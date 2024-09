Heb jij vaak last van je luchtwegen of werk je in een omgeving waar er veel giftige stoffen aanwezig zijn? Haal dan eens een plantje in huis of op de werkvloer. Deze luchtzuiverende planten staan immers bekend om hun luchtzuiverende werking.

Luchtzuiverende planten

Planten zijn prachtig in huis én in je tuin. Wanneer ze ook nog eens een luchtzuiverende werking hebben, wordt het helemaal handig. Deze mooie planten stellen nooit teleur. Hou er wel rekening mee dat één plantje weing tot geen effect zal hebben. Hoe meer planten, hoe beter jouw lucht zal worden gezuiverd.

1. Aloë vera

Deze vetplant heeft niet veel water nodig, maar staat wel graag op een zonnige plaats. Niet alleen de gel in de plant heeft een helende werking, maar ook de plant zelf voegt z’n steentje bij: aloë vera filtert de schadelijke stoffen van schoonmaakmiddelen uit de lucht.

2. Klimop

Deze toffe klimmer heeft niet veel licht nodig om te groeien. Probeer de grond licht vochtig te houden, en ‘ie zal je belonen met gezuiverde lucht. Klimop haalt sporen van schimmels uit de lucht.

© Getty Images

3. Rubberplant

Deze prachtige (en makkelijke) plant is ook een topper in het zuiveren van de lucht. En dan vooral formaldehyde, wat onder andere vrijkomt uit textiel en verf.

4. Lepelplant

De lepelplant is een beetje een klassieker in de Vlaamse woonkamers. Deze sierlijke plant heeft één keer per week water nodig, en in ruil filtert ‘ie de meest voorkomende giftige stoffen in huis. Wist je trouwens dat er 40 verschillende soorten van deze plant bestaan?

5. Sansevieria

De sansevieria, ook wel gekend als vrouwentong, is een sterke en makkelijk te onderhouden kamerplant. Het is niet de beste luchtzuiveraar, maar is wel een ideale plant om in je slaapkamer te zetten. ’s Nachts schiet deze knapperd in actie en zet ‘ie CO 2 om in zuurstof!

6. Bamboepalm



Deze exotische luchtzuiveraar groeit snel en kan tot wel 1,8 meter groot worden! Al dat mooi groen zuivert de lucht én houdt de lucht vochtig.

7. Monstera



De majestueuze gatenplant is op korte tijd héél populair geworden. En da’s niet zo verwonderlijk. Het is een sterke plant met prachtige bladeren én is bijzonder makkelijk in onderhoud. De grote bladeren halen veel giftige stoffen uit de lucht.

8. Graslelie



Iedereen heeft ooit weleens een graslelie in huis gehad. Deze klassieker is niet voor niets zo’n wijdverspreide kamerplant: makkelijk in onderhoud, schitterende luchtzuiveraar, én de plant krijgt veel kleine lelies die je apart kunt planten.

9. Drakenbloedboom



Dit is een van de beste planten in het verwijderen van xyleen, trichloorethyleen en aceton uit de lucht. Houd de grond nat, maar niet drassig, en de plant zal weelderig groeien.

10. Pothos



Er zijn heel wat verschillende soorten pothos, maar ze doen allemaal hetzelfde: zeer snel groeien en giftige stoffen uit de lucht halen. Zoals bij de klimop kun je deze plant laten klimmen of hangen.

Handige manier om dit te onthouden

Groen in huis: altijd een goed idee!

