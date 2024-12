Kerststerren: zo maak je er een mooi kerstcadeautje van

Het is rood en het is dé kerstbloemklassieker bij uitstek. Wat is het? Een kerstster natuurlijk! Maar wist je dat er tegenwoordig heel veel mooie varianten zijn? Gudrun van bloemenschool De Groene Verbeelding toont het jou in deze video.

Kerstcadeau van kerststerren

De kerstster of poinsettia is niet te verwarren met de kerstroos of helleborus. Het zijn dé planten die we in huis halen tijdens de kerstperiode. Meestal hebben ze een rode of witte kleur, maar tegenwoordig vind je ook prachtige pastelkleuren zoals zacht oranje en heel lichtroze. Gudrun ging ermee aan de slag en maakte een origineel bloemstuk van gerecycleerd materiaal.

Dit heb je nodig:

Kerststerren in de kleuren die jij mooi vindt. Je kunt mini-kerststerren kopen of de grote verknippen.

in de kleuren die jij mooi vindt. Je kunt mini-kerststerren kopen of de grote verknippen. Afvalmateriaal als blikken of dikke rollen karton. Denk bijvoorbeeld aan lege blikken gemalen koffiebonen of babymelkpoeder.

als blikken of dikke rollen karton. Denk bijvoorbeeld aan lege blikken gemalen koffiebonen of babymelkpoeder. Droog houtschors naar keuze.

Nadien kun je er nog andere plantjes in kwijt zoals cactusjes of vetplanten. Heel leuk om het hele jaar door mee aan de slag te gaan.

Veel plezier!

Geef eens een bloemschikbox cadeau

Op zoek naar een fijne tip voor een creatieveling? Dan is een bloemschikbox misschien wel een goed idee. Gudrun Cottenier is niet alleen onze Libelle bloemenexperte, ze heeft ook haar eigen bloemenschool De Groene Verbeelding. Elke maand stelt ze een bloemschikbox samen met de mooiste bloemen van dat moment.

Al het materiaal dat je nodig hebt voor een eigen unieke creatie vind je erin terug: van het kleinste krammetje tot kraakverse bloemen en ander groen. Een handige stap-voor-stapfiche én videotutorial krijg je via mail, een paar dagen voor je de bloemenbox thuis toegestuurd krijgt. Je hoeft de box enkel uit te pakken, je groene vingers boven te halen en het bloemschikken kan beginnen!

Alle info vind je hier.

Met dank aan Bloemschool De Groene Verbeelding voor de mooie opnamelocatie.

