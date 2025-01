Gelezen en goedgekeurd: boekentips van het Libelle Leesteam

Op zoek naar boekentips? Het Libelle Leesteam bestaat uit 1500 leesgrage lezeressen die geregeld een roman lezen en bespreken in de Libelle Leesclub op Facebook. Deze topboeken sprongen de voorbije maand in het oog.

Boekentips van de kenners

In onze Libelle Leesclub op Facebook delen dagelijks bijna 18.000 leden hun boekentips. Van meeslepende romans tot ijzingwekkende thrillers: hun ongezouten mening lees je in hun eerlijke besprekingen. Het Libelle Leesteam is een groep recensenten die op onze vraag boeken lezen die ze gratis opgestuurd krijgen. Wat begon als een kleine groep van een dertigtal leesgrage enthousiastelingen is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 1500 lezeressen. Zij krijgen geregeld een boek in de brievenbus met de vraag: wat vind je hier nu van? Van alle boeken die gelezen werden, kregen deze romans goeie commentaren. Elke maand vullen we het lijstje aan.

‘De donkere kant van Sally Diamond’ van Liz Nugent

Wat? Sally Diamond snapt niet wat er zo vreemd is. Ze deed gewoon wat haar vader altijd al zei: hem bij het vuilnis zetten na zijn dood. Nu staat ze plotseling in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen van de media en de politie, maar ook van een stem uit een verleden dat ze zich niet herinnert.

Jullie mening: Goeie reviews voor deze thriller van de nog onbekende Liz Nugent! Jullie houden van de combinatie van de ijzersterke plot en haar supervlotte schrijfstijl. “In het begin moet je even doorlezen, maar wat een verhaal! Een psychologische thriller om ‘u’ tegen te zeggen“, besluit Vera.

‘De vergeten vrouwen’ van Kristin Hannah

Wat? Wanneer de twintigjarige verpleegster Frances ‘Frankie’ McGrath de onverwachte woorden ‘ook vrouwen kunnen helden zijn’ hoort, gaat er een wereld voor haar open. Ze is opgegroeid op een idyllisch eiland voor de kust van Californië, onder de vleugels van haar conservatieve ouders. Haar toekomst leek zo simpel: school afmaken, trouwen en in haar moeders voetsporen treden als de perfecte vrouw des huizes. Maar het is 1965 en de wereld is aan het veranderen. Wanneer haar broer vertrekt om te vechten in Vietnam, besluit ze zich aan te melden als verpleegkundige in het leger.

Jullie mening: Er zitten ontzettend veel fans van Kristin Hannah in onze Libelle Leesclub. Het boek werd in 2024 vaak getipt als aanrader. “Wat een prachtig boek. Kristin Hannah is een topauteur! Dankjewel om de rol van de vergeten vrouwen in de spotlights te zetten”, zegt Vera.

‘Suzannes oorlog’ van Inge Sierens

Wat? Een verzetsverhaal gebaseerd op ware feiten tijdens WO II en zich afspeelt in het Gente. Zes schamele briefjes geschreven in potlood, dat is wat Suzanne nog rest van haar broer Carlo nadat hij in 1943 werd geëxecuteerd als Nacht-und-Nebelveroordeelde. Veertig jaar later leeft Suzanne na een moeilijke echtscheiding in een mist van onbehagen en verdriet. Wanneer ze in contact komt met de toenmalige verloofde van haar broer, ontrafelt Suzanne langzaam haar eigen leven en dat van Carlo.

Jullie mening: Een aanrader wegens de mooie mix tussen historische feiten en emoties. De oorlogsgruwel komt binnen, dus niet iedereen kan het in één ruk uitlezen. “Dit boek geeft ons een inkijk in hoe de verzetsbewegingen in het Gentse tijdens WO, II te werk gingen en hoe de mensen er alles aan deden om te overleven. Misschien zouden enkel de historische feiten ons niet zo beroeren, maar door de persoonlijke briefjes van Carlo te lezen en het verhaal van Suzanne en haar vriendinnen, wordt alles net ‘menselijker'”, aldus Carine.

‘Het meisje met de halve ster’ van Judith Visser

Wat? Het is mei 1940 en Rotterdam staat in brand. De jonge Joodse Debra Davidson overleeft het verwoestende bombardement maar ziet nog maar één uitweg… Niet ver bij Debra vandaan wordt ook de Rotterdamse Diergaarde getroffen door bommen. Te midden van alle chaos en ravage slaan verschillende dieren op de vlucht. Zo ook een jonge wolf. Wat volgt zijn twee opgejaagde zielen die elkaar vinden in het diepst van hun wanhoop.

