6 heerlijk geurende kamerplanten

Groen in huis is natuurlijk erg mooi, maar als je kiest voor geurende kamerplanten krijg je er ook nog eens een heerlijk parfum bij. Dit zijn alvast onze favoriete exemplaren:

6x geurende kamerplanten

Kamerplanten die heerlijk geuren? Laat maar komen!

Geurgeranium (Pelargonium odorata)

© Getty Images



Geraniums hebben sowieso een heerlijke, aromatische geur, maar er zijn ook soorten met een vrij specifiek parfum. Je hebt geraniums die ruiken naar citrus, gember, aardbei, hazelnoot, munt, … De bloemen zijn bovendien eetbaar, dus gebruik ze gerust als smaakmaker in een salade of als decoratie voor je drankje!

Jasmijn (Jasminum)

© Getty Images



Wanneer de avond valt, opent de jasmijn haar bloemen. Deze plant is dus ideaal voor mensen die enkel ’s avonds thuis zijn. De geur die dan vrijkomt, wordt door velen hevig gewaardeerd. Ook leuk om te weten: de geur van jasmijn is een sterk afrodisiacum. Voor wie romantische plannen heeft …

Kamperfoelie (Lonicera)

Lonicera Japonica © Getty Images



Deze had je misschien niet meteen in het lijstje van geurende kamerplanten verwacht, maar is er toch ingeslopen door haar heerlijke aroma. Je kunt deze klimplant makkelijk klein houden door ze binnen in een pot te zetten. Zet er een stok of draad tegen waarrond ze kan klimmen.

Tip: zet kamperfoelie langs een opstapje of trap, en de hele kamer zal zalig ruiken.

Rozemarijn (Salvia rosmarinus)

© Getty Images



Voor een barbecue, in thee of in Provençaalse saus, … Rozemarijn kun je maar beter altijd in huis hebben. Zijn aroma verfrist en zou je helpen om je beter te concentreren. Deze plant is (naast de keuken uiteraard) geschikt voor in je bureau. Zorg ervoor dat hij genoeg licht krijgt en dan gaat hij makkelijk het hele jaar mee. Als je de bladeren van de plant aanraakt, zal de geur het sterkst zijn.

Tip: hou je niet van rozemarijn, dan kun je ook munt als luchtverfrisser gebruiken.

Koffieplant (Coffea arabica)

© Getty Images



Als je ‘m op de juiste manier verzorgt, krijgt de koffieplant in de lente lieflijke witte bloemetjes, die heerlijk ruiken naar sinaasappelbloesem. Daarna vormen ze rode vruchtjes waaruit koffiebonen groeien. De plant kan zo’n 3 meter hoog worden, maar in een pot blijft hij redelijk klein. Zet ‘m op een lichte plek met hoge luchtvochtigheid, zoals de badkamer.

Lavendel (Lavandula)

© Getty Images



Natuurlijk mag ook lavendel niet ontbreken in je lijstje. We kennen hem van de velden in Zuid-Frankrijk, maar jawel, ook binnen doet deze plant het goed. Zijn geur wordt een ontspannende werking toegeschreven. Veel verzorging heeft hij hier niet voor nodig. Het enige wat hij verlangt is zon.

Ontdek meer:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!