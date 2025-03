Schilderen voor beginners: 7 tips

Zoek je een creatieve hobby die tegelijk ook heel ontspannend en meditatief is? Misschien is schilderen dan wel iets voor jou. Plus, je hebt op het einde een mooi kunstwerk om op te hangen of cadeau te doen. Hieronder vind je alvast een aantal tips voor beginners, zodat je makkelijk kunt starten met schilderen.

Wat heb je nodig?

Dit heb je nodig om te beginnen met schilderen:

Verf : acrylverf is makkelijk en goedkoop om mee te starten. Je kunt ook werken met aquarelverf of waterverf.

: acrylverf is makkelijk en goedkoop om mee te starten. Je kunt ook werken met aquarelverf of waterverf. Canvas : je kunt bijvoorbeeld schilderen op een doek of schilderskarton.

: je kunt bijvoorbeeld schilderen op een doek of schilderskarton. Penselen in verschillende maten

in verschillende maten Mengpalet om kleuren te mengen (je kunt hiervoor ook een oud bord of stuk karton gebruiken)

Extra:

Een potlood om omtrekken te tekenen alvorens je begint te schilderen

om omtrekken te tekenen alvorens je begint te schilderen Glas water om penselen uit te wassen wanneer je van kleur wisselt

om penselen uit te wassen wanneer je van kleur wisselt Schort of oud T-shirt

of oud T-shirt Schildersezel (geen must voor beginners, je kunt ook perfect aan tafel schilderen. Met een schildersezel is het comfortabeler schilderen en heb je een betere houding, wat wel aan te raden is als je vaak schildert.)

Alle benodigdheden zijn te koop bij de hobbywinkel, zoals Ava, Pipoos of De Banier. Vraag in de hobbywinkel extra uitleg of advies als je twijfelt over welk materiaal je best aankoopt.

Hoe beginnen met schilderen

1. Schilderen op nummer

Ideaal voor beginners is schilderen op nummer. Je kent het misschien nog wel uit je kindertijd, maar ook voor volwassenen bestaan er heel wat patronen. Alles wat je nodig hebt – kwasten, verf, canvas en voorbeeldtekening – zit in een handig setje. Je hoeft dus geen duur materiaal aan te kopen.

Vooral als je schilderen gewoon eens wilt uitproberen, maar ook als je niet goed weet waar te beginnen, is schilderen op nummer ideaal. Je hoeft niet na te denken over wat je gaat schilderen of welke kleuren je gaat combineren, want dat is al voor jou bepaald. Je hoeft je enkel te concentreren op het schilderen zelf, wat voor een rustgevend effect zorgt. En je hebt meteen een mooi resultaat, wat altijd mooi meegenomen is!

2. Ga aan de slag met deze schilderideetjes

In onderstaande artikels geven we je alvast wat toegankelijke schilderinspiratie. Ga je voor de happy stones, blauwe bordjes of kerstboom?

3. Schilderles volgen

Als je wilt bijleren over kleuren, vormen, compositie en de verschillende schildertechnieken, kun je schilderles volgen aan de kunstacademie of in avondonderwijs. Een leerkracht leert je de basisbeginselen, je krijgt persoonlijke begeleiding bij opdrachten en het is een fijne manier om nieuwe mensen te ontmoeten.

4. Thuis aan de slag

Liever thuis zelf aan de slag, op je eigen tempo? Je kunt heel wat leren over kleurentheorie en schildertechnieken uit schilderboeken (ga eens snuisteren in de bibliotheek), maar ook via YouTube-video’s. Tegenwoordig vind je heel wat tutorials over eender wat je wilt bijleren. Tik in de zoekbalk van YouTube bijvoorbeeld ‘schilderen voor beginners’ of ‘acrylverf voor beginners’.



5. Inspiratie opdoen

Inspiratie zit overal, ga er volop naar op zoek! Scrol door Pinterest, leen kunstboeken uit in de bibliotheek, bezoek expo’s en musea. Kijk goed rond: welke kleuren, vormen, composities trekken je aandacht? Inspiratie voor je volgende kunstwerk vind je vast op de meest onverwachte plekken!

Oefening baart kunst

Schilderen is een heus leerproces, dat wel wat technische vaardigheid vraagt. Wees dus niet teleurgesteld als je er niet van de eerste keer in slaagt het kunstwerk te maken dat je in je hoofd had. Kijk wat je liever anders had, en wat je de volgende keer beter wilt doen.

Probeer, experimenteer, maak fouten, dat is net het leukst. Blijf oefenen en wees geduldig, want schilderen gaat nu eenmaal traag. Vergeet ook niet: het belangrijkste is niet het eindresultaat, maar dat je je amuseert tijdens het proces!