Jullie mening: Een boek dat al even geleden verschenen is, maar dat steeds weer (her)ontdekt wordt en door quasi elke reviewer in onze Libelle Leesclub omschreven is als prachtig, pakkend, meeslepend, aangrijpend. “Voor iedereen die de liefde voor en van een dier mag of mocht meemaken”, zo vat Katrien het mooi samen.

‘Zuiver’ van Anja Felliers

Wat? Anja Feliers is de bezielster van de thrillerreeksen rond psychologe Kathleen Verlinden en medium Caro Westerhof. Daarnaast schreef ze ook de erotische ‘Dirty Little Secrets’-serie. Ze heeft veel fans in onze Libelle Leesclub, en ook haar nieuwste thriller ‘Vlucht’ was weer een schot in de roos. De thriller gaat over Chloé en Lex. Ze lijken een droomkoppel. Hij is succesvol en charismatisch, zij razend knap en intelligent. Maar achter de gevel van hun villa huist de achterdocht die Chloé zorgvuldig verborgen houdt voor de buitenwereld. Tot die ene avond, op een kermisfeest, de barsten in hun relatie pijnlijk zichtbaar worden…

Jullie mening: Niks dan lovende woorden voor deze, ook voor wie haar vorige romans nog niet las! “Dit was mijn eerste Anja Feliers. Ik vreesde dat ik het verhaal van Kathleen niet ging kunnen volgen, maar het boek was supergoed opgebouwd en razendspannend. En wat een einde zeg… Benieuwd naar haar vorige én volgende werk!” schrijft Vicky.

‘Al het blauw van de hemel’ van Mélissa Da Costa

Wat? Wanneer bij Emile jongdementie wordt gediagnosticeerd, weigert hij zijn laatste jaren in een medische mallemolen door te brengen. Stiekem koopt hij een camper en plaatst een zoekertje voor een reisgezel. Tot zijn eigen verbazing krijgt hij antwoord van Joanne, een jonge mysterieuze vrouw. Het is de start van een adembenemend mooie roadtrip.

Jullie mening: Geen boek dat zo fel bejubeld is als deze prachtige roman. Je blijft doorlezen want ondanks z’n 700 bladzijden zit je vanaf de eerste bladzijde mee in de trip. Verslonden door duizenden lezers en onze Libelle Leesclub, dit was wellicht hét boek van 2024. “Topper van het jaar, geniet ervan” juicht Marina haar mede-lezers in onze Libelle Leesclub toe.

‘Indigo’ van Roxanne Wellens

Wat? Journaliste Indigo Hartt heeft ogenschijnlijk een succesvol en gelukkig leven. Maar ze eet haar lunch alleen in de kelder van het kantoorgebouw, haar beste vriendin is een Disneyprinses en ze is er ook stilletjes van overtuigd dat ze alleen zal sterven — omringd door 30 katten. Wanneer een therapeut haar leert dat ze autisme en ADHD heeft, vallen veel puzzelstukjes in elkaar. En dan ontmoet ze Owen, een knappe, intelligente man waar ze het goed mee kan vinden. Naarmate hun relatie serieuzer wordt, vindt Indigo het lastiger om haar eigen demonen te trotseren.

Jullie mening: “Op basis van de cover dacht ik: dit is iets voor jeugdige lezers. Maar don’t judge a book by its cover… dit is écht een tof en goed boek! Het verhaal is vlot geschreven met korte hoofdstukken. Ik wist zéér weinig over autisme en ADHD maar heb bijgeleerd. En ik heb het gevoel dat ik de personages echt heb leren kennen!” – Cindy

‘Macht’ van Jonas Boets

Wat? Als Karins zus Christine niet thuiskomt zoals gewoonlijk, doet ze melding van de verdwijning. Maar als rechercheur Pieter Van Inn naar het huis van Christine gaat, blijkt ze gewoon thuis te zijn. De dag erna wordt Christine opnieuw als vermist opgegeven. Als korte tijd later het lijk van Christine teruggevonden wordt, moeten Van Inn en zijn team op zoek naar de moordenaar. Wie zou deze vrouw, die alleen maar het beste zag in haar medemens, uit de weg hebben geruimd? Jonas Boets zet met zijn Van Inn-prequel de reeks verder die Pieter Aspe ooit startte.

