Diepvriezer ontdooien: zo ga je te werk

Wist je dat een dunne ijslaag van 3 mm het elektriciteitsverbruik van je diepvriezer al met 20% doet stijgen? Regelmatig je diepvriezer ontdooien, is dus de boodschap. Met ons handige stappenplan wordt dat klusje een koud kunstje!

Diepvriezer ontdooien in 5 simpele stappen

Heel wat nieuwe diepvriezers zijn no frost, wat betekent dat geen ijslaag ontstaan. Heb jij toch nog een exemplaar dat je ijsvrij wilt maken? Wij helpen je stap voor stap:

Stap 1: schakel de diepvriezer uit

Zet je diepvriezer uit en maak hem helemaal leeg. Heb je geen aan- en uitknop in je toestel? Trek dan de stekker uit het stopcontact.

Stap 2: bewaar je producten op een koele plek

Bewaar je bevroren producten in een andere diepvriezer, in een koelzak of frigobox. Of voer dit klusje uit in de winter en laat de vriestemperaturen alle boodschappen koel houden.

Heb je een koelkast met diepvriesvakje? Vergeet dan niet om ook alles uit het koelgedeelte te halen!

Stap 3: vang het water op

Het gesmolten waterijs vindt zijn weg naar buiten via een afvoerslang of pijp onderaan de vriezer. Vang het ijswater op met de lekbak. Leg een handdoek voor de vriezer om extra water op te vangen. Hiermee voorkom je vochtschade aan de vloer.

Voor het diepvriesvakje in een koelkast kun je een handdoek gebruiken. Zo belandt het ijswater niet in de rest van de koelkast.

Stap 4: versnel het ontdooien

Ontdooien je producten aan een sneltempo en heb je geen tijd om te wachten tot het ijslaagje in je diepvriezer smelt? Wapen je met een haardroger en blaas warme lucht over het te ontdooien deel. Let er wel op dat je haardroger en snoer niet in contact komen met het water.

Ook handig:

Leg een dikke handdoek op de onderkant van je diepvriezer en plaats er e en pot kokend water op . Sluit vervolgens de deur. Dankzij de stoom van het kokende water zou het ijs sneller smelten.

. Sluit vervolgens de deur. Dankzij de stoom van het kokende water zou het ijs sneller smelten. Je kunt het ijs ook wegschrapen met een spatel of een ijskrabber. Gebruik in elk geval iets van plastic en geen scherp materiaal en ga voorzichtig te werk, zodat je de koelelementen van je diepvriezer niet beschadigt.

Stap 5: tijd voor een schoonmaakbeurt

Zodra het ijs ontdooid is, kun je de binnenkant van je diepvriezer eens flink onder handen nemen. Gebruik hiervoor een vochtige doek met een beetje soda, dat werkt desinfecterend. Droog je diepvriezer vervolgens goed af.

Hoe vaak ontdooien?

Steek jij de ontdooi- en schoonmaakbeurt van je diepvriezer vaak in de ijskast? Dat doe je dus beter niet, voor je boodschappen, je portemonnee Γ©n het milieu. En bekijk het op deze manier; je hoeft je diepvries slechts een keer per jaar te ontdooien!

Voorkomen is beter dan genezen

IJslagen voorkomen is nog altijd beter dan de strijd aan te gaan. Deze tips kunnen je daarbij helpen:

Controleer geregeld de dichting van je diepvriezer . Doe de test : steek een velletje papier tussen de deur en doe de deur dicht. Probeer het papier eruit te trekken. Als dat heel vlot gaat, kun je de dichtingen beter laten vervangen, want ze houden de kou niet meer optimaal binnen en het toestel verbruikt dus extra energie.

. : steek een velletje papier tussen de deur en doe de deur dicht. Probeer het papier eruit te trekken. Als dat heel vlot gaat, kun je de dichtingen beter laten vervangen, want ze houden de kou niet meer optimaal binnen en het toestel verbruikt dus extra energie. Controleer ook of de deurrubbers beschadigd zijn. Een slechtsluitende deurrubber is immers meestaal de verklaring waarom er zich zo snel een nieuwe, dikke ijslaag in je diepvriezer vormt. Je kunt ze beschermen door de rubbers in te smeren met een beetje olijfolie.

zijn. Een slechtsluitende deurrubber is immers meestaal de verklaring waarom er zich zo snel een nieuwe, dikke ijslaag in je diepvriezer vormt. Je kunt ze beschermen door de rubbers in te smeren met een beetje olijfolie. Je diepvriezer na het ontdooien goed afdrogen is ook belangrijk, zodat er geen vocht achterblijft dat weer bevriest.

Extra tip: smeltwater

Giet het smeltwater vooral niet weg! Het bevat geen kalk en is dan ook perfect om de planten water te geven, zeker delicate planten zoals bonsai.

