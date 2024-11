Met de winter voor de deur zetten we massaal onze verwarming weer aan. Wie gaat bouwen of renoveren, staat voor de keuze: installeer je een gasketel of warmtepomp? Welke van de twee is het zuinigst, en welke het voordeligst? Sam Hamels, energie-expert bij UGent, beantwoordt alle vragen.

Warmtepomp vs. gasketel: wat is het verschil?

Het grote verschil tussen een gasketel en warmtepomp is dat een warmtepomp eerder bedoeld is om aan een traag tempo warmte aan te maken. Zo zit je sanitair warm water in een groot reservoir van 100 tot 300 liter dat ergens in je huis staat en waarin het water traag tot de juiste temperatuur wordt opgewarmd. Bij sommige gasketels daarentegen draai je de waterkraan open en wordt het water op dat moment onmiddellijk opgewarmd. Je kunt bij wijze van spreken de douchekraan twee uur laten aanstaan en er zal warm water blijven uitstromen. Dat is niet het geval bij een warmtepomp. Als je reservoir groot genoeg is, merk je daar echter niks van en heb je altijd voldoende warm water ter beschikking.

Hetzelfde geldt voor je verwarming. Een warmtepomp geeft via vloerverwarming of radiatoren een constante warmte af aan het huis, waardoor je huis altijd een comfortabele temperatuur behoudt. Met een gasketel kun je – wanneer je thuiskomt in een compleet afgekoeld huis – je verwarming aanzetten en zal je huis in een uur van 17 graden naar 22 graden zijn opgewarmd.

Wat is voordeliger: verwarmen met gas of een warmtepomp?

De prijsverhouding van elektriciteit en gas op huishoudelijk niveau is momenteel 4 op 1, wat betekent dat je voor één eenheid elektriciteit vier keer zoveel betaalt als voor één eenheid gas. Daardoor is elektrisch verwarmen met een warmtepomp momenteel iets duurder dan verwarmen met gas. “Dit komt niet zozeer door de productiekost van elektriciteit,” verduidelijkt Sam Hamels, energie-expert bij UGent, “maar door het feit dat er op je elektriciteitsfactuur een heleboel extra’s staan, zoals subsidies voor hernieuwbare energie of andere zaken zoals WKK’s (warmte-krachtkoppelingen). Men heeft van de elektriciteitsfactuur een soort tweede belastingbrief gemaakt. In andere Europese landen is dit niet het geval, daar worden zulke zaken meegenomen in de algemene begroting in plaats van op de elektriciteitsfactuur. Hierdoor ligt in België de elektriciteitsfactuur eigenlijk veel hoger dan die zou moeten liggen, omdat je ook voor vele andere dingen betaalt dan enkel en alleen je elektricteitsverbruik.”

“In andere Europese landen is de prijsverhouding van elektriciteit en gas niet 4 op 1, zoals bij ons, maar ligt die vaak veel lager”, vertelt Hamels. “In Nederland bijvoorbeeld is de verhouding 2 op 1, één eenheid elektriciteit is dus dubbel zo duur in plaats van vier keer zo duur als één eenheid gas. Die verhouding is geen vast gegeven, maar fluctueert van maand tot maand. Toch is het een enorm verschil, wat een warmtepomp in Nederland veel interessanter maakt ten opzichte van een gasketel.”

De tax shift

“De prijsverhouding van 4 op 1 moet in België hoe dan ook omlaag. We weten dat onze uitstoot omlaag moet, niet alleen op vlak van industrie of auto’s, maar ook wat de verwarming van onze gebouwen betreft. De meest evidente piste is om in grote mate van gasketels en stookolieketels naar warmtepompen over te stappen. Dat wil niet zeggen dat iedereen in de komende tijd een warmtepomp zal hebben, maar het is wel een hoofdingrediënt van de toekomst.

Ook de beleidsmakers weten dit. Momenteel zijn er zowel op Vlaams als federaal niveau onderhandelingen om de huidige energiefactuur ‘uit te kleden’, of dingen eruit te halen die er niet thuis horen. Tegelijk zullen er op de gasfactuur belastingen of accijnzen bijkomen om te compenseren. Die zogenaamde tax shift staat momenteel in de stijgers. Onder de nieuwe regeringen zullen we in de komende vijf jaar idealiter naar een 2 op 1-prijsverhouding gaan voor elektriciteit en gas, net zoals in Nederland.”

Is een warmtepomp zuiniger dan een gasketel?

Momenteel betaal je dus meer voor elektriciteit dan voor gas, maar volgens Hamels staar je je beter niet blind op de huidige energieprijzen. “Als je nu bouwt of verbouwt, maak je niet alleen een keuze op basis van de huidige energieprijzen, maar ook die voor de komende twintig jaar. Als je weet dat de prijsverhouding van 4 op 1 naar 2 op 1 zal evolueren, zal elektriciteit slechts twee keer zo duur zijn als gas. Dan zal de warmtepomp veel goedkoper uitkomen in verbruik. Dat klinkt misschien vreemd, maar een warmtepomp is veel zuiniger dan een gasketel. Voor elke één eenheid elektriciteit die een warmtepomp verbruikt, gaat hij drie of vier eenheden warmte aanmaken voor je huis. Een gasketel daarentegen gaat voor elke één eenheid gas die hij verbruikt, slechts één eenheid warmte aanmaken.”

Langetermijninvestering

Dan is er natuurlijk ook nog de zeer hoge aankoopprijs van een warmtepomp, al beschouw je die volgens Hamels beter als een langetermijninvestering. “Zolang de prijsverhouding van 4 op 1 in stand gehouden wordt, blijft het vanuit financieel perspectief een gok om in een warmtepomp te investeren. Je moet dan immers hopen dat de prijsverhouding zal zakken gedurende de levensduur. Als dat eenmaal gebeurt – wat toch echt de bedoeling is – dan is het geen gok meer om erin te investeren en kun je erop rekenen dat de duurdere aankoopprijs van je warmtepomp gecompenseerd zal worden door een lagere verbruikskost. Op lange termijn kom je zo het goedkoopste uit. “

Met dank aan Sam Hamels, energie-expert bij UGent.

