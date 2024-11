Secret Santa: zo werkt het

Je hebt er misschien al eens van gehoord, Secret Santa. Dé manier om op een originele manier kerst- of nieuwjaarscadeautjes uit te delen. Hoe gaat het precies in z’n werk?

Secret Santa in een notendop

Cadeautjes uitdelen volgens ‘Secret Santa’ wil zeggen dat je een naam trekt en dan een kerstcadeautje koopt voor de persoon op het briefje. Of je kunt ook afspreken dat iedereen een algemeen geschenkje koopt. En dan speel je een spel om uiteindelijk te zien wie van wie een cadeau krijgt. Op die manier koopt iedereen een geschenk en weet je zelf niet van wie jij iets zult krijgt.

Waarop letten bij Secret Santa?

Secret Santa is spannend en heel erg fijn, maar je houdt best wel enkele aandachtspunten in het achterhoofd:

1. Spreek een budget af

Het is belangrijk om vooraf een duidelijk budget af te bakenen, bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 euro. Zo loop je niet het risico dat iemand een veel duurder cadeau aankoopt en hoeft er geen discussie of teleurstelling te zijn. Hier vind je alvast heel wat inspiratie voor kerstcadeautjes.

2. Serieus of grappig?

Niets zo vervelend als een grappig cadeau voor iemand kopen, terwijl jij een weldoordacht mooi cadeautje krijgt. Je legt dus maar best onmiddellijk vast of jullie gaan voor ludieke geschenkjes of een mooi uitgedacht cadeau.

3. Maak een verlanglijstje

Vind je het moeilijk om een cadeautje uit te zoeken dat echt op het lijf geschreven is van de ontvanger? Dan kunnen jullie verlanglijstjes opmaken met de dingen die jullie echt willen. Toegegeven, de verrassing is dan niet zo groot, maar het helpt wel om het juiste cadeau uit te zoeken.

4. Persoonlijke toets

Oké, je hebt je cadeau gekocht, dat is mooi. Maar een cadeau is nog zo fijn om te krijgen als er een persoonlijke boodschap of toets aan het geschenk hangt. Een simpel briefje of iets dat jullie vriendschap symboliseert, is erg mooi en weerspiegelt perfect het hartverwarmende gevoel van kerst.

Secret Santa, de digitale versie

Je kunt natuurlijk aloude briefjes trekken, maar tegenwoordig bestaan er ook verschillende digitale manieren om verlanglijstjes uit te wisselen, zoals deze online Secret Santa bijvoorbeeld. Het is heel simpel: de lijstbeheerder voegt alle deelnemers toe, waarna de lijst door elkaar geschud wordt en elke deelnemer de naam én het verlanglijstje doorgestuurd krijgt van de persoon waarvoor hij of zij een cadeautje mag kopen. Handig!

