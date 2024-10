Heb je ook al gemerkt dat je donkere kleding snel dof of vaal wordt? Dat ligt waarschijnlijk aan je wasroutine. Zwarte of donkere kleding heeft namelijk wat extra aandacht nodig. Met dit stappenplan voor je donkere was blijft je zwarte kleding langer zwart.

Donkere was: een handig stappenplan

1. Sorteer grondig

Dit lijkt een overbodige tip, maar heel veel mensen stoppen nog steeds alle kleding samen in de wasmachine. En dat is geen goed idee, zeker niet voor je donkere was. Sorteren is dus superbelangrijk. We noemen het nogal eens zwarte was, maar uiteraard mag alles wat echt donker is mee in de machine. Dus ook donkerblauw, donkergrijs of donkerbruin.

Heb je een kledingstuk dat uit verschillende kleuren bestaat? Sorteer het dan op basis van de donkerste kleur.

Tip: nieuwe kleren was je best eerst met de hand of zet je een nacht in koud water. Op die manier vermijd je dat de kleuren bij een volgende wasbeurt afgeven.

2. Donkere was: draai ‘m altijd binnenstebuiten

Wist je dat de kleur van je kleding vooral vervaagt door de wrijving met andere kleren of met de wasmachine? Het is dus belangrijk dat je je donkere kleding altijd binnenstebuiten draait voor je ze in de machine stopt zodat je de ‘goede’ kant beschermt.

3. Gebruik een waszak

Zitten er delicate stuks tussen je donkere kleding? Stop ze in een waszak om ze te beschermen. Vergeet ook niet dat je voor wol, zijde of satijn best een speciaal wasprogramma kiest. De meeste wasmachines hebben een wolprogramma of eentje voor delicate stoffen.

4. Kies wasmiddel voor donkere was

Er bestaan verschillende wasmiddelen specifiek voor zwarte of donkere was die je kledij beschermen tegen vervagen. Heb je het niet in huis? Dan kun je ook een middel voor bonte of gekleurde was gebruiken. Wasmiddel voor witte was is echter geen goed idee. Dat bevat namelijk bleekmiddelen die de kleuren kunnen aantasten.

Tip: gebruik niet te veel wasmiddel! Je was wordt er echt niet schoner door en het is bovendien niet goed voor je machine. Er kan namelijk vetluis ontstaan, een bacterie die vlekken achterlaat en ervoor zorgt dat je was onfris ruikt. Hou je aan de dosering die je terugvindt op je wasmiddel.

5. Was op lage temperatuur

Kies voor je donkere was een programma met een lage temperatuur, bij voorkeur 30 graden. Zo blijft je donkere kledij langer mooi. Controleer ook zeker het toerental. 800, 900 of 1000 is prima, maar vermijd een maximale centrifuge, want ook hiervan wordt je kleding snel vaal.

6. Voeg azijn toe

Wist je dat natuurazijn helpt om de kleuren langer mooi te houden? Voeg gerust een scheutje toe in het bakje voor de wasverzachter. Azijn heeft nog veel meer voordelen. Het zorgt ervoor dat nare geurtjes verdwijnen en je was wordt ook lekker zacht. Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de typische azijngeur. Die verdwijnt vanzelf!

7. Droog je donkere was aan de lijn

Is je donkere was proper? Hang ‘m dan aan het wasrek. Donkere was houdt namelijk niet van hoge temperaturen, dus ook niet van de droogkast. Haal de was onmiddellijk uit de machine als hij klaar is. Dan ruikt je was nog lekker fris en heb je minder last van kreuken.

Bron: poetsprins.nl, libelle.nl

Meer tips voor je wasroutine:

