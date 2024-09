Het is stilaan een mooie najaarstraditie: ook dit jaar geniet je dankzij Libelle en Landal GreenParks weer extra voordelig van een heerlijk uitwaaiweekend-, midweek- of deugddoend weekverblijf.

Familieweek(ends) in het groen: nú met korting!

Aah, een bungalowvakantie bij Landal GreenParks: het is en blijft een absolute topper voor het hele gezin! Want of je nu kiest voor bos, strand, heide of bergen, een luxevilla, bungalow of chalet: met Landal beleeft iedereen een zalige tijd midden in de natuur.

En speciaal voor jou heeft Landal GreenParks een uniek aanbod: je krijgt tot 40% korting, als je boekt vóór 1 november 2024.

Boek je eerstvolgende vakantie bij Landal Greenparks mét onze gratis pocket!

Waar trek je naartoe?

Je hebt de keuze uit 31 vakantieparken in België, Nederland en Duitsland, telkens op een unieke locatie, midden in de natuur. Da’s 31 keer najaarspret dankzij ons bungalowpocket!

We hebben 10 van deze vakantieparken in ons kortingsboekje uitgelicht, waaronder deze 3 topplekjes:

Landal Mooi Zutendaal Landal Mooi Zutendaal Zutendaal – Limburg, België Vlakbij Nationaal Park Hoge Kempen vind je dit ruime vakantiepark waar je heerlijk met je familie kunt genieten van een welverdiende break. Er zijn ruime villa’s met sauna of bubbelbad waarin je helemaal tot rust komt. De kids kunnen zich hier ook lekker uitleven! Klik voor meer info Landal Strand Resort Ouddorp Duin Landal Strand Resort Ouddorp Duin Ouddorp – Zuid-Holland, Nederland Je vakantie doorbrengen direct aan zee? Op wandelafstand van de prachtige kustlijn van Goeree-Overflakkee ligt Landal Strand Resort Ouddorp Duin. Geniet van de zilte zeelucht, terwijl de kinderen spelen in de indoorspeeltuin of op het speelduin. Klik voor meer info Landal Sonnenberg Landal Sonnenberg Leiwen – Rijnland-Palts, Duitsland Vakantiepark Landal Sonnenberg in de prachtige Moezelstreek, is ideaal voor gezinnen. Klimmen in het klimbos, de lekkerste wijnen proeven of een potje minigolf spelen. Samen lekker genieten van alles dat dit mooie vakantiepark te bieden heeft. Klik voor meer info

Wanneer?

Wanneer jij er zin in hebt, in de periode van 1 november 2024 tot en met 21 maart 2025*.

*Met uitzondering van aankomsten in de kerstvakantie (20/12/2024 – 03/01/2025) en de krokusvakantie.

Kiezen, boeken en …

… genieten maar! Ga om de Libelle van deze week én boek nu al je volgende vakantie bij Landal GreenParks.

Deze week op de cover van Libelle

Ook fijn om op adem te komen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!