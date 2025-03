Kauwgom verwijderen uit je kleren: snel gefikst!

Je hebt het vast wel al eens meegemaakt: een kauwgom die aan je broek blijft kleven. Erg vervelend! Geen nood, want dankzij deze snelle tips wordt kauwgom verwijderen kinderspel.

Kauwgom verwijderen: handige tips

1. Leg de stof in een plastic zak in de diepvries

Vouw ze zo op, dat de kauwgom aan de buitenkant zit. Zorg ervoor dat die niet vastplakt aan de plastic zak. Haal de zak na twee tot drie uur uit de diepvries en schraap de kauwgom, die nu heel hard geworden is, weg met een vrij bot mesje.

2. Kauwgom verwijderen met een föhn

Als je de kleding niet in de vriezer wilt leggen, kun je ook een föhn gebruiken om de kauwgom te verwarmen. Houd de föhn enkele minuten op een laag vuur boven de kauwgom totdat deze zacht wordt. Daarna kun je het met een stuk papier of een doek voorzichtig van de stof afvegen.

3. Leg je broek of t-shirt in een kom heet water

Na een aantal minuten zou de kauwgom los moeten komen. Eventueel kun je een bot tafelmes gebruiken om de kauwgom te verwijderen. Je kunt de kauwgom ook stomen boven kokend water. Controleer dan eerst even of de stof tegen hoge temperaturen kan.

4. Strijk de kauwgom los met behulp van een stuk karton

Leg het karton op de strijkplank en leg daarna het kledingstuk met de kauwgomvlek op het karton. Zet je strijkijzer middelwarm en strijk een aantal keer over het kledingstuk. De kauwgom zou nadien uit het kledingstuk moeten trekken. Zie je nog een plek waar de kauwgom zat? Ga er dan over met wat aceton of stickerverwijderaar.

5. Gebruik oplosmiddelen

Sommige oplosmiddelen, zoals eucalyptusolie, WD-40, of nagellakremover, kunnen helpen bij het oplossen van de kauwgom. Breng het oplosmiddel aan op de kauwgom, laat het enkele minuten intrekken en veeg het vervolgens weg met een doek of papieren handdoek. Test echter altijd eerst op een klein, onopvallend deel van de stof om ervoor te zorgen dat het oplosmiddel de stof niet beschadigt.

Andere vlekken? Lees dan zeker nog deze handige tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!