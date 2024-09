Heb je een elektrische fiets of e-bike, maar vind je het niet zo makkelijk om fietsroutes op maat te vinden? Wij gingen voor jou op zoek naar de leukste routes voor een tochtje met de elektrische fiets.

De favoriete e-bikeroutes van onze redactrices

En óf wij op onze vrije dagen graag het Vlaamse landschap verkennen. We haalden een e-bike boven en bolden langs deze prachtige wegen.

1. De Molenroute in de Kempen

Chef Bookzines Birte en haar moeder ontdekten de Molenroute in de Kempen. De Molenroute bestaat uit vier lussen die je langs de mooiste – jawel – molens van de Kempen loodsen. Wij fietsten een stukje van de zuidoostelijke lus in en rond Westerlo.

Startplek: Aan de abdij van Tongerlo. Parkeren kan gratis op de parking van de abdij.

Bij Het Rijk der Zinnen in Westerlo (vlak bij de knooppunten 83 en 84) verwennen Geert en Griet je met de lekkerste koffie en een stukje taart. Grotere honger? Je kunt er ook ontbijten, lunchen en – onze favoriete activiteit – aperitieven (Polderstraat 28). • De abdijkerk van Tongerlo (met souvenir- en boekenwinkel) • de Beddermolen • natuurgebieden Het Riet en De Beeltjens • Kasteel de Merode

De route praktisch: 28 kilometer. Volg de knooppunten 81 – 82 – 47 – 89 – 84 – 83 – 80 – 68 – 70 – 81. Op kempen.be/molenroute kun je een gratis flyer van deze e-bikeroute downloaden.

28 kilometer. Volg de knooppunten 81 – 82 – 47 – 89 – 84 – 83 – 80 – 68 – 70 – 81. Op kempen.be/molenroute kun je een gratis flyer van deze e-bikeroute downloaden. Goed om te weten: Wij kwamen geen laadpalen tegen onderweg, maar onze batterij was voldoende opgeladen. Zowel in Het Riet als in De Beeltjens vind je tal van (picknick)banken waar je even halt kunt houden.

2. Knooppunten rondom Mechelen

Chef Lay-out Suzy deed een tochtje met haar kleindochters langs knooppunten rondom Mechelen. Een makkelijke route van 35,4 km rond Mechelen. Idyllisch met veel water onderweg, ongeveer 2 uurtjes fietsen zonder stops.

Startplek: Aan de Vierendeelbrug vlak bij het station. Parkeren kan er betalend ondergronds of in de buurt. In het weekend kun je gratis parkeren op de parking van de Thomas More Hogeschool.

Restobar Batteliek (Wolverbosstraat 42, Mechelen). Aan de Batteliek staat een ijsbar verscholen. • Cafe het Zennegat (Zennegat 13, Mechelen), leuk voor de kinderen. • Café Roosendael (Rozendaal 1, Sint-Katelijne-Waver). • Eetcafe Het Brughuis met groot terras (Muizenhoekstraat 1, Muizen-Mechelen). • het Zennegat en de Zennegatsluisbrug • gemeentelijk park 's Herenbeemden • Domein Roosendael met het kind- en diervriendelijke fietscafé Roosendael.

De route praktisch: Volg de knooppunten 95 – 94 – 97 – 96 – 52 – 51 – 55 – 65 – 98 – 99 – 57 – 64 – 58.

Volg de knooppunten 95 – 94 – 97 – 96 – 52 – 51 – 55 – 65 – 98 – 99 – 57 – 64 – 58. Goed om te weten: Fietsen doe je vooral langs verharde wegen (33 km) en waterlopen. Weinig verkeer, wel veel fietsers op mooie dagen. • Laadpalen hebben we niet gezien onderweg.

3. Floordambos-Groenevalleiroute rond Brussel

Culi-coördinator Sofie en haar zus reden de Floordambos-Groenevalleiroute rond Brussel. Deze fietsroute (28 km) uitgestippeld door Natuurpunt en Stad Vilvoorde brengt je naar vier bossen: het Floordambos (Melsbroek), het Molenbeekbos (Steenokkerzeel), het Silsombos (Nederokkerzeel – Erps-Kwerps) en het Hellebos (Perk).

Startplek: Herboristerie Helianthus, Brembosstraat 40 in Vilvoorde. Er is een kleine parking bij de herboristerie.

Herboristerie Helianthus, het begin- en eindpunt. De kruidentuin kun je ontdekken na afspraak via 02-751 75 85 of via veerle@herboristje.be • Bezoekerscentrum Groene Vallei (Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps) • IJsjes bij L'origien (Tiendeschuurstraat 41, Kampenhout). • De Krop, cultuur- en beleefcentrum (Dorpsstraat 9b, Kampenhout).

De route praktisch: Je kunt de wegbeschrijving downloaden op visit.vilvoorde.be • Tip: download ook het GPX-bestand en gebruik een app op je gsm als gps (bijv. bikegpx.com).

Je kunt de wegbeschrijving downloaden op visit.vilvoorde.be • Tip: download ook het GPX-bestand en gebruik een app op je gsm als gps (bijv. bikegpx.com). Goed om te weten: Bij het vertrekpunt zijn twee oplaadpunten voor elektrische fietsen. • Er zijn geen fietsverhuurpunten in de onmiddellijke omgeving, deze route doe je dus best met je eigen fiets.

4. Brialmonroute in Antwerpen

Flow Manager Kristel en haar man fietsten de Brialmontroute in Antwerpen. De Brialmontroute is een fietsroute langs en door de forten van de 19de-eeuwse verdedigingsgordel rond Antwerpen, ter hoogte van de ring en de fortengordel. De verkorte westelijke lus die wij fietsen is 25 km, de volledige route is 43 km. Een groot deel van de route loopt langs brede fietspaden.

Startplek