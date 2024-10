Gebruik jij weleens azijn bij het wassen? Top! Azijn is namelijk erg budgetvriendelijk en goed voor je was én je wasmachine. Hoe het precies werkt? Dat leggen wij je uit aan de hand van deze toepassingen.

Welke soort azijn in de wasmachine?

Er bestaan verschillende soorten azijn, maar voor bij je was gebruik je natuurazijn. Deze is zowel vriendelijk voor je kleding als voor het milieu.

1. Als wasverzachter

Azijn haalt de kalk uit het water, waardoor het zachter wordt en je kleding dus ook. Hoeveel azijn je nodig hebt, hangt af van de hardheid van je water. Hebben jullie eerder zacht water, dan is een klein scheutje al voldoende. Bij hard water mag je rekenen op een kopje. Omdat het dienst doet als vervanger voor wasverzachter, giet je azijn in het vakje voor wasverzachter. Het is wel belangrijk om te weten dat azijn de wasverzachter vervangt, maar niet het wasmiddel. Gebruik in combinatie met azijn steeds een mild wasmiddel.

2. Om kleuren mooi te houden

Zwarte kleding die wat valer wordt of je favoriete witte blouse die er toch niet meer zo wit uitziet als toen je ze pas kocht, je herkent het vast. Door azijn aan je was toe te voegen blijven de kleuren langer mooi en is de kans dat ze uitlopen kleiner. Heb je nieuwe felgekleurde kleren gekocht? Dan kun je ze ook een nachtje in koud water met azijn laten weken.

3. Om vlekken te verwijderen

Azijn maakt je kleding niet enkel zacht, het werkt ook prima als natuurlijke vlekkenverwijderaar. Denk maar aan koffie- of theevlekken, bloedvlekken of vlekken van deodorant bijvoorbeeld. Het is erg simpel: neem drie delen azijn en één deel water en meng het geheel. Laat de kledij hierin een nachtje trekken en was ze nadien zoals je gewoon bent.

4. Om geurtjes te verminderen

Heb je nog een lege sprayflacon staan? Vul die dan met wat natuurazijn. Het is namelijk de perfecte manier om vieze geurtjes uit je kledij te verwijderen. Last van een nare geur aan de oksels bijvoorbeeld? Spray wat natuurazijn op die plekken op je shirt en laat tien minuten intrekken voor je het in de wasmachine stopt. Bye bye vieze geurtjes!

5. Om huidirritatie te voorkomen

Azijn in je wasmachine helpt om zeepresten te verwijderen. Het zijn vaak die resten die in je kleding blijven hangen die je huid kunnen irriteren. Een kopje azijn in het bakje voor de wasverzachter zorgt dus niet enkel voor zachte kleren, maar ook voor schone kleren die niet irriteren.

6. Om je wasmachine schoon te houden

Vuil en zeep kunnen zich ophopen in je wasmachine. Het beste wat je kunt doen is om de paar maanden een lege machine laten draaien met twee kopjes azijn. Dit lost de vuil- en zeepresten in je machine op. Gedaan met vreemde geurtjes en je zult je kleding een stuk makkelijker proper krijgen.

