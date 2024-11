Kunstplanten in huis: alle voor- en nadelen op een rijtje

Onderzoek wijst uit dat de mensen die in een groener interieur wonen vaak gelukkiger en rustiger zijn. Maar wist je dat je dit effect ook kunt behalen met kunstplanten? We zetten even alle voor- en nadelen ervan op een rijtje!

Voordelen van kunstplanten

Een eerste groot voordeel van kunstplanten is dat je ze zelfs op de meest ongeschikte plekken kunt zetten. Een donker hoekje onderaan de trap? Bovenop je warme dampkamp? Geen probleem! Op wat stof afhalen na, heb je aan deze planten geen werk. Ze laten nooit het kopje hangen. Je hebt geen stress meer over watermanagement en plantenvoeding. Laissez-faire! Plastic planten zijn ook goed nieuws voor mensen die allergische reacties op echte planten hebben. Zo kunnen ook zij genieten van een eigen urban jungle in huis. Planten uit kunststof zijn in vergelijking met echte planten relatief goedkoop. Zeker als je in gedachten houdt dat je ze hebt voor tientallen jaren. Goede kunstplanten verkleuren niet van de zon of vervormen niet als je ze te veel aanraakt. De kunstplanten van tegenwoordig zijn bijna niet meer te onderscheiden van echte planten.

© Getty Images

Nadelen van kunstplanten

Het meest gehoorde argument waarom mensen geen planten uit kunststof in huis willen, is het gebrek aan authenticiteit. Echte planten hebben bovendien ook een belangrijke luchtzuiverende functie. Je kunt ook vraagtekens zetten bij de duurzaamheid van valse planten. Meestal zijn ze gemaakt uit kunststof (plastic) en dat is meer nefast voor het milieu dan echte kamerplanten. Op voorwaarde dat de echte planten biologisch en duurzaam gekweekt zijn, natuurlijk. Verder is er soms ook een gebrek aan die typische aangename plantengeur én komen kunstplanten soms te statisch over.

Ons besluit? Misschien is een combinatie tussen echte planten en kunstplanten wel een idee! Zo kun je genieten van zowel de schoonheid als de voordelen die beide soorten te bieden hebben.

Zou jij kunstplanten in huis halen?

