Je vloer beschermen tegen krassen? Dat doe je zo

Heb je je nieuwe vloer zorgvuldig uitgekozen? Dan ben je vast als de dood voor krassen van je stoelpoten. Of het nu gaat om parket, laminaat of tegels, om je vloer te beschermen tegen krassen voorzie je je stoelen best van enige bescherming.

De typische viltjes die we onder onze stoelpoten kleven kennen we allemaal. Voorstanders vinden ze budgetvriendelijk en weinig zichtbaar. Tegenstanders missen wat karakter en ergeren zich blauw aan het feit dat ze zo snel weer loskomen. Een tapijt in de eethoek is een andere oplossing, maar niet elke keuken of woonkamer leent zich ertoe.

De oplossing: je vloer beschermen met sokken!

Geen gewone sokken natuurlijk, maar stoelpootsokken. Een bescherming die je over de stoelpoten trekt en gezien mag worden. Ze bestaan in verschillende kleuren, uitvoeringen en materialen, maar steeds met hetzelfde doel: jouw prachtige vloer beschermen. Daarnaast werken ze ook geluiddempend, wat extra handig is als je in een appartement woont bijvoorbeeld.

Wolvilten stoelpootsokken Wolvilten stoelpootsokken € 4,99 – Silent Socks Deze stijlvolle stoelpootsokken van wolvilt zijn uiterst effectief tegen geluid, beschermen je vloer en zien er leuk uit. Ze zijn in verschillende kleuren beschikbaar en zijn geschikt voor gladde vloeren zonder naden of reliëf. Shop het hier!

Wollen stoelsokjes Wollen stoelsokjes € 34,43 – Olivera Micovic Ook deze prachtige stoelsokjes voorkomen geluidsoverlast door het schuiven van stoelen en beschermen je gladde vloeren. De 100% wollen stoelsokjes worden handgemaakt door kleine ondernemingen in Nepal, waarna ze met de hand nabewerkt worden. Shop het hier!

Stretchstoffen stoelpotsokken Stretchstoffen stoelpotsokken € 17,95 voor 24 – Flooq Deze sokken van Flooq zijn gemaakt van een sterke stretchstof zodat ze altijd goed rond de stoelpoot blijven zitten. Je kunt ze makkelijk bevestigen en ze staan leuk in elk interieur. Ook praktisch aan tafelpoten of de poten van je zetel. Shop het hier!

Ook fijn in je interieur:

