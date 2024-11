Kaarsen met led-verlichting hebben heel wat voordelen. Bovendien onderscheid je ze tegenwoordig bijna niet meer van traditionele waskaarsen. Wij zetten alle pluspunten op een rij en verzamelden 10 sfeermakers die je nú wilt hebben.

De voordelen van led-kaarsen

• Ze zijn veilig. Led-kaarsen zijn in feite minilampjes. Ze hebben geen echte vlam, waardoor ze 100% brandveilig zijn. Zeker met huisdieren of kleine kinderen in huis, is dat een groot pluspunt.

• Ze gaan heel lang mee. Omdat kaarsen met led-verlichting niet opbranden zoals waskaarsen, gaan ze veel langer mee. De meeste kaarsen werken met gewone AA- of AAA-batterijen, die je zelf kunt vervangen of opladen.

• Ze zijn proper en makkelijk in gebruik. Doordat ze niet kunnen lekken en geen roetplekken geven, kun je led-kaarsen echt overal in huis zetten. Ook buiten doen ze het goed: hun vlammetje kan immers niet uitwaaien.

• Ze zijn geur- en reukloos. Kaarsen op led-verlichting werken zonder verbranding en geven dus ook geen geur of rook af. Niet enkel is dat beter voor de luchtkwaliteit binnenshuis, het is ook aangenaam voor wie astma of gevoelige luchtwegen heeft.

• Ze zijn nauwelijks te onderscheiden van waskaarsen. Een flikkerend effect, een waslaagje aan de buitenkant en een gesmolten look maken dat veel led-kaarsen er levensecht uitzien. Bovendien hebben sommige exemplaren handige extraatjes, zoals een ingebouwde timer of afstandsbediening.

Zijn led-kaarsen milieuvriendelijk?

Naast erg praktisch zijn led-kaarsen ook beter voor het milieu. Traditionele waskaarsen bevatten namelijk vaak schadelijke chemicaliën en bestaan uit het weinig ecologische parrafinewax, al zijn er wel degelijk goede alternatieven. Led-kaarsen produceren geen schadelijke dampen, geven minder afval en kunnen daarom een milieuvriendelijker alternatief zijn. Al hangt het wel af van welk type je kiest en hoe je ze gebruikt. Hierop kun je letten:

• Kies voor oplaadbare batterijen.

• Vermijd impulsaankopen en kies voor led-kaarsen in een neutraal kleurenpalet of tinten die goed passen in je interieur. Zo kun je ze blijven gebruiken en word je ze niet beu.

• Toch fan van een seizoensgebonden ontwerp, bijvoorbeeld voor kerst? Berg ze dan op en hergebruik ze het jaar nadien opnieuw.

• Beschouw je led-kaars als een verlichtingselement in huis. Kies dus voor een kwalitatieve uitvoering en mooie of handige extraatjes zoals een laagje was aan de buitenkant, een glazen pot, een flikkerende vlam of afstandsbediening.

10x led-kaarsen voor instant sfeer in huis

