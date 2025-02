Dweilen of moppen: dit zijn de verschillende vloerreinigers

Harde vloeren schoonmaken lukt het best door te dweilen. Sommige mensen zweren bij een traditionele dweil en trekker, maar tegenwoordig bestaan er verschillende systemen die het heel wat makkelijker maken. Gebruik jij ze al?

Je vloer dweilen klinkt simpel, maar toch zijn er enkele regels waar je best rekening mee houdt.

stofzuig je vloer steeds voor je begint met dweilen. Dat is een belangrijke stap die je beter niet overslaat. Anders ga je het vuil simpelweg met je dweil verplaatsen en kunnen er vieze vlekken ontstaan omdat het vuil nat wordt.

Hierover bestaat discussie. Het is een feit dat warm water sneller verdampt, waardoor je dus sneller opnieuw over je vloer kunt lopen na het dweilen. Weet wel dat net door het snel drogen de kans op strepen groter wordt. Heb je op voorhand gestofzuigd, dan is dweilen met meestal voldoende. spoel je dweil regelmatig uit en droog de vloer goed na.



De verschillende systemen om je vloer te dweilen

De traditionele dweil

Voor veel mensen nog steeds dé manier van poetsen. Maak een gewone dweil nat in een sopje, wring ‘m uit en leg ‘m volledig open op de grond. Nu zet je de trekker of wisser er in het midden op en sla je de bovenzijde en onderzijde van de dweil over de wisser. Soms heeft de dweil ook een gat in het midden, waardoor je de steel van de trekker er makkelijk doorheen haalt.

Je kunt eender welk type dweil gebruiken en na het poetsen gewoon in de wasmachine stoppen en op 60 graden wassen. Het grootste nadeel aan deze methode is dat je de dweil met je handen moet uitwringen. Dit kan behoorlijk belastend zijn.

De vloerwisser

Een vloerwisser heeft een lange steel waar je onderaan een soort rechthoekige dweil aan kunt vastmaken. Het is een plat systeem dat erg wendbaar is waardoor je ook onder meubels en in hoekjes kunt dweilen. De dweil zelf is afneembaar en mag in de wasmachine.

Er bestaan ook systemen met een uitwringfunctie in de emmer die erbij hoort. Hierdoor hoef je je niet meer te bukken, worden je handen niet nat en hoef je zelf niet meer te wringen. Een stuk makkelijker en ergonomischer.

Een alternatief is een spraysysteem. Dit is een vloerwisser met een reservoir voor reinigingsmiddel. Met een simpele druk op de knop sproei je de juiste hoeveelheid reiniger op de vloer en ga je er met de vloerwisser over. Handig als je snel tussendoor je vloer -of een stukje- wilt reinigen. Je hebt immers geen emmer meer nodig.

De mop

Een mop is een steel waar onderaan een heleboel touwtjes of stukjes textiel aan vastgemaakt zijn. Hier moeten we het onderscheid maken tussen de goedkope variant waarbij alles vast zit en de duurdere versies waarbij je het gedeelte waarmee je dweilt kunt losmaken en in de wasmachine stoppen.

Net zoals bij de vloerwissers bestaan er ook mopsystemen met een uitwringfunctie in de emmer, meestal een pedaal. Door met je voet op de pedaal te drukken schiet een centrifugesysteem in werking. Ook hier hoef je je niet meer te bukken, blijven je handen droog en schoon en hoef je de dweil of mop niet uit te wringen.

De stoomreiniger

Tenslotte is ook poetsen met stoom een makkelijke manier om je vloer schoon te krijgen. Een stoomreiniger is hygiënisch en het kost weinig inspanning.

