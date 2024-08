Van bewezen successen tot verrassende nieuwkomers: het nieuwe televisieseizoen is er weer eentje om naar uit te kijken. Wij zetten onze favoriete televisieprogramma’s van het najaar op een rijtje.

Deze programma’s willen wij dit najaar op televisie zien

Familie

De seizoensfinale van Familie eindigde als een tikkende tijdbom. Letterlijk, want Bert Van den Bossche hield zijn vinger aan de knoppen van de bom die hij had klaargestoomd om de Van den Bossches definitief uit te schakelen. Tot hij plots van koers veranderde en hij Mieke halsoverkop ten huwelijk vroeg.

Toen ging het beeld op zwart en kregen we een flashforward te zien naar 3 januari 2025. Een knal, stof, ravage en Mieke die in een trouwjurk over de vloer strompelt en bebloed neervalt. Welk drama heeft zich afgespeeld? En is Joris nog te stoppen in het nieuwe seizoen van Familie?

Vanaf maandag 26 augustus elke weekdag om 20u05 bij VTM.

De Goudvis

In dit gloednieuwe programma doorkruisen Kevin Van Den Bosch en Dieter Coppens onze Vlaamse wateren met een zelfgemaakt, ecologisch bootje dat de bijnaam ‘De Goudvis’ draagt. Want hun zelfgemaakt vaartuig zal tussen de andere boten schitteren en opvallen, net zoals een goudvis dat doet tussen de andere vissen.

Ze reizen zonder geld, maar surfen op de gastvrijheid van Vlaanderen om te kunnen eten en slapen. In ruil bezorgen ze met plezier een wederdienst. Onderweg vissen ze naar gouden ontmoetingen en verhalen.

Vanaf zondag 1 september bij VRT 1 en op VRT MAX.

Thuis

Thuis viert z’n dertigste seizoen en dat mag goed gevierd worden. Verwacht je dus anderhalf jaar lang aan feestelijkheden, opvallende acties en spannende verhaallijnen met een stevige portie dramatiek, liefde én knipoogjes naar de afgelopen dertig jaar.

Het nieuwe seizoen start met een knal, letterlijk. In de seizoensfinale vielen drie schoten en op 2 september ontdekken we wie daarvoor verantwoordelijk was en vooral wie het slachtoffer is. We krijgen ook eindelijk antwoord op vragen als: moet Marianne voor altijd naar de gevangenis? Krijgt Tamara haar kleine Leo nog terug? En: wie loste de schoten aan het gerechtsgebouw?

Vanaf maandag 2 september elke weekdag om 20u25 op VRT 1.

Kalm Waes

Tom Waes maakte in zijn carrière vooral avontuurlijke televisieprogramma’s, denk aan Tomtesterom, Wauters vs. Waes, Reizen Waes en Kamp Waes. Hij is een echte adrenalinejunkie, maar ook een enorm stresskonijn. In Kalm Waes staat hij voor misschien wel zijn grootste uitdaging ooit: wetenschappers proberen in vijf afleveringen Tom Waes kalm te krijgen. Een uniek stressexperiment dat Tom Waes ver buiten zijn comfortzone doet treden.

Vanaf maandag 2 september om 20u35 bij VRT 1 en op VRT MAX.

Blind Getrouwd

Nog voor de bruid- en bruidegoms-to-be van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd naar het altaar schrijden en oog in oog staan met hun toekomstige partner, wacht hen al een eerste beproeving: hun schoonfamilie ontmoeten. Maken ze een goede eerste indruk op de bomma? Kunnen ze om met de flauwe mopjes van hun schoonvader? En laten ze hun schoonmoeder in spe met een gerust, of net bang hart achter?

Vanaf maandag 2 september om 20u40 bij VTM.

Kotmadam Sarafian

Barbara Sarafian transformeert zich dit najaar tot de mafste kotmadam van het land. Een heel academiejaar lang ontfermt ze zich in Gent over zeven studenten. Ze leeft samen met hen op kot, daar waar de grootste levenslessen ontstaan, en beleeft mee de rollercoaster van liefdesverdriet, examenstress, groeipijnen en feestgedruis. Ontstaat er een generatieclash of wordt ze één van hen? En hoe blijft Barbara overeind tussen de levendige Gen Z’ers?

