Handige haarspeldjes: 8 handige voordelen in huis

Haarspeldjes zijn niet enkel handig om ingewikkelde opsteekkapsels op z’n plaats te houden. Ze komen ook in andere situaties goed van pas. Kende jij deze trucs al?

1. Tandpasta

Niets zo vervelend als dat laatste beetje tandpasta dat je er maar niet uitkrijgt. In plaats van de tube weg te gooien terwijl hij nog niet helemaal leeg is, ga je voor de truc met het haarspeldje. Leg de tube plat en duw met je duim de resterende tandpasta naar de bovenkant. Rol de tube op en zet het laatste stukje vast met een haarspeld.

2. Houd je snacks vers met haarspeldjes

Tegenwoordig hebben veel producenten veen hersluitbare verpakking, maar je chips- of snoepzak heeft dit jammer genoeg (nog) niet. Bewaar je graag nog een beetje voor een andere keer? Vouw dan de rand van je zakje enkele keren om en zet het vast met je haarspeld.

3. Handige bladwijzer

Een eenvoudigere manier om je te herinneren waar je in je boek gebleven bent, bestaat haast niet: maak een simpel haarspeldje vast aan de pagina (of meerdere haarspeldjes om zeker te zijn dat het mooi blijft zitten) en klaar!

4. Nooit meer je oortjes kwijt

Ga je soms wandelen of joggen met muziek in je oren? Met haarspeldjes kun je de kabels van de oortjes vastmaken aan je t-shirt. Zo raak je ze niet kwijt als ze per ongeluk uit je oren vallen.

5. Het einde van je riem

Zeer vervelend, een riem waarvan het uiteinde net niet lang genoeg is om achter een lusje te blijven hangen. Geen fan van dit loshangend stukje? Maak het dan vast aan je riem met je haarspeld.

6. Repareer je ritssluiting

Het zal je maar overkomen, het lipje van je rits gaat stuk. Je favoriete jas of tas weer makkelijk openmaken of sluiten doe je door het lipje te vervangen door je haarspeld.

7. Niet meer op je duim slaan

Twee linkerhanden? Auwch, dan gebeurt er weleens een ongelukje. Wil je een nagel in de muur krijgen zonder op je vingers te slaan? Dan kan ook hier je haarspeld een redder in nood zijn. De nagel of spijker steek je tussen het speldje (bij een van de golfjes) zodat je ‘m tussen de speld klemt. Op die manier kun je de nagel vanop afstand vasthouden. Timmeren maar!

8. Kerstballen ophangen

Hou jij ook van de gezelligste tijd van het jaar? De kerstboom opzetten is voor velen iets waar ze wekenlang naar uitkijken. Benieuwd naar de eenvoudigste manier om een kerstbal op z’n plaats te houden? Steek een speldje door de lus van de kerstbal en hang ‘m hiermee vast aan een tak. Hij blijft zeker op z’n plaats én je ziet het amper.

