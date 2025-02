Deze dingen kun je schoonmaken met een suikerklontje

Doe jij regelmatig een klontje suiker in je tas koffie of thee? Dan vind je het vast interessant om te weten dat je dit witte klontje ook kunt gebruiken om schoon te maken. En wel zo!

1. Je ovenplaten schoonmaken met een suikerklontje

Na het veelvuldig bakken en braden in de oven blijven er vaak hardnekkige vlekken over op je bakplaten. Wil je dat jouw ovenplaat er weer spic en span uitziet? Dan heb je enkel een beetje water en enkele suikerklontjes nodig. Echt waar!

Hoe ga je te werk?

Maak de bakplaat vochtig met een beetje water.

Schrob met een suikerklontje over de ingebrande vlekken op je bakplaat. Het suikerklontje zal oplossen. Heb je veel vlekken? Dan heb je dus verschillende klontjes nodig. Vergeet niet om de bakplaat en eventueel ook je suikerklontje een klein beetje te bevochtigen. Niet te veel, want dan lost de suiker te snel op.

over de ingebrande vlekken op je bakplaat. Het suikerklontje zal oplossen. Heb je veel vlekken? Dan heb je dus verschillende klontjes nodig. Vergeet niet om de bakplaat en eventueel ook je suikerklontje een klein beetje te bevochtigen. Niet te veel, want dan lost de suiker te snel op. Zijn de vlekken weg? Maak de plaat nog even schoon met een beetje ecologisch afwasmiddel en droog af.

Klaar!

2. Je kookplaat poetsen

Hetzelfde kun je doen met de aangekoekte of ingebrande vlekken op je elektrisch fornuis. Die laatste ontstaan makkelijk als er vocht onder de potten of pannen komt tijdens het koken. Je wilt natuurlijk niet dat er krassen ontstaan op je mooi blinkende kookplaat, dus flink schuren met een schuursponsje laat je beter achterwege. Gelukkig zijn er eenvoudige oplossingen om je kookplaat weer schoon te krijgen. Je kunt een speciale schraper aankopen die je fornuis niet beschadigt bij correct gebruik, of enkele suikerklontjes uit je voorraad halen.

Net zoals bij de ovenplaten kun je namelijk ook de vlekken op je elektrische kookplaat makkelijk verwijderen met een suikerklontje.

Hoe ga je te werk?

Opgelet, twijfel je of je kookplaat bestand is tegen suiker? Probeer het dan even uit op een klein plekje.

De werkwijze om de vlekken te verwijderen is gelijkaardig aan die hierboven:

Maak een suikerklontje een beetje vochtig en schrob ermee over de ingebrande vlekken op je kookplaat. Is het klontje opgelost? Neem dan een nieuw en herhaal de procedure tot alle vlekken weg zijn.

Neem een vochtige doek om de suikerresten weg te vegen.

Afsluiten doe je met de zogenaamde mirakelspray of glasreiniger. Hoe je deze makkelijk zelf maakt lees je hier.

Bron: Ekotipset.se

