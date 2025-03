Badkamer poetsen: 10 handige stappen

Je badkamer in een fris jasje steken, da’s altijd een goed idee. Maar soms blijf je wel een eeuwigheid boenen zonder doel. Daarom: 10 makkelijk af te vinken stappen!

Badkamer poetsen: met deze 10 stappen wordt het een fluitje van een cent

Stap 1: pak de badkamermat aan

Klop de mat eerst flink uit, stofzuig hem of doe hem in de was. Snel gedaan en op zich weinig werk. Hang je mat buiten te drogen en ziezo: een frisse badkamermat op de vloer. Doe hetzelfde met je handdoeken. Stop ze in de wasmachine en hang aan het einde van het stappenplan nieuwe, schone handdoeken op.

Stap 2: ga door de tubes en flessen

Je hebt vast een heleboel producten en flessen in je badkamer staan. Sommige lijken wel al een eeuwigheid rond te zwerven in kastjes of lades. Daarom is het nu hét moment om er komaf mee te maken. Gooi lege verpakkingen weg. Doe hetzelfde met producten die je echt niet meer gebruikt. Verzorgingsproducten hebben immers ook een vervaldatum.

Stap 3: aandacht voor je toilet

Heb je een toilet in de badkamer? Geef de pot een extra wasbeurt en boen met wc- of allesreiniger.

Stap 4: fris je douchegordijn en douchedeurtjes op

Spoel je douchegordijn af met de doucheslang of was het in de wasmachine op 40 of 60 graden. De meeste douchegordijnen kunnen daar echt wel tegen. Heb je douchedeuren? Dan kun je kunststof of glazen deuren schoonmaken met spons en schoonmaakmiddel. Je kunt ze daarna ook behandelen met een antikalk oppervlaktebeschermer, maar dan moet je dit wel regelmatig doen.

De belangrijkste tip: maak de wanden na elke douchebeurt droog. Want dat is het enige dat écht helpt om kalk te vermijden. Is je douchekop zelf ook helemaal verkalkt? Bekijk dan hier hoe je het snel terug schoon krijgt.

Stap 5: focus op kranen en wastafel

Schrob je kranen, douchestang en -slang en wastafel schoon met een zacht schoonmaakmiddel en een doek. Droog alles goed na, zodat er geen water op blijft hangen.

Stap 6: komaf met kalkvlekken

Heb je last van kalkvlekken in je badkamer? Gebruik dan schoonmaakazijn of leg een stuk keukenpapier gedrenkt in schoonmaakazijn op de vlekken. Laat een nacht inwerken en boen ze daarna weg met een borstel.

Stap 7: tegels en voegjes

Ga met een spons en allesreiniger of schoonmaakazijn over de muurtegels. Laat alles even intrekken en neem daarna af met een schone doek. Spoel nog even na met koud water. Heb je vuile voegen? Dan kun je boenen met een oude tandenborstel. Een vervelend werkje, maar je kunt zo veel preciezer schrobben.

Stap 8: vergeet de afvoer niet

Verwijder alle resterende haren uit je afvoer en boen met een borstel. Ook hier kun je een oude tandenborstel gebruiken om de randjes stevig schoon te maken.

Stap 9: spatjesvrije spiegel

Maak je spiegel schoon met een doekje met heet water en schoonmaakazijn. Makkelijk gedaan. Heb je een rekje met wat beautyproducten? Leg alle producten en spullen dan even apart en neem ook het rekje mee.

Stap 10: kleine accentjes

Is je badkamer weer helemaal schoon? Top! Dan kun je afwerken met sfeervolle accenten, zoals bijvoorbeeld enkele geurstokjes. Vergeet ook niet om het raam nog even open te zetten tijdens je poetswerk. Zalig fris, maar vooral ook belangrijk als je met heel wat (vaak sterk geurende) producten zou werken.

