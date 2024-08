Geen programma zo gezellig als Bake Off Vlaanderen. En er is goed nieuws: want het nieuwe seizoen komt volgende week al op de buis. Haal je dekentje, kop thee en zoete – liefst versgebakken – versnapering maar boven voor de meest knusse tv-avond van de week!

In het achtste seizoen van Bake Off Vlaanderen geven tien nieuwe, ovenverse amateursbakkers het beste van zichzelf. In de iconische witte baktent proberen ze, onder de warme vleugels van presentator Wim Opbrouck, juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender te imponeren met hun bovenbeste baksels. Wie oh wie volgt Jante Hoefnagels op als winnaar en wordt beste amateurbakker van 2024?

Armand (53) uit Merchtem

Armand woont samen met zijn vrouw en Engelse bulldog in Merchtem. Hij vergelijkt zichzelf weleens met zijn hond: beide houden ze van genieten en graag eten, zoals een echte ‘bon vivant’. De zelfverzekerde verkoper heeft vooral ervaring met koken, maar wil tijdens Bake Off Vlaanderen bewijzen dat een goede kok ook een goede bakker kan zijn. En zoals een echte verkoper wil Armand ook hier zijn target behalen.

Jente (30) uit Mariakerke

De 30-jarige Jente leeft aan 100 kilometer per uur en gaat geen avontuur uit de weg. Als stafmedewerker bij de sportdienst van Hogeschool Gent, vormt sport een rode draad in haar leven. Haar grote droom – in de Bake Off tent staan – wordt eindelijk werkelijkheid. Jente hoopt de jury te verrassen met haar conceptuele en creatieve taarten.

Dorena (38) uit Heusden-Zolder

Dorena is mama van twee en woont in Heusden-Zolder. De felle Limburgse werkt als accountmanager, heeft Italiaanse en Oekraïnse roots en gaat steevast met een lach door het leven. Voor haar is Bake Off vooral een opportuniteit om eindelijk eens iets voor zichzelf te doen. Ze is ‘in it to win it’, Dorena wil dan ook koste wat kost de jury overtuigen van haar kunnen.

Houria (53) uit Laken

Houria werkt als zorgkundige op intensieve zorgen. Elk vrij moment spendeert ze in de keuken, niemand verlaat haar huis dan ook met een lege maag. Houria bakt vooral klassieke taarten en solliciteerde ooit als patissier bij Herman, helaas zonder resultaat. Zullen haar bakkunsten hem deze keer wel kunnen overtuigen?

Vanessa (42) uit Aalter

Vanessa woont in Aalter, samen met haar drie grootste fans: haar man en twee kinderen. Ze werkt als ambtenaar voor het ministerie van onderwijs. Deze Gentse perfectionist bakt al van jongs af en maakt het liefst fijne, strak afgewerkte patisserie en taartjes.

Hannah (23) uit Vilvoorde

Hannah is een kunstzinnige, queer feministe uit Vilvoorde en heeft een diploma in Moraalwetenschappen. Binnenkort start ze aan een nieuwe opleiding genderstudies in Wenen. Ze werkt als vrijwilligster in het MSK in Gent, houdt van schilderen en boetseren en staat graag op de barricade om taboes te doorbreken. Ze zal dan ook alles proberen om de jury te overtuigen van haar artistieke taartjes.

Anaïs (41) uit Deurle

Anaïs woont samen met haar man Kurt en drie kinderen in Deurle, een deelgemeente van Sint-Martens-Latem. Deze optimistische wervelwind runt drie apotheken in Gent. De handelingen in de farmacie en patisserie verschillen niet zo heel erg veel van elkaar volgens Anaïs, “al maakt juist afwegen het lekkerder in de patisserie maar gezonder in de apotheek”. Haar motto: “Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven”.

Guy (51) uit Namen

Guy woont samen met zijn man Fabrice in Namen en werkt als office manager voor een start-up. Zijn vrije tijd spendeert hij het liefst in het buitenland, een uitloper van zijn lange carrière als steward bij Sabena. Meedoen aan Bake Off is een droom, Guy wil dan ook bijleren en zijn bakkunsten verbeteren tijdens Bake Off Vlaanderen. Maar kan deze traditionele bakker ook de chaos in de tent aan?

Saym (22) uit Antwerpen

De 22-jarige Saym woont in Antwerpen en werkt als front desk officer bij een sociaal secretariaat. Als bakker haalt hij zijn inspiratie bij zijn Pakistaanse roots, hij maakt ook taarten op bestelling. Bakken is zijn uitlaatklep na zijn kantoorjob. Deze goodlachse foodie hoopt met zijn smaakbommen de jury te verleiden en gaat volop voor de winst.

Rosalie (27) uit Sint-Niklaas

Rosalie komt uit Sint-Niklaas en doctoreert in de planten-archeologie. Haar hobby is studeren en ze behaalde – puur voor het plezier – nog twee extra masters. Als ze niet achter haar boeken zit, vind je haar achter de kookpotten. Deze gedreven archeoloog bakt nog maar een jaar en heeft een breed interesseveld. Ze houdt van bakken omdat het verbindend werkt, omdat “de weg naar mensen hun hart, geplaveid is met suiker en boter”.

Het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen: vanaf zaterdag 7 september op Play4 en op GoPlay.

