de zool. Je kunt dit ook doen met wat azijn of citroen.

8. Koper & zilver opblinken

Kopen en zilver opblinken is zo’n klusje dat we vaak uitstellen, maar toch is het altijd de moeite waard. Zéker wanneer je aan de slag gaat met een oude tandenborstel. Doe wat koper- of zilverpoets op de borstel, verspreid het product en laat even inwerken. Na een tiental minuutjes mag je met de borstel beginnen schrobben.

9. Oortjes

Kunnen jouw AirPods of oortjes een poetsbeurt gebruiken? Ga dan voorzichtig met een licht vochtige tandenborstel aan de slag. Wrijf heel voorzichtig, zeker over de openingen.

10. Kleine kamerplanten

Kamerplanten afstoffen is een must, maar dat is niet altijd even gemakkelijk bij kleine kamerplanten. Onze oude tandenborstel to the rescue! Maak de haartjes vochtig en wrijf het stof van de blaadjes!