Vanaf dinsdag 3 september om 20u40 bij VTM.

Enquêtebureau

In de gloednieuwe humoristische panelshow nemen twee teams van drie bekende Vlamingen het onder leiding van host Steven Van Herreweghe tegen elkaar op om hun kennis te testen over het gedrag en de gewoontes van de Vlaming. Plas je onder de douche? Heb je wel eens gespiekt op een examen? Ondertussen leggen de BV’s ook zelf hun ziel bloot aan de hand van verrassende anekdotes en onthullingen.

Vanaf donderdag 5 september om 20u35 bij VRT 1 en op VRT MAX.

Bake Off Vlaanderen

Zoetebekken kunnen ook dit najaar opnieuw wegsmelten bij de indrukwekkende baksels van Bake Off Vlaanderen. De witte baktent houdt opnieuw halt aan het kasteel van Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw, en ook presentator Wim Opbrouck en juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender zijn weer van de partij. Wie volgt Jante op en wordt de beste amateurbakker 2024? Deze tien bakkers wagen alvast hun poging.

Vanaf zaterdag 7 september bij Play4 en op GoPlay.

De Verraders

In het derde seizoen van De Verraders wagen 20 bekende Vlamingen zich opnieuw aan een spel van vurige discussies, wilde beschuldigingen en fragiele bondgenootschappen.

De drie geheime verraders proberen zo lang mogelijk onder de radar te blijven, terwijl ze elke nacht in het geheim een bondgenoot vermoorden. Aan de ronde tafel proberen de bondgenoten op hun beurt de verraders te ontmaskeren, voor ze zelf geëlimineerd worden.

Vanaf zondag 8 september om 19u55 bij VTM.

Komen Eten

Het iconische Komen Eten maakt dit najaar een comeback, en dat in een nieuw jasje: wij mogen gaan (kook)pottenkijken bij bekende Play-gezichten van programma’s als De Slimste Mens, De Tafel van Gert, Bake Off Vlaanderen, Nonkels, Celebrity MasterChef Vlaanderen en De Verhulstjes. Ze nodigen collega’s uit, die op hun beurt punten uitdelen voor eten, sfeer en gezelligheid.

Later dit najaar bij Play4.

De grote boodschap

Onze spijsvertering, de gezondheid van onze darmen en onze stoelgang: ze zijn onderdeel van het dagelijkse leven, maar niet meteen een gespreksonderwerp dat je zomaar op tafel gooit. En al zeker niet als het niet loopt zoals het moet. Nochtans hebben ze een immense impact op lichaam en geest.

Daarom neemt Karine Claassen je in De grote boodschap mee door de fascinerende kronkels van onze darmen. Dat doet ze samen met moedige mensen met uiteenlopende klachten, met Michael Sels, hoofddiëtist aan het Universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA) en met dokter Magali Surmont, maag-darmspecialist aan het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel).

Later dit najaar bij VRT 1.

Jani & James doen-het-zelf

Boezemvrienden Jani en James maakten nog nooit eerder in hun carrière samen een televisieprogramma, iets waar ze dit najaar verandering in brengen. Het duo reist in Jani & James doen-het-zelf heel Vlaanderen rond om verschillende jobs voor enkele dagen over te nemen. Of ze elke uitdaging – van schooldirecteur tot frituuruitbater – tot een goed einde zullen brengen, zal nog moeten blijken. Onverwachte hindernissen én hilarische situaties verzekerd.

Later dit najaar bij Play4.

Sterregem

In de nieuwe comedyreeks Sterregem volgen we het dagelijkse reilen en zeilen van de gelijknamige villawijk en haar bekende inwoners. Welke bekende Vlaming neemt de plek van Dany Verstraeten in, nu hij ‘BV-op-pensioen’ is? Voelt Bockie De Repper, die de status van BV én dus ook die van Sterregemnaar verworven heeft, zich snel thuis tussen bekende buren als CAMILLE, Metejoor en James Cooke? En hoe gaat het er écht aan toe bij de Verhulstjes thuis?

