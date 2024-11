Energiezuinig afwassen? Met deze tips bespaar je water en energie

Doe jij ook je best om zo weinig mogelijk water of energie te verspillen? Dan hebben wij enkele handige tips om energiezuinig te gaan afwassen! En ja, dat kan zowel bij handafwas als met de vaatwasser.

1. Afwassen met de hand

Was je het liefst af met de hand? Dat is vaak het milieuvriendelijkst. Tenzij je eerst alles met warm water voorspoelt of afwast onder de kraan die loopt. Hoe kun je nu energiezuinig afwassen met de hand?

Gebruik om te beginnen zo weinig mogelijk warm water . Bij het voor- en naspoelen is koud water meestal voldoende. Enkel als de potten en pannen erg vuil zijn, kan warm water nodig zijn.

Was niet af onder een openstaande kraan, maar wel in een teiltje of in je wasbak. Vermijd dat je kraan blijft openstaan.

We hebben de neiging om te veel afwasmiddel te gebruiken om zeker te zijn dat al onze vaat proper is. Lees het etiket dat op het afwasmiddel kleeft en hou je aan de voorgeschreven dosering.

2. Energiezuinig afwassen in de afwasmachine

In de meeste gezinnen draait de vaatwasser geregeld overuren. Geen probleem, zolang je rekening houdt met deze tips die je helpen besparen.

Maak gebruik van het eco-programma. De meeste nieuwe machines beschikken over een ecologisch programma dat een stuk zuiniger is . Je hoeft niet ongerust te zijn, want ook hiermee krijg je je vaat goed schoon. Heb je potten of pannen met aangekoekt vuil? Laat die dan op voorhand even weken in koud water.

Spoel niet voor . Je hoeft echt niet eerst alle borden en bestek af te spoelen voor je het in de afwasmachine stopt. Dat is compleet overbodig . Schep de resterende etensresten gewoon in je GFT-bakje.

. Je hoeft echt niet eerst alle borden en bestek af te spoelen voor je het in de afwasmachine stopt. Dat is . Schep de resterende etensresten gewoon in je GFT-bakje. Wacht met de machine te laten draaien tot ze helemaal vol zit. Het is zuiniger en als je de vaatwasser efficiënt inlaadt, komt je vaat er even proper uit. Bij een nieuw toestel is het altijd even zoeken, maar al snel heb je een routine ingebouwd. Tip : soms is het handiger om grote spullen met de hand af te wassen omdat ze veel plaats innemen in je afwasmachine.

Wacht met de machine te laten draaien tot ze helemaal vol zit. Het is zuiniger en als je de vaatwasser efficiënt inlaadt, komt je vaat er even proper uit. Bij een nieuw toestel is het altijd even zoeken, maar al snel heb je een routine ingebouwd. Tip : soms is het handiger om grote spullen met de hand af te wassen omdat ze veel plaats innemen in je afwasmachine. De meeste vaatwassers hebben ook een droogfunctie die veel energie kost. Geeft je machine aan dat het hoofdprogramma klaar is? Dan kun je de vaatwasser openen zodat de waterdamp eruit kan en de vaat aan de lucht droogt .

Is het tijd voor een nieuwe vaatwasser? Check dan zeker dat het gaat om een energiezuinig model. Deze verbruiken minder water en energie dan de oudere varianten. De zuinigste zijn de A+++ machines. Deze zijn misschien wat duurder, maar je energiefactuur daalt. Bovendien kun je bepaalde energiezuinige vaatwasmachines met ecocheques kopen. Dat maakt het wat minder pijnlijk in de portemonnee.

Las je ook al deze tips?

