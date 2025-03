Ergonomisch poetsen: tips om rugklachten te vermijden

Je huis schoonmaken is een behoorlijk intensieve klus. Als je niet oplet, krijg je al snel last van je rug of nek. Heb je al gehoord van ergonomisch poetsen? Door de juiste houding en verantwoord materiaal zijn lichamelijke klachten verleden tijd! Dit zijn onze beste tips.

Ergonomisch poetsen

1. Denk aan je houding

Het klinkt logisch, maar toch vergeten we het te vaak wanneer we schoonmaken. Je houding is belangrijk, dus zorg ervoor dat je steeds een rechte houding aanneemt wanneer je aan het stofzuigen of dweilen bent, bijvoorbeeld. Moet je toch laag bij de grond schoonmaken, probeer dan geregeld van houding te wisselen.

Moet je iets zwaars tillen, zoals een volle emmer, buig dan door je knieën in plaats van voorover te buigen.

2. Kies verantwoord materiaal

Tegenwoordig bestaat er heel wat aangepast materiaal dat ergonomisch poetsen mogelijk maakt. Maak gebruik van verlengstukken voor je borstel en stofzuiger zodat je steeds met een rechte rug kunt poetsen, kies een mop die je niet zelf hoeft uit te wringen en gebruik een stevige kruk of ladder als je op hoogte moet schoonmaken.

Vileda Ultramat Turbo Vileda Ultramat Turbo € 36,99 – Bol.com Met de slimme pedaal activeer je het draaimechanisme dat de mop voor je uitwringt Shop het hier!

3. Stop al je schoonmaakspullen in een trolley

Een eenvoudige en budgetvriendelijke hack die het schoonmaken een stuk eenvoudiger maakt: stop al je schoonmaakspullen in een trolley. Zo heb je steeds alles bij de hand, blijven alle spullen mooi georganiseerd en hoef je niet met je materiaal van de ene kamer naar de andere te zeulen.

IKEA Råskog roltafel IKEA Råskog roltafel € 29,99 – IKEA Shop het hier!

4. Wissel regelmatig af

Niet alle taakjes zijn even belastend voor je lichaam. Denk eraan om zware taken geregeld af te wisselen met wat lichter schoonmaakwerk.

5. Ga voor comfortabele kledij en schoenen

Wanneer je je huis poetst, leg je heel wat meters af. Zorg voor comfortabele kledij, maar vooral ook kwalitatieve schoenen, liefst met een antislipzool zodat je niet uitglijdt als je aan het dweilen bent.

Nog meer schoonmaaktips:

