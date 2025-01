Zilver poetsen: zo laat je het weer mooi glimmen

Zilver is prachtig, als het heerlijk blinkt. Of het nu gaat om dierbare sieraden of je zilveren bestek, je draagt er best zorg voor. Dat betekent ook nu en dan zilver poetsen. Hoe je dat het best aanpakt, dat vertellen wij je graag.

Waarom verkleurt zilver?

Je hebt het vast al gemerkt, zilver zal na een tijdje zwarte vlekken vertonen. De oorzaak van die verkleuring is zwavel. Wanneer deze stof in aanraking komt met zilver, dan krijg je pure chemie, waardoor een zwarte laag achterblijft op je zilvergoed.

Zwavel zit bijvoorbeeld in de lucht, maar ook in bepaalde materialen zoals wol en parfum.

Zilver poetsen: hiermee lukt het

Je zilver poetsen kun je op verschillende manieren. Met gespecialiseerde middelen, maar ook met middeltjes die je vast in de (keuken)kast hebt staan.

1. Zilverpoets

Je kunt natuurlijk ook gewoon een busje zilverpoets kopen in de winkel. Zilverpoets bestaat in verschillende uitvoeringen. De meest bekende is een soort lotion waarmee je zilveren voorwerpen reinigt en polijst. Tegenwoordig heb je ook foams of badjes waarin je je zilverwerk kunt dippen.

Opgelet: veel van deze producten kunnen irriterend werken. Lees aandachtig de veiligheidsinstructies voor je ermee aan de slag gaat.

2. Speciale schoonmaakdoek

Koop je zilveren juwelen, dan krijg je er doorgaans een poetsdoekje bij. Je kunt het ook los kopen bij een juwelier, maar het is ook online verkrijgbaar. Er bestaan kleine varianten die makkelijk in gebruik zijn als je je sieraden wilt schoonmaken. Wil je echter aan de slag met je servies of andere zilveren voorwerpen, dan is een groter exemplaar makkelijker.

3. Afwasmiddel

Vaak is een goed ontvettende afwaszeep voldoende om je zilver opnieuw te laten blinken. Breng het middel aan met een oude tandenborstel en schrob zachtjes. Let op als je je juwelen poetst. Parels of sommige stenen zijn namelijk gevoelig voor bepaalde poetsproducten.

4. Baking soda en aluminiumfolie

Baking soda of bicarbonaat is een echt wondermiddel in huis, ook om je zilver te poetsen. Hoe ga je te werk?

Neem een schaal die je bekleedt met aluminiumfolie .

. Leg je zilveren spulletjes op de folie.

Strooi er wat baking soda over.

over. Giet er kokend water overheen.

Laat het even staan tot het afgekoeld is.

Droog het zilverwerk met een (hand)doek.

Klaar!



Tip: Je kunt ook een papje maken van baking soda en water en dit mengsel met een zachte tandenborstel aanbrengen op je zilveren sieraden of zilverwerk. Zacht schrobben tot de aanslag verdwenen is en indien nodig nog een keer herhalen.

Bronnen: vtwonen.be, hg.eu, westwing.nl, ekotipset.se

