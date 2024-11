Fonkelende kerstwedstrijd, week 3: win 10x het gloednieuwe SodaStream-bruiswatertoestel ‘enso’ t.w.v. € 239,99

Een sprankelend begin van het nieuwe jaar? Met het gloednieuwe bruiswatertoestel ‘enso’ van SodaStream is dat zo gepiept! Dit innovatieve keukenhulpje is niet alleen een lust voor het oog door het elegante design, maar ook een feest voor je smaakpapillen. En wij mogen 10 exemplaren weggeven!

Verfrissend bruiswater uit eigen kraan

Maak het drinken van water spannend en leuk met de SodaStream enso. Het toestel is ontworpen door de wereldberoemde Japanse designer Naoto Fukaswa en wordt gekenmerkt door het elegante design, hoogwaardige materialen en verfijnde details. Dat maakt enso meer dan alleen een bruiswatermaker: het is een statement piece dat je keuken verrijkt. Daarnaast draag je actief bij aan de missie om plastic afval te verminderen, want met een enso in huis zijn plastic flessen voorgoed verleden tijd!

Kortom, met het bruiswatertoestel van SodaStream heb je er een blikvanger bij, bespaar je geld, reduceer je plastic afval én geniet je altijd en overal van een fris glaasje bruiswater.

Maak kans op een enso SodaStreamtoestel t.w.v. € 239,99

Win je eigen SodaStream enso!

Doe zeker mee met onze wedstrijd en wie weet bruist er binnenkort wel een enso bij jou in de keuken. Veel succes!

Deelnemen voor deze wedstrijd kan nog tot en met 25 november middernacht!

Bruisend van mogelijkheden!

1. In een cocktail of mocktail

Met een SodaStream in huis geniet je niet alleen van (fris)dranken, maar kun je het bruiswater ook gebruiken als ingrediënt voor een lekkere cocktail of mocktail. Ideaal voor de feestdagen!

2. Dat smaakt … naar je favoriete (fris)drankje

Wist je trouwens dat SodaStream ook verschillende smaakjes op de markt gebracht heeft? Van suikervrije fruitsmaken zoals rode bessen en sinaasappel-mango tot populaire (fris)dranksmaken zoals Pepsi, Lipton en 7UP. Met een paar druppels van deze siropen en een simpele druk op de knop krijg je een puur, verfrissend én erg leuk drankje.

Al op cadeautjesjacht?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!