Met vertrouwde Tegen de Sterren op-gezichten als Guga Baúl, Ruth Beeckmans, Jonas Van Geel, Tine Embrechts, Clara Cleymans, Nathalie Meskens, Walter Baele, Chris Van Espen en Ivan Pecnik.

Later dit najaar bij VTM.

De columbus

Na drie jaar op stal heeft Wim Lybaert De columbus afgestoft en is hij klaar voor nieuwe avonturen. Het recept blijft hetzelfde: zonder plan of voorbereiding trekt hij samen met een bekende gast de wijde wereld in, naar een bestemming bepaalt door de sjiekenbak. Dit seizoen passeren onder andere Steven Van Herreweghe, Fien Germijn en Bockie De Repper de revue.

Later dit najaar bij VRT 1.

Celebrity Klopjacht

Kun je als bekende Vlaming verdwijnen? Vijf bekende duo’s proberen in Celebrity Klopjacht zeven dagen lang uit handen te blijven van een team topspeurders. Rik Verheye en Pedro Elias, Cesar Casier en Conrad Janssens, Annelien en Stephanie Coorevits, Pieterjan Marchand en Jeff Bronder, Erik Van Looy en Olga Leyers: allemaal slaan ze samen op de vlucht.

Later dit najaar bij Play4.

The Floor

Niemand minder dan Bruno Wyndaele presenteert dit najaar The Floor, ’s werelds grootste quizshow van het moment. De spelregels zijn eenvoudig: een kandidaat daagt een naburige tegenspeler uit voor een quizduel. De winnaar wint het vak, de verliezer verlaat The Floor. Het doel? Vak per vak, tegenspeler per tegenspeler, iedereen naar huis spelen en de vloer – die bestaat uit 100 vakken – veroveren. De uiteindelijke winnaar gaat naar huis met een hoofdprijs van 40.000 euro.

Later dit najaar bij VTM.

Menopauzia

Tine Embrechts is bijna 50 jaar en staat voor de menopauze. Het is een deur die ze nog niet meteen wil openen, maar waar quasi elke vrouw vroeg of laat toch door moet. In de driedelige reeks Menopauzia bereidt ze zich samen met ervaringsdeskundigen – elf bekende vrouwen, waaronder Lieve Blacquaert en Phaedra Hoste – en experten voor op die menopauze. Dat doet ze met een welgekomen dosis humor en af en toe wat zelfspot.

Later dit najaar bij VRT 1.

De Slimste Mens ter Wereld

Een klassieker onder de programma’s van het najaar is natuurlijk De Slimste Mens ter Wereld. Quizmaster Erik Van Looy nodigt opnieuw 34 bekende kandidaten uit, waaronder Aster Nzeyimana, Bo Van Spilbeeck, Bart Appeltans, Geert Van Rampelberg, Hanne Verbruggen, Hannelore Knuts, Simon Mignolet en Xander De Rycke.

Later dit najaar bij Play4.

40 jaar Clouseau

Dit jaar blaast Clouseau 40 kaarsjes uit en dat moet goed gevierd worden. Koen en Kris nemen voor de gelegenheid de zeedijk van Westende over, waar duizenden uitgelaten fans in het publiek een hele avond meezingen met de allergrootste hits. Anne, Nobelprijs of Vonken en Vuur, jij thuis kon mee de setlist bepalen, en de ultieme Clouseau top 10 samenstellen.

Ook vrienden en familie van Koen en Kris komen langs, alsook de enige echte Anne. Onder andere dochter Zita, Ingeborg, IBE en Sandra Kim zorgen voor een muzikale verrassing.

Later dit najaar bij VTM.

