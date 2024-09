Je parket reinigen? Dit zijn onze beste tips

Parket is mooi, tijdloos en past in elk interieur. Geen wonder dat een houten vloer erg populair is. Een authentieke parketvloer is echter een behoorlijke investering, die wil je dus liefst zo lang mogelijk mooi houden. Je parket reinigen en onderhouden is een must. Wij vertellen je graag hoe je dat het beste aanpakt.

Je parket reinigen: zo pak je het aan

Liefst stofzuigen

Een parketvloer kan delicaat zijn. Daarom kies je voor je regelmatige onderhoud best voor een droge schoonmaak met een borstel of stofzuiger in plaats van de dweil. Zo krijgen vuilresten niet de kans om in je vloer te dringen, maar hoef je je parket ook niet bloot te stellen aan water.

Als je je parket wilt stofzuigen, kies je best voor een speciale parketborstel. Dat mondstuk heeft langere en zachtere haren, die voorkomen dat je krassen op je mooie houten vloer krijgt. Gewoon vegen met een borstel kan natuurlijk ook, maar let ook hier op dat je kiest voor een zachte variant. Ook een stofwisser zoals een Swiffer is ideaal om je parketvloer stofvrij te maken.

Af en toe dweilen

We vermeldden al dat je je parket best niet te veel blootstelt aan water, maar af en toe dweilen is natuurlijk een must als je je vloer schoon wilt houden. Het is echter belangrijk om te weten hoe je houten vloer is afgewerkt, met olie bijvoorbeeld, of met lak of vernis.

1. Parket reinigen, afgewerkt met olie

Heb je een houten parketvloer die afgewerkt is met olie, dan is het belangrijk om te reinigen en tegelijkertijd te voeden. Dat doe je met een speciale zeep, specifiek voor een geoliede vloer. Daarmee mag je wekelijks dweilen, zodat je niet enkel het vuil van de vloer verwijdert, maar ook een beschermend laagje achterlaat.

Let er wel op dat je niet te veel water gebruikt. Wring je dweil goed uit en zorg dat er geen water achterblijft, vocht kan je parket namelijk beschadigen.

Gebruik ook enkel voedende zeep speciaal voor houten vloeren en vermijd agressieve schoonmaakmiddelen. Die kunnen namelijk de beschermende olielaag aantasten.

Tip: een geoliede vloer behandel je één of twee keer per jaar best met een onderhoudsolie. Zo blijft hij mooi en optimaal beschermd.

2. Parket reinigen, afgewerkt met lak of vernis

Ook een gelakte houten vloer of parket afgewerkt met vernis of lak verdient een wekelijkse schoonmaakbeurt. Kies een mild schoonmaakmiddel dat is aangepast aan een gelakte vloer en let er ook hier op dat je niet te veel water gebruikt tijdens het dweilen. Je wilt immers niet dat het water tussen de voegen komt en het hout daardoor kromtrekt.

Tip: ook een vloer afgewerkt met lak of vernis verdient om de paar maanden wat extra aandacht. Door hem regelmatig met speciale polish te behandelen, gaat je vloer gegarandeerd langer mee!

Je parket mooi houden: extra tips

Leg een deurmat .

. Plaats viltjes of stoelpootsokken onder je stoelen en andere meubels om beschadiging en krassen te voorkomen.

onder je stoelen en andere meubels om beschadiging en krassen te voorkomen. Verwijder een vlek of vloeistof die je gemorst hebt op je vloer meteen.

die je gemorst hebt op je vloer meteen. Behandel je vloer minstens één keer per jaar met een specifiek product voor het type afwerking om de levensduur van je parket te verlengen.



