De Monstera, ook wel gatenplant genoemd, is een echte aanwinst voor wie graag de urban jungle sfeer in huis wil. Hij is bovendien erg gemakkelijk in onderhoud én een goede luchtzuiveraar. We stellen ‘m graag uitgebreid aan je voor:

Profiel van de Monstera

Botanische naam: Monstera deliciosa

Monstera deliciosa Familie: aronkskelkfamilie (Araceae)

aronkskelkfamilie (Araceae) Andere benamingen: gatenplant, Philodendron

gatenplant, Philodendron Hoogte: kan tot wel 3 meter hoog worden

kan tot wel 3 meter hoog worden Giftig voor huisdieren: ja

ja Luchtzuiverend: ja

ja Bloei: bloeit doorgaans niet (indien wel: bloemen afknippen, want vragen veel energie van de plant)

Water en standplaats

Een gatenplant heeft niet veel water nodig. Zorg ervoor dat de potgrond licht vochtig blijft. Let er wel op dat de grond niet té nat is, om wortelrot te voorkomen. Geef daarom in kleine beetjes water en voel eerst met je vinger of de grond nog nat genoeg is voor je je plant water geeft. Verder houdt deze kamerplant ook van een regelmatige sproeibeurt op zijn grote bladeren.

Hij geeft de voorkeur aan een lichtrijke standplaats (geen direct zonlicht), maar gedijt ook goed op een iets donkerdere plek. Tip: deze plant komt oorspronkelijk uit een tropisch gebied, dus staat graag in een warme ruimte met een hoge luchtvochtigheid.

Extra verzorgingstips

De gatenplant is een klimplant . Je kunt de stengels langs een stok leiden om ze in de hoogte te laten klimmen.

. Je kunt de stengels langs een leiden om ze in de hoogte te laten klimmen. Geef je plant in de zomermaanden om de twee weken een beetje plantenvoeding met het gietwater. In de herfst en winter hoef je hem geen voeding te geven, want de plant is dan in rust.

Enkele varianten

De Monstera…

Variegata

Obliqua

Dubia

Adansonii