Leven in verlengingen

Leven in verlengingen vertelt het verhaal van Tore Sercu, zoon van Ilse Vanbrabant en regisseur en acteur Mathias Sercu. Tore leeft al ruim drie jaar in ‘verlengingen’. Hij kreeg de diagnose van een agressieve en ongeneeslijke kanker multipel myeloom, werd al snel palliatief verklaard en zou nog maar zes maanden te leven hebben. Drie jaar later balanceren Tore en zijn gezin voortdurend tussen bewust afscheid nemen en bewust leven. Een complex proces waar ze nu inkijk in geven.

Later dit najaar bij VRT 1.

Over De Oceaan

In het derde seizoen van Over De Oceaan wagen opnieuw zes bekende Vlamingen zich aan de oversteek van de imposante zoutwatervlakte. Celine Van Ouytsel, Jeroom Snelders, Riadh Bahri, Clara Cleymans, Kat Kerkhofs en Steven Van Gucht stappen aan boord van het gloednieuwe zeilschip Initials BB en trotseren onder leiding van kersvers kapitein Sigrid de Atlantische Oceaan.

Later dit najaar bij Play4.

Single Bells

Nu al kerstkriebels, want VTM komt dit najaar met een gloednieuwe kerstkomedie: Single Bells. De eeuwige vrijgezel Mina laat haar familie toe om een date voor haar te zoeken, zodat ze dit jaar niet alleen eindigt op kerstavond. Elk familielid mag één blind date voorstellen. Wie belandt naast Mina aan de feesttafel?

De cast bestaat uit sterren als Frank Focketyn, Marleen Merckx, Ruth Beeckmans, Lize Feryn en Jelle De Beule, presentatrice Julie Van den Steen maakt haar acteerdebuut. Je kunt de reeks binnenkort ook bingewatchen via Streamz.

Later dit najaar bij VTM.

Het huis

Dit najaar viert Het huis z’n tiende verjaardag. Voor deze jubileumeditie nodigt Eric Goens opnieuw acht bekende Vlamingen uit voor een verblijf van 24 uur in Het huis, ver weg van afleidingen, partners of kinderen. Samen reflecteren ze over het verleden, het heden en de toekomst. Zo komen soms keiharde, soms ontroerende, grappige of verhelderende verhalen boven. Logeren deze keer onder andere in Het huis: Bart Kaëll (die ook in de allereerste aflevering van Het huis te gast was), Arnout Hauben en Laura Tesoro.

Later dit najaar bij VRT 1.

De Verhulstjes

In het nieuwe seizoen van De Verhulstjes krijgen we weer een kijk achter de schermen in het dagelijkse leven van de familie Verhulst. Van verbouwingen in hun geliefde Oostduinkerke, over een weekendje weg in de Ardennen tot de 30ste verjaardag van Viktor. Daarnaast maakt Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor, voor het eerst haar opwachting in de reeks.

Later dit najaar bij Play4.

Tussen Leven en Dood

In de nieuwe docureeks Tussen Leven en Dood praat Kürt Rogiers met mensen die de dood in de ogen hebben gekeken. Van Marina die slachtoffer werd van een willekeurige zuuraanval in de Delhaize, tot Elke die uit een reuzenrad viel en Dries die tijdens zijn vakantie in een cycloon terechtkwam.

Hoe hebben ze het overleefd? Hoe heeft deze noodlottige gebeurtenis de rest van hun leven beïnvloed? En hoe kan een mens kracht putten uit de ergste dingen die hij kan meemaken? De reeks is binnenkort ook te zien bij Proximus Pickx.

Later dit najaar bij VTM.

Onder Vuur

Het brandweerkorps van Post Oosteroever is terug voor het derde seizoen van ‘Onder Vuur’. Na de samenvoeging met Post Noordhoek en de versterking van vier nieuwe jonge brandweerlieden gaan ze verder als nieuw samengesteld team, wat voor heel wat spanningen zorgt. Wanneer een gevaarlijke interventie tot een dramatisch einde leidt, heeft dit zware gevolgen voor het brandweerkorps.

Later dit najaar bij VRT 1.

