Houten kerstversiering: zo creëer je er een serene kerstsfeer mee

Wil je graag kerstversiering in je huis, maar ben je niet te vinden voor de klassieke kerstversiering in opvallende kleuren en met zingende kerstpoppen? Dan zit je met houten kerstversiering zeker goed. We vertellen je graag hoe je een gezellige kerstsfeer creëert zonder over the top te gaan.

Houten kerstversiering

Houten kerstversiering geeft een warme, natuurlijke uitstraling die perfect past bij de gezellige sfeer van kerst. Ontdek hier een paar mooie soorten houten kerstversieringen en tips om ze goed te combineren:

Combineer hout met brons- of koperkleurige decoratie. Die geven je minimalistische decoratie direct een luxueus tintje en bovendien reflecteren die het kaarslicht zeer mooi.

Wees niet bang om te combineren met stof. Natuurlijke stoffen zijn namelijk heel cruciaal voor de Scandinavische stijl, en dat geldt ook voor houten decoratie. Zo gaan houten kerstballen heel mooi samen met vilten exemplaren en komt een houten kerstboom past écht goed tot z'n recht op een wollen plaid.

Voeg zeker wat kleur toe, en liefst in de klassieke kerstkleuren. Doe dat maximaal in een 1/5-verhouding, dus per 5 houten kerstballen maximaal 1 gekleurde. Zo versterk je met witte decoratie het minimalistische gevoel, wordt het met een vleugje rode versiering op slag wat gezelliger, en zorgt een streepje groen voor wat meer rust in je interieur.

Houten kerstdecoratie vraagt om mooi licht. Kies voor gezellig kaarslicht of warme ledverlichting in de buurt ervan. Je vindt heel wat decoratie waar al verlichting in is verwerkt. Handig!

Met een likje verf geef je simpele houten kerstversiering al snel een extra kerstige toets. Verf een houten kerstboom bijvoorbeeld in enkele tinten zachtgroen.

Ben je op zoek naar een specifieke stijl voor houten kerstdecoratie? Haal hier je inspiratie!

1. Scandinavisch

Wat is het? Rustig, minimalistisch en licht met natuurlijke elementen.

Kenmerken:

Kleuren: wit, lichtgrijs, natuurlijke houttinten, zacht groen.

wit, lichtgrijs, natuurlijke houttinten, zacht groen. Materialen: hout, jute, schapenwol, linnen.

hout, jute, schapenwol, linnen. Decoratie: Houten sneeuwvlokken en sterren. Slingers van houten kralen. Simpele houten kerstbomen en rendieren.



Hoe combineren:

Gebruik een witte kerstboom of een echte boom met weinig decoratie.

Voeg zachte stoffen toe, zoals wollen dekens of linnen tafellopers.

Gebruik houten kandelaars of lantaarns met kaarsen voor een gezellige gloed.

2. Rustiek landelijk

Wat is het? Warm, gezellig en authentiek, met een knipoog naar het platteland.

Kenmerken:

Kleuren: donker hout, rood, groen, goud.

donker hout, rood, groen, goud. Materialen: hout, jute, dennenappels, touw.

hout, jute, dennenappels, touw. Decoratie: Houten kerstornamenten zoals kerstballen, hartjes en engeltjes. Versier de tafel met houten rendieren en kaarshouders. DIY-elementen, zoals houten schijfjes met een persoonlijke tekst.



Hoe combineren:

Gebruik dennentakken en dennenappels als tafeldecoratie of slinger.

Combineer houten ornamenten met rode linten en strikken.

Werk af met koperen of gouden details, zoals bestek of kerstballen.

3. Modern

Wat is het ? Strak en elegant, met houten accenten als rustpunt.

Kenmerken:

Kleuren: zwart, wit, metallics (zilver of goud), licht hout.

zwart, wit, metallics (zilver of goud), licht hout. Materialen: hout, glas, metaal.

hout, glas, metaal. Decoratie: Houten kerstballen gecombineerd met zwarte of witte ornamenten. Abstracte houten kerstbomen en sterren. Houten tafeldecoraties in geometrische vormen.



Hoe combineren:

Gebruik een metalen kaarsenhouder of een glazen schaal met houten elementen.

Hang een houten ster als blikvanger aan de muur.

Werk met veel symmetrie en laat lege ruimtes bestaan voor een clean look.

4. Boho chic

Wat is het? Vrolijk en speels, met warme tinten en een natuurlijke vibe.

Kenmerken:

Kleuren: aardetinten (terracotta, beige), goud, zachtroze, naturel hout.

aardetinten (terracotta, beige), goud, zachtroze, naturel hout. Materialen: hout, macramé, katoen, droogbloemen.

hout, macramé, katoen, droogbloemen. Decoratie: Houten ornamenten gecombineerd met gedroogde bloemen. Slingers van houten kralen en veertjes. Houten schijven als onderzetters of naamkaartjes op tafel.



Hoe combineren:

Hang houten versieringen in combinatie met pluimen of eucalyptus in de boom.

Gebruik een katoenen tafelloper en gouden servies.

Maak een slinger van houten kralen en droogbloemen voor aan de muur.

