Je hoort het tegenwoordig steeds vaker: slapen onder een verzwaringsdeken zou je nachtrust enkel ten goede komen. Het deken geeft je het gevoel van een knuffel en zorgt ervoor dat er allerhande rustgevende hormonen vrijkomen. Hoe het precies werkt en welk deken voor jou geschikt is, kom je hier te weten.

Wat is een verzwaringsdeken?

Als je een verzwaringsdeken koopt, krijg je een behoorlijk zwaar pakket. Dankzij het gewicht geeft het deken je het gevoel van een knuffel, wat verschillende positieve uitwerkingen op je slaap heeft. Zo’n verzwaringsdeken bevat in de meeste gevallen plastic of glaskorreltjes en weegt tussen de 2 en 10 kg. Aangeraden wordt om een deken te kiezen dat zo’n 10% van jouw eigen lichaamsgewicht weegt.

Het verzwaringsdeken vervangt je reguliere dekbed. Je kunt er wel een hoes overheen trekken zoals bij je donsdeken, maar het is niet de bedoeling dat je het deken bovenop je dekbed legt.

Hoe werkt een verzwaringsdeken?

De werking is gebaseerd op het principe van ‘diepe druk stimulatie’. Het deken oefent een druk uit, evenredig verspreid over heel je lichaam. Hierdoor voelt het alsof je een dikke knuffel krijgt en komen verschillende hormonen vrij. De rustgevende druk zorgt ervoor dat ons lichaam meer serotonine en melatonine aanmaakt. Het eerste wordt ook wel het gelukshormoon genoemd en van melatonine weten we dat het een positief effect heeft op onze slaap. Daarnaast wordt de werking van het stresshormoon cortisol net afgeremd.

Al deze effecten samen zorgen voor een rustige, diepe slaap en een uitgerust gevoel tot gevolg de volgende ochtend.

Wat is het effect van een verzwaringsdeken?

Er bestaan verschillende soorten verzwaringsdekens. Om te beginnen is het belangrijk om het juiste gewicht te bepalen. We gaven al mee dat je best een deken kiest met een gewicht dat overeenkomt met 10% van jouw persoonlijk lichaamsgewicht. Weeg je 70 kilo, dan is een deken van 7 kg ideaal. Val je ertussenin, dan kies je best voor de zwaardere variant.

Ook het materiaal van het deken is van belang. De meest voorkomende zijn katoen, polyester en fleece. Wie last heeft van allergieën of makkelijk zweet, kiest best een katoenen variant. Polyester is niet ademend en laat je dus nog meer zweten.

Ook voor kinderen?

Er bestaan inderdaad ook verzwaringsdekens speciaal voor kinderen. Niet zo gek, als je weet dat deze dekens in het verleden voornamelijk gebruikt werden bij kinderen met autisme of ADHD. Heeft je kind last van overprikkeling of komt het moeilijk in slaap, dan zou een verzwaringsdeken een mogelijke oplossing kunnen zijn. Probeer het best eerst overdag uit en enkel als je kind dit wil. Leg het bijvoorbeeld over je zoon of dochter terwijl ze in de zetel zitten. Zo kun je je kind goed in de gaten houden.

Overweeg je een verzwaringsdeken voor je kind, dan is het aangeraden om dit eerst met een professional te bespreken. Opgelet, gebruik een verzwaringsdeken nooit bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe was je een verzwaringsdeken?

Een verzwaringsdeken is niet goedkoop en vraagt een ander onderhoud dan een gewoon deken. Je stopt het dus niet zomaar in de wasmachine. Lees altijd eerst het label, maar in de meeste gevallen is handwas simpelweg vriendelijker voor je deken. In de machine slijten je deken, de stiksels en de vulling een stuk sneller én het kan nadelig zijn voor je wasmachine. Om het onderhoud eenvoudiger te maken, kun je een speciale hoes kopen voor je verzwaringsdeken. Vergelijk het gerust met een overtrek voor je dekbed. Deze hoes mag wel gewoon in de wasmachine.

