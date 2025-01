Tijdens onze slaap laten we niet enkel haar of huidschilfers op ons beddengoed achter, maar ook tot wel twee liter zweet. Klinkt niet al te fris, maar het is perfect normaal. Wil je je bed hygiënisch houden, dan is je beddengoed regelmatig wassen een must. Maar hoe pak je dat concreet aan?

Beddengoed wassen

Het is een heel gedoe, je lakens wassen, drogen en nadien weer schoon op je bed leggen. Veel mensen stellen dit taakje dan ook wat graag uit. Toch is dit geen goed idee. Je dekbedovertrek, kussensloop en hoeslaken zien er misschien niet vuil uit, ze bevatten onzichtbare bacteriën, schimmels en mijten die je liever kwijt dan rijk bent.

Dus zijn de meeste experts het eens: je wast je beddengoed best eens per week. Lukt het je niet, was dan enkel je hoeslaken en kussensloop wekelijks en je dekbedovertrek eens in de twee weken. Daarnaast is het erg belangrijk om je bed elke dag goed te verluchten. Leg ‘s morgens je dekbed open en laat frisse lucht binnen door even een raam te openen. ‘s Ochtends meteen je bed opmaken is dus geen goed idee.

Op hoeveel graden was je je beddengoed best?

Eens per week dus, maar hoe pak je het concreet aan? De juiste temperatuur is erg belangrijk als je voorgenoemde beestjes wilt doden. Kies daarom liefst een temperatuur van minimaal 60 graden, zodat je lakens niet enkel schoon zijn maar ook vrij van bacteriën, huisstofmijt en schimmels.

Voor je je beddengoed enthousiast in de machine stopt, check je best even het label met wasvoorschriften. Sommige – delicate – stoffen mogen namelijk maximaal op 40 graden gewassen worden. Staat er op het etiket dat het warmer mag, 90 graden bijvoorbeeld, dan is dit een goede optie om in het achterhoofd te houden als er iemand ziek is in huis bijvoorbeeld. Het is zeker niet iets om wekelijks te doen, het is tenslotte niet goed voor het milieu en je portemonnee.

Kies liefst voor een ecocologisch programma. Dat duurt wat langer omdat het water niet de hele tijd verwarmd wordt, maar het is een stuk milieuvriendelijker én het kost jou ook minder energie.

Tip: vergeet niet dat ook je wasmachine schoon houden belangrijk is.

Beddengoed wassen: extra tips

is je beddengoed nieuw ? Was het dan altijd eerst voor je het gebruikt. Zo verwijder je eventuele geurtjes en zorg je ervoor dat de lakens beter vocht opnemen.

? Was het dan altijd eerst voor je het gebruikt. Zo verwijder je eventuele geurtjes en zorg je ervoor dat de lakens beter vocht opnemen. was je beddengoed liefst zonder wasverzachter. Dit laat namelijk een laagje achter op je lakens waardoor ze minder goed vocht absorberen .

. stop je machine niet te vol. Je beddengoed heeft ruimte nodig.

nodig. beddengoed droog je best aan de lucht. Gebruik je toch de droogkast, kies dan een lage temperatuur en een kreukvrij programma.

