8 bezienswaardigheden in Italië die je wilt gezien hebben

Italië barst van de charmante stadjes, indrukwekkende monumenten en knappe bezienswaardigheden. Maar wat mag je in Italië zeker niet missen? Dit zijn volgens Toerisme Italië alvast acht Italiaanse plekjes die je minstens één keer in je leven moet gezien hebben.

Niet te missen bezienswaardigheden in Italië

1. De residenties van het koninklijk huis van Savoye, Turijn

Het Huis van Savoye was lange tijd een van de invloedrijkste adellijke families in Italië. Na de eenmaking van het land in 1861 mocht de familie zelfs het koninkrijk voor een tijdje besturen. Hun uitvalsbasis, Turijn, werd de hoofdstad van het land.

Vanaf 1563 plantte de familie Savoye heel wat indrukwekkende residenties neer in de stad. Elf ervan behoren zelfs tot het UNESCO Werelderfgoed. In het centrum van Turijn vind je heel wat paleizen, kastelen en villa’s. Maar ook buiten de stadsring zijn er nog heel wat restanten van buitenverblijven van de familie.

2. De kapel van Scrovegni, Padua

De fresco’s van de Sixtijnse kapel kent iedereen wel, maar ook de Capella degli Scrovegni is zeker een bezoekje waard. De Italiaanse kunstschilder Giotto beschilderde de muren en het plafond van de kapel in opdracht van Enrico Scrovegni, de toenmalige eigenaar van het gebouw. Hij werkte er gedurende 885 dagen aan, om dan in 1305 de fresco’s eindelijk af te hebben.

Op de muurschilderingen zie je passages uit het Oude en Nieuwe Testament. Vooral de felblauwe tinten vallen op. Giotto liet hiervoor speciaal ultramarijne kleurpigmenten invoeren via Venetië. En met wat voor resultaat!

3. De kathedraal van Siena, Siena

Nog een van de bezienswaardigheden die je zeker niet mag missen in Italië is de kathedraal van Siena. In het hartje van de stad pronkt de Duomo di Santa Maria Assunta. Deze majestueuze kathedraal is zowel langs de binnen- als buitenkant een echt pareltje. Met de zwart-wit gestreepte gevel, de vele Romaans-Gotische details en imposante koepel, maar ook de prachtige marmeren vloer die maar liefst 56 passages uit de Bijbel afbeeldt. Je bewondert in de kathedraal ook werken van beroemde kunstenaars als Donatello, Michelangelo en Bernini.

4. Lecce

De Italiaanse stad Lecce, gelegen in de hak van de laars, zou je één groot monument kunnen noemen. Hier wissel je namiddagen op de paradijselijke stranden aan de Adriatische kust af met een wandeling door de historische binnenstad. Struin via de triomfboog Porta Napoli naar de barokke Basilica di Santa Croce, langs het Romeins amfitheater en tot aan de dom van Lecce aan Piazza del Duomo.

5. De kathedraal van Monreale, Palermo

Dankzij haar strategische ligging kende Sicilië door de eeuwen heen heel wat buitenlandse invloeden. Maar in de middeleeuwen ontwikkelde het eiland haar eigen kunststijl: de Arabisch-Normandische cultuur.

Vooral in de stad Palermo bleven veel bouwwerken uit die tijd overeind. Zo staan er maar liefst negen Arabisch-Normandische gebouwen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Net buiten het centrum van de stad vind je de kathedraal van Monreale, een perfect voorbeeld van de bouwstijl. De gevel ziet er eerder sober uit, maar binnen zie je ontelbare, goudkleurige mozaïeksteentjes.

6. De Trevifontein, Rome

Zowel het Colosseum als de Trevifontein zijn niet te missen bezienswaardigheden als je de hoofdstad van Italië bezoekt. Het is de Griekse god Oceanus die de hoofdrol speelt in de Trevifontein. De god zit op een strijdwagen, voorgetrokken door twee paarden: het ene dier is rustig, het andere wild. De paarden staan symbool voor de twee gezichten van de zee.

De Trevifontein is wereldberoemd door de vele toeristen, die met hun rug naar de fontein gekeerd over hun schouder een muntje in het water gooien. Zo wensen ze dat ze ooit naar Rome mogen terugkeren. Vlak bij de Trevifontein vind je ook de archeologische site Vicus Caprarius, een oud Romeins huis dat 9 meter onder straatniveau ligt.

7. Het paleis van Caserta, Caserta

Op zo’n 30 kilometer buiten Napels vind je la Reggia di Caserta. Met maar liefst 1.200 kamers, 34 traphallen en 47.000 vierkante meter oppervlakte is dit het grootste koninklijke verblijf ter wereld. Het was koning Charles de Bourbon die in 1752 het paleis liet bouwen.

Binnen aanschouw je prachtige beeldhouwwerken en fresco’s, alsook de grote trappenhal, 116 hagelwitte, marmeren traptreden incluis. Buiten struin je door het koninklijke park met zijn weelderige fonteinen, betoverende watervallen en Engelse en Italiaanse tuinen.

8. De nuraghi van Barumini, Sardinië

Wist je dat er in de prehistorie al mensen leefden op Sardinië? Daarvoor hebben we de zogenaamde nuraghi als bewijs. Dit zijn cirkelvormige torens uit de bronstijd, en staan verspreid over het ganse eiland. De meest indrukwekkende toren is de 18 meter hoge nuraghe van Barumini, geflankeerd door vier kleinere torens. Je kunt het torencomplex te voet bezoeken en achteraf afkoelen op een van de tropische stranden van Sardinië.

