Kalkaanslag verwijderen? Met deze hack is het kinderspel

Heb je snel last van kalkaanslag op je badkamerkraan of douchekop? Ook al is het niet vuil, het ziet er gewoon niet zo mooi uit. Wil je alles opnieuw laten blinken? Dan heb je alleen een stukje bakpapier nodig.

Deze lifehack moet je zeker eens proberen! Met een simpel stuk bakpapier krijg je in geen tijd je RVS-kranen weer aan het glimmen. Het is uiteraard niet zo dat je dankzij deze truc je badkamer niet meer hoeft schoon te maken, maar een kleine opfrissing is natuurlijk altijd welkom.

Kalkaanslag verwijderen: hoe doe je dat?

Je hebt vast al gemerkt dat je RVS-kranen snel kringen vertonen. Dat is geen viezigheid, maar kalkaanslag afkomstig van opgedroogd water. Wil je dat vermijden? Dan droog je best meteen na gebruik je kraan of douchekop af met je handdoek.

Zit er toch kalkaanslag op je kraan? Dan verwijder je dat makkelijk met een stukje bakpapier.

Knip een stukje af en vouw het zo dat het makkelijk in de hand ligt of maak er een propje van.

Nu hoef je enkel een paar keer te wrijven over je droge kraan . Vergeet de randjes en de hoeken niet voor het beste resultaat.

. Vergeet de randjes en de hoeken niet voor het beste resultaat. Je zult zien dat de kalkaanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon, en dat zonder water of schoonmaakmiddel!

Tip: deze hack werkt natuurlijk net zo goed op je keukenkraan!

Je douchekop ontkalken

De bovenkant van je douchekop, de stang en de (thermostaat)kraan kun je uiteraard ook laten blinken met behulp van een stuk bakpapier. Komt er echter te weinig water uit de douchekop omdat de gaatjes verstopt zijn? Dan is het tijd om je douchekop te ontkalken. Hoe je dat klusje klaart, lees je hier.

