Boektopia: ontmoet de Libelle Leesclub-redactie en deze schrijvers

Boektopia strijkt deze herfstvakantie opnieuw neer in Kortrijk. Dat betekent véél boeken om te ontdekken en auteurs om te ontmoeten. Ook Libelle Leesclub-redacteurs Birte en Annelies interviewen er tal van schrijvers. Zien we je daar?

Libelle-interviews op Boektopia

Annelies spreekt met…

• John Boyne is de auteur van o.a. de bestseller ‘De jongen in de gestreepte pyjama’, maar zet ook zeker zijn wondermooie recente romans ‘Water’ en ‘Aarde’ op je leeslijst. Op zondag 27/10 om 10.30 uur interview ik ‘m, aansluitend kun je je boek(en) laten signeren

• Queen Santa Montefiore komt naar Kortrijk, hoera! Noteer vrijdag 1/11 om 13.30 uur met stip in je agenda voor een interview en aansluitend een signeersessie.

• Wat hebben we allemaal genoten van de ‘Valerie Lane’-serie van Manuela Inusa in de Leesclub, en haar nieuwe ‘Kustdromen’-reeks. Ik interview haar op 1/11 om 15.30 uur, gevolgd door een signeersessie.

• Op één zomerdag-en avond uitgelezen: ‘Gentlemen’ van Patricia Jozef, een roman die de grenzen van overspel verkent. Ik mag haar interviewen samen met auteur Max Temmerman over onderwerpen waar we zelden over praten: eenzaamheid, betaalde liefde en of dat al dat niet overspel is, en de schrijver als inbreker in het leven van anderen. Op het podium op donderdag 31/10 om 11.30 uur.

• Frances Lefebure schreef met ‘Wat ik nog wilde zeggen…’ een wondermooi, intiem boek over moederschap – één dat jonge en oudere moeders zal raken. Ik mag haar interviewen op zaterdag 2/11 om 13.30 uur.

Birte interviewt…

• Het supersympathieke schrijversduo Nicci French op zondag 27/10 om 14 uur. Heerlijke mensen, heerlijke boeken! Nadien mag je je boeken laten voorzien van hun krabbel.

• Sarah Lark is bekend van haar historische feelgoodreeks ‘Vriendinnen voor het leven’. Op zondag 3/11 om 14.30 uur wordt ze geïnterviewd, nadien ontmoet je haar tijdens een signeersessie.

• Marie-Anne Vanderhasselt, professor en expert uit het VRT-programma Kalm Waes. Haar nieuwe boek ‘Je bent een vriend van mij’ gaat over de positieve effecten van vriendschap op onze gezondheid en ons welzijn. Op zondag 3/11 om 13 u.

Voorstellingen reserveren is niet verplicht. Met een reservatie ben je gewoon zeker van een plaats. Heb je geen reservaties voor voorstellingen die je graag zou bijwonen? Geen probleem! Zolang er plaats is, mag je binnen. Kom dan best wel op tijd naar onze zalen en podia. Als je toch wil reserveren heb je recht op twee reservaties per dagticket en vijf per weekpas. Gebruik hiervoor de unieke codes op je tickets. Elke code kan één keer gebruikt worden. Meer info en reserveren via boektopia.be

Boeiende lezingen

• Elke Geraerts over het belang van focus (26/10 om 13.30 uur)

• Hugo Sigal over leven zonder zijn ‘Colleke’ (30/10 om 14.30 uur)

• Evelien Rutten over haar roadtrip naar Auschwitz (31/10 om 13.30 uur)

• Inge Sierens, Hans Vandevoorde, Kathelijn Vervarcke, en Marlies van Bouwel gaan in gesprek over hun waargebeurde oorlogsboeken (31/10 om 15.30 uur)

• Jef Vermassen over seriemoordenaars (1/11 om 14 uur)

• Manu Keirse over rouwen (1/11 om 13.45 uur)

• Thomas Erikson, auteur van de bestsellerreeks ‘Omringd door idioten’, over je collega’s beter begrijpen (2/11 om 14 uur)

• Servaas Bingé over gezond en energiek ouder worden (2/11 om 14.30 uur)

• Nina Mouton over zelfzorg (3/11 om 14.30 uur)

Signeersessies

Anja Feliers, Toni Coppers, Bjorn Van den Eynde, Jonas Boets, Hanne Luyten, Anya Niewarra, Ann Galland, Bart Moeyaert, Arnout Hauben, Sylvia Vanden Heede, Marc de Bel, James Norbury (auteur van Grote panda en kleine draak)… de lijst van auteurs die komen signeren op Boektopia is indrukwekkend. Op de site kun je per dag ‘signeersessies’ aanvinken voor een handig overzicht.

Boektopia op toer

Liever niet naar Kortrijk? Boekhandelaar Steven Van Ammel zorgt mee voor een mooi programma vol literaire (met hoofdletter!) evenementen in Antwerpen, Genk, Hasselt en Leuven.

Boektopia vindt plaats van 26 oktober tot 3 november 2024 in Kortrijk Xpo. Het volledige programma en alle info over uren en bereikbaarheid vind je op boektopia.be

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!