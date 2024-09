Staatsbon komt vrij: wat kun je met het geld doen?

Op 4 september komt het geld van de befaamde staatsbon vrij. Misschien heb jij er net als vele andere Belgen vorig jaar ook op ingetekend. Maar wat kun je doen met het vrijgekomen spaargeld, zodat het nog iets opbrengt? Wij vroegen het aan Trends-journaliste Ilse De Witte.

Wat is de staatsbon?

“Staatsbons zijn overheidsobligaties op maat van de kleine beleggers, een laagdrempelige belegging dus. Met een staatsbon leen je geld aan de Belgische overheid, na één jaar krijg je je geïnvesteerde geld terug plús de rente.”

Waarom was de staatsbon van 2023 zo populair?

“In september 2023 tekenden meer dan een half miljoen Belgen in op de staatsbon, goed voor bijna 22 miljard euro. Dat overdonderende succes kwam enerzijds door de relatief hoge rente van 3,3% bruto, al trok vooral het fiscale voordeel veel Belgen over de streep. Je betaalde immers slechts 15% roerende voorheffing in plaats van 30%.”

Wat kun je doen met het vrijgekomen geld?

1. Op een spaarboekje zetten

“Hoogstwaarschijnlijk stond je geld op een spaarrekening voor je het vorig jaar in de staatsbon investeerde. Je kunt het vrijgekomen geld nu opnieuw op een spaarboekje zetten. Dat hoeft niet hetzelfde spaarboekje te zijn als toen, vergelijk zeker de rentes en getrouwheidspremies van de verschillende banken. Op websites als spaargids.be en Wikifin kun je de best renderende spaarboekjes vergelijken. Dat loont echt wel de moeite.”

2. Een nieuwe staatsbon kopen

“Deze maand lanceert de overheid een nieuwe staatsbon. De looptijd is opnieuw één jaar. De rente zal waarschijnlijk rond de 3% bruto liggen, al is dit een voorspelling en weten we het exacte cijfer een dezer dagen. Sowieso zal de nieuwe staatsbon minder fiscaal aantrekkelijk zijn dan de vorige, aangezien de roerende voorheffing op 30% ligt.

Een groot voordeel van de staatsbon is dat de rente hetzelfde blijft gedurende de looptijd, terwijl bij een spaarboekje de rente op eender welk moment verlaagd kan worden. Obligaties – of leningen – aan buurlanden of bekende bedrijven kunnen mogelijk nog meer rente opleveren dan de staatsbon.”

3. In een kasbon investeren

“Onlangs werd met veel toeters en nostalgie aangekondigd dat de kasbon een terugkeer maakt, deze keer digitaal weliswaar. Zo’n kasbon is een effect, een schuldbewijs uitgegeven door een bank. De staatsbon is een schuldbewijs dat de Belgische staat uitgeeft, de kasbon is dus de ‘bank-versie’ van de staatsbon en kent ook een vaste rente voor één jaar en een roerende voorheffing van 30%.

Er schuilt wel wat marketing achter de herlancering van de kasbon, waarmee banken vooral diegenen willen aanspreken die zich de papieren kasbon nog herinneren uit grootmoeders tijd. Eigenlijk kun je net zo goed voor een termijnrekening kiezen, want daarin heb je een veel breder aanbod.”

4. Een termijnrekening openen

“Zoals de naam al prijsgeeft, is een termijnrekening een aparte rekening die je bij een bank opent voor een bepaalde termijn, waarna je de rente ontvangt. Ook hier betaal je 30% roerende voorheffing en ligt de rente vast voor de volledige termijn.

Die rente zal hoogstwaarschijnlijk verhoogd, en dus interessanter, worden in de aanloop naar de nieuwe staatsbon, omdat de banken op die manier met de staatsbon proberen te concurreren. Opnieuw zal het dus lonen om te vergelijken.”

5. Beleggen in dividendaandelen

“Voor wie z’n geld veel langer dan een jaar kan missen, zijn dividendaandelen misschien een mogelijkheid. Er zijn bedrijven op de beurs die er een erezaak van maken elk jaar een mooie winstuitkering of dividend aan de aandeelhouders te geven. Met een aandeel word je voor een heel klein stukje eigenaar van een bedrijf. Als eigenaar deel je in de winst of het verlies van een bedrijf.

Beleggingen in aandelen brengen over de lange termijn en gespreid over verschillende aandelen het meeste geld op, maar je loopt er ook het meeste risico mee. Informeer je dus goed voor je je geld belegt of aandelen koopt. En ga altijd voor een spreiding van je beleggingen: beleg niet al je geld in één keer of allemaal op dezelfde plek.”

