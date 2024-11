Een hoeslaken opvouwen kan een hele opgave zijn. Met z’n onhandige ronde hoeken en vervelende elastiek is een matrasovertrek niet het gemakkelijkst om op te vouwen. Gelukkig bestaat er een handig trucje voor en dankzij onze video vouw je een hoeslaken voortaan snel én zonder moeite netjes op.

Snel en gemakkelijk een hoeslaken opvouwen

Nadat je beddengoed gewassen is, moet het ook weer netjes de kast in. De kussenslopen en het dekbedovertrek plooi je gemakkelijk op, maar een hoeslaken opvouwen, is een ander verhaal. Gelukkig bestaat er een handig trucje voor!

Steek je handen in twee hoeken van het hoeslaken en leg het neer op een vlak oppervlak.

van het hoeslaken en leg het neer op een vlak oppervlak. Stop de hoeken, die je vast hebt in je handen, onder de elastieken van de andere hoeken die neerliggen.

Plooi de linker- en de rechterkant van het laken een klein beetje om.

de linker- en de rechterkant van het laken een klein beetje om. Vouw het laken in drie en zorg ervoor dat de hoeken mooi op elkaar blijven liggen.

Draai het laken zodat het horizontaal voor je ligt.

zodat het horizontaal voor je ligt. Vouw de linkerkant van het laken tot het midden.

Plooi de rechterkant van het laken een klein beetje om. Zorg ervoor dat het niet het net omgevouwen deel raakt.

Til de rechterkant een beetje op en steek er de rechterkant van het laken in zodat je een pakketje krijgt.

Ziezo helemaal klaar!

In deze video doorlopen we alle stappen nog even:

Meer handige huishoudtrucjes:

