Haal dit knuffelzachte Libelle-deken nu mét korting in huis!

De perfecte winteravond in de zetel? Daar hoort een warm dekentje bij! Poederzacht, warm én extra groot: ons gloednieuwe Libelle-deken wordt ongetwijfeld jouw favoriete winterbuddy. Je koopt hem nu aan een zacht prijsje!

Het Libelle-deken: heerlijk winterwarm

Heerlijk zacht, warm en extra groot (150 x 200 cm): dat is dé perfecte omschrijving van een deken voor de druilerige en donkere winterdagen. Meer nog, het klinkt helemaal als het Libelle-deken dat je nu, dankzij Libelle en Mistral Home, extra voordelig in huis haalt!

Keuze uit 2 kleuren, aan een zacht prijsje

Het Libelle-deken is er in twee kleuren: mint en taupe met een fijn ruitjespatroon. Onder welk exemplaar kruip jij héél binnenkort? Je koopt je superzachte dekentje nu voor slechts € 17,99 in plaats van 29,95 euro! Weinig geld voor véél gezelligheid, toch?

Het Libelle-deken is er in twee kleuren: mint of taupe

Ja, ik wil een Libelle-deken!

1. Bestel jouw exemplaar via de Libelle-shop

2. Of print de onderstaande bon uit …

… en ga ermee naar een e5-winkel in jouw buurt.

Download je afhaalbon door op de afbeelding te klikken.

Wees er snel bij …

… want op is op! Afhalen bij e5 kan tot en met 22 februari 2025*.

*Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen.

Meer voor een knusse en gezellige winter:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes