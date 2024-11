Dode kamerplant in huis? Dit is waarom je hem maar beter snel verwijdert

Dat tuinieren je humeur verbetert, kon je hier al lezen. Maar wist je dat in sommige gevallen kamerplanten je slechter doen voelen? Zo kan een dode kamerplant voor de nodige portie stress zorgen.

Dode kamerplant

Zeg maar snel vaarwel aan die dode kamerplant!

In een onderzoek van de University of Reading en de Royal Horticultural Society (RHS) werd uitgezocht welk effect kamerplanten nu écht hebben op ons. De universiteit onderzocht de relatie tussen 12 soorten kamerplanten tot de mentale gezondheid van meer dan 500 mensen.

Het onderzoek bevestigde wat we eigenlijk al wisten: mensen krijgen meer positieve energie van planten! Maar wat nog werd ontdekt, is dat het vooral de exemplaren zijn die er weelderig, groen, mooi en groot uitzien. Want het omgekeerde blijkt ook waar.

Ongezonde, hangende of dorre kamerplanten verslechteren namelijk ons humeur. De proefpersonen lieten zelfs weten gestrest te raken van stervende kamerplanten. Conclusie? Het is beter om géén kamerplanten te hebben dan exemplaren die door jou toedoen snel het loodje leggen.

Soort kamerplant

Ook de soort plant speelt een rol in onze stemming. Zo kwamen de Monstera (gatenplant) en de treurvijg het beste uit de test: deze planten blijken de meeste mensen een positieve boost te geven. De palm werd als mooiste plant verkozen omdat het hen deed denken aan vakantie en ontspanning.

Er waren ook planten die de mensen een slechter gevoel gaven. Vooral de planten met stippen en strepen deden niet veel goeds. Het deed de proefpersonen te veel denken aan slangen en giftige insecten.

Ben je dus van plan om binnenkort een plant cadeau te doen aan iemand? Dan weet je vanaf nu welke je beter wel en niet koopt!

