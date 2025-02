De unieke voordelen van microvezeldoekjes

Microvezeldoekjes zijn intussen goed ingeburgerd in onze schoonmaakroutine. Maar waarom is poetsen met deze doekjes precies beter en vooral: gebruiken we ze wel op de juiste manier? We zetten de voordelen van microvezeldoekjes graag even op een rijtje!

Zo’n doekje is opgebouwd uit heel kleine vezels, microvezels dus, met een groot oppervlak. Hierdoor hebben ze een erg groot absorberend vermogen, en kunnen ze vuil en vet makkelijk vasthouden. Het zal je vast niet verbazen dat de doekjes ook weleens wonderdoekjes genoemd worden.

De voordelen van microvezeldoekjes

1. Geen schoonmaakmiddel nodig

Dat is meteen het allergrootste voordeel. Je hebt geen schoonmaakmiddel nodig als je poetst met een microvezeldoekje, wat goed is voor het milieu maar ook voor jezelf. Zo’n doekje is elektrostatisch geladen en houdt het vuil vast zonder het verder te verspreiden.

Schoonmaakmiddelen verminderen de werking van de doekjes net, dus probeer het gebruik ervan zoveel mogelijk te vermijden. Krijg je het vet in je keuken of de kalk in je badkamer niet weg, gebruik dan enkel schoonmaakmiddel op het oppervlak zelf in de plaats van op het doekje.

2. Zowel droog als vochtig te gebruiken

Droge microvezeldoekjes zijn ideaal om oppervlakken stofvrij te maken. Net omdat de doekjes elektrostatisch geladen zijn, trekken ze het stof makkelijk aan. Wil je echt vuil verwijderen, dan maak je je doekje best vochtig. Denk eraan om het doekje te bevochtigen en erna goed uit te wringen. Het is niet nodig om na te drogen. De druppeltjes die achterblijven zijn zo klein dat ze heel snel opdrogen.

Hoe gebruik je microvezeldoekjes?

De juiste werkwijze volgen is erg belangrijk, want een microvezeldoekje gebruik je niet zoals eender welke andere schoonmaakdoek. De bedoeling is dat je steeds met een schone kant poetst. Voor je het doekje gebruikt, vouw je ‘t best een aantal keer dubbel. Wrijf nu met je doekje in draaiende bewegingen over het oppervlak zodat je al het vuil meeneemt. Is die kant van het doekje verzadigd, dan neem je een propere kant en ga je verder met poetsen. Het is niet de bedoeling dat je tussendoor je microvezeldoek uitspoelt. Zijn alle schone kanten gebruikt, gooi dan je doekje in de wasmachine.

Microvezeldoekjes wassen

Zijn je microvezeldoekjes vuil, dan stop je ze gewoon in de wasmachine. Aangeraden wordt om ze apart te wassen met een klein beetje wasmiddel. Heb je niet veel doekjes, was ze dan gewoon mee met je bonte was. Meestal mag dat op 60 graden, maar om zeker te zijn controleer je best het waslabel of de instructies op de verpakking van je doekjes.

Gebruik geen wasverzachter. Die vult de poriën en zorgt voor een laagje op de doekjes waardoor hun absorptievermogen vermindert. Wil je toch zachte doekjes, gebruik dan een scheutje azijn in de plaats. Droog de doekjes aan de lucht en stop ze niet in de droogkast.