Dag & Bedankt

In het nieuwe programma Dag & Bedankt zorgt interieurarchitect Bart Appeltans samen met nestverlaters voor een spectaculaire make-over van hun kamer in het ouderlijke huis, als bijzonder bedankje aan hun ouders. Van wellness tot mancave: Laura Tesoro houdt de metamorfose nauw in de gaten, en verdiept zich ondertussen in de unieke band tussen de kinderen en hun ouders.

Later dit najaar bij VTM.

De rugzak

In De rugzak wagen acht bekende Vlamingen zonder klimervaring zich aan een fysieke en mentale beproeving richting de top van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika en een van de zeven hoogste bergtoppen ter wereld. Ze dragen een rugzak met zich mee, als symbool voor de denkbeeldige bagage die ze met zich meedragen, met daarin kokers die hun vrienden, familie en collega’s thuis vulden met bijzondere en betekenisvolle voorwerpen.

Onderweg komen ze niet alleen zichzelf, maar ook elkaar tegen. Wie bereikt de top? Welke levenslessen nemen ze mee terug naar beneden en welke laten ze achter aan de top?

Later dit najaar bij VRT 1.

The Masked Singer

Ook de grootste speurtocht van het land keert dit najaar terug naar het kleine scherm: The Masked Singer. Presentator Jens Dendoncker stelde een heel nieuw speurdersteam samen: Aaron Blommaert, Erik Van Looy, Elisabeth Lucie Baeten, Véronique De Kock, Frances Lefebure, Boris Van Severen, Tine Embrechts en Ruth Beeckmans. Zij zullen samen met heel Vlaanderen de bekende koppen achter de kleurrijke maskers proberen ontrafelen. Wie weet het langst onder de radar te blijven?

Later dit najaar bij VTM.

Willy’s Boot

In zijn woonplaats Gentbrugge ontmoette Joris Hessels de bijna 90-jarige Willy Bontinck, een eigenzinnige man met nog één grote droom: nog één keer de Noordzee bevaren met zijn oude zeilboot, de ‘Gentse Dolfijn’. Joris gaat in De Muide Meulestede, een volkse havenbuurt in Gent, op zoek naar vrijwilligers die samen met hem Willy’s boot willen herstellen en vaarklaar maken. Zo hoopt hij de droom van zijn bijna 90-jarige vriend alsnog waar te maken, inclusief nog één keer varen over de Noordzee.

Later dit najaar bij VRT Canvas.

Waarom wachten

Tussen ouder en kind bestaat doorgaans een sterke liefde, zo sterk dat die vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Of onuitgesproken blijft. Maar wat zou er gebeuren mochten we die liefde wél benoemen? Karine Claassen verdiept zich samen met bekende mensen en hun ouders of kinderen in hun band. Al wandelend door de natuur komen er dingen boven die ze elkaar nooit eerder hadden gezegd of gevraagd.

Wandelen mee dit seizoen: entertainer Soe Nsuki en moeder Marieken, zanger, presentator en acteur Niels Destadsbader en moeder Cathérine, voetbalanaliste Imke Courtois en moeder Patricia, filmregisseur Fien Troch en vader Ludo, actrice Lauren Versnick en vader Geert, acteur Ben Segers en vader Jan en neuroloog Steven Laureys en dochter Clara.

Later dit najaar bij VRT Canvas.

Camping Coppens

Vier jaar geleden verhuisden Staf, Monique, Beau en Nora naar het wondermooie Zweden. Ondertussen spreken ze vloeiend Zweeds, draait ‘Camp Grinsby’ op volle toeren en… pakken ze opnieuw hun verhuisdozen in. De ongerepte natuur ruilen ze in voor de grote stad. Van hun verhuis naar Karlstad, over de 16de verjaardag van Beau en het drukke zomerseizoen op Camp Grinsby, tot mama Agnes die haar intrek neemt in de spiksplinternieuwe caravan: je ziet het allemaal in het nieuwe seizoen van Camping Coppens.

Later dit najaar bij VTM.