Jullie mening: “De stijl van Jonas Boets is direct en duidelijk. Hij schrijft zonder onnodige franjes, zodat je gemakkelijk bij de essentie van het verhaal blijft. Hij slaagt er goed in om de personages, die Pieter Aspe creëerde, te respecteren en weer te geven zoals we ze kennen. Macht is een spannend misdaadverhaal met een onverwachte plotwending op het einde. Voor mij mag Jonas Boets gerekend worden tot één van onze betere Vlaamse schrijvers. Hij bewijst telkens weer dat hij een meester is in verschillende genres.” – Marita

‘De kleermaakster van Parijs’ van Georgia Kauffman

Wat? Rosa Kusstatscher heeft een mode-imperium weten op te bouwen dankzij haar onfeilbare gevoel voor stijl. Maar vanavond, terwijl ze zich voorbereidt op de belangrijkste ontmoeting van haar leven, laat haar zelfverzekerdheid haar in de steek. Terwijl ze twijfelt over de juiste jurk en lippenstift, begint Rosa haar ongelooflijke levensverhaal te vertellen van verdriet en verlating, van glamour en liefde. Een heel leven op de vlucht, realiseert ze zich nu. Maar ze wil niet langer vluchten…

Jullie mening: “Een prachtig boek. Het verhaal is zo meeslepend, ik leefde van begin tot einde mee met het hoofdpersonage. Ik kan dit boek alleen maar van harte aanraden. Wat een debuut!” – Audrey

‘Anna O’ van Matthew Blake

Wat? Een psychologische thriller over de jonge journaliste Anna, die op een nacht haar twee beste vriendinnen vermoordt. Sindsdien lijdt ze aan een mysterieuze slaapziekte en is ze niet meer wakker geweest. Forensisch psycholoog Dr. Benedict Prince wordt erbij gehaald om de misdaad op te lossen. Anna is de enige die weet wat er die nacht is gebeurd, en Benedict is de enige die de waarheid naar boven kan halen. Maar door wat er aan het licht komt, komen beiden in groot gevaar…

Jullie mening: “Een spannende, niet alledaagse thriller. Het verhaal is boeiend opgebouwd en leest vlot, je wordt voortdurend getriggerd om verder te lezen tot aan de climax. Wat een topverhaal, zo zouden er meer mogen zijn!” – Nicole

‘De spionne’ van Tess Gerritsen

Wat? Voormalig spion Maggie Bird kwam naar het kustplaatsje Purity om haar verleden achter zich te laten nadat een missie tragisch mislukte. Tegenwoordig leeft ze in alle rust op haar kippenboerderij. Maar wanneer Maggie een lichaam op haar oprit vindt, weet ze dat de geesten uit haar verleden haar opnieuw komen kwellen.

Jullie mening: “Een meeslepende thriller die me van begin tot eind in zijn greep hield. Een verhaal met een ingenieuze plot, vol onverwachte wendingen en verrassingen. Dit boek zal liefhebbers van het genre zeker kunnen bekoren!” – Julie

‘De kleine baai in Kroatië’ van Julie Caplin

Wat? Maddie mag een zomer lang gaan werken op een luxejacht in de Adriatische Zee. Ze moet er de chique gasten verwelkomen. Eén van hen is Nick, de broer van haar beste vriendin en wat haar betreft een vervelende vent. Maar wanneer ze voor anker gaan in een verborgen baai, ver weg van de bewoonde wereld, begint Maddie te beseffen dat Nick en zij misschien meer met elkaar gemeen hebben dan ze ooit voor mogelijk had gehouden…

Jullie mening: “Dit boek was helemaal wat ik nodig had tijdens dit druilerige weertje: romantiek, warmere oorden en vakantiegevoel. Het is zo vlot en luchtig geschreven, het perfecte boek dus om toe te voegen aan je koffer bij je volgende vakantie. Of om helemaal bij weg te dromen naar de Kroatische stranden. Ik heb hem, ondanks het zeer voorspelbare einde, graag gelezen en raad deze aan voor wie op zoek is naar leuke chicklit! – Mélanie

‘De Griekse dochter’ van Soraya Lane

Wat? Deel drie in de hitserie ‘De verloren dochters’, die begint met zeven jonge vrouwen die bijeen worden geroepen in een advocatenkantoor in Londen. Daar ontdekken ze dat alles wat ze dachten te weten over hun verleden niet klopt, en dat achter hun grootmoeders’ schijnbaar gewone levens, ongelofelijke verhalen van liefde en moed verborgen liggen. Aan de positieve commentaren te lezen, zijn jullie duidelijk verslaafd aan deze serie!

Jullie mening: “Wat een parel van een boek! Je wordt vanaf het eerste moment meegetrokken in de verhalen. Door de vlotte en aangename schrijfstijl was het opnieuw een geweldige leeservaring die je doet uitkijken naar de andere verhalen van de verloren dochters.” – Liesbeth

