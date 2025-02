Je toilet inrichten: 6 originele en haalbare tips

Het kleinste kamertje is in veel huizen niet meteen het meest inspirerende. Toch spenderen we hier heel wat van onze tijd. Wil je ook je toilet inrichten? Hier zijn alvast 6 originele en haalbare tips om zelf aan de slag te gaan.

1. Accentmuur

Toilet inrichten? Ga voor kleur!

Het toilet wordt niet voor niets het kleinste kamertje genoemd. Is je ruimte beperkt, ga dan voor één accentmuur. Experimenteer gerust met één betegelde muur, een felle kleur of een gedurfd behang. Tot in de helft tegelen en een rustige kleur erboven werkt ook prima!



2. Je toilet inrichten, da’s spelen met spiegels

In de meeste gevallen hangt er boven het wasbakje één spiegel waarin je snel nog even kunt checken of je haar en make-up goed zitten. Meerdere (kleine) spiegels zorgen voor een speels effect in het toilet. Zeker een aanrader als er zich geen raam in de ruimte bevindt.



3. Ga voor licht

Wanneer je je toilet gaat inrichten, denk je best ook goed na over de verlichting. Hoewel de meeste mensen een eenvoudig, onopvallend lampje kiezen, kan de juiste verlichting een groot verschil maken. Heb je een lage ruimte of eentje met schuine wanden, kies dan voor een plafond- of wandlamp. Is er voldoende hoogte, durf dan te gaan voor een sfeervolle hanglamp. Het geeft je toilet meteen extra cachet!



4. Helemaal zwart!

Durf jij het aan, die zwarte toiletpot? Wit is nog steeds de standaard, dus een zwart exemplaar zal meteen de nodige aandacht trekken. Het is erg mooi in combinatie met natuurlijke materialen, maar uiteraard ook in een strak interieur.



5. Persoonlijke spulletjes

Het zal niet meteen in je opkomen om foto’s van je laatste reis op te hangen in je toilet, maar het is nochtans een prima keuze. Fijn voor jezelf om tijdens het toiletbezoek weer even weg te dromen, maar ook je gasten zullen zo’n persoonlijk aspect appreciëren.



6. Krijtmuur

Één wand of een deel van de wand behandelen met krijtverf ziet er niet enkel leuk uit, het staat ook garant voor hilarische taferelen. Je kunt zelf een boodschap voorzien voor je huisgenoten of gasten, of vragen dat zij er eentje achterlaten. Nog origineler? Speel een spelletje oxo!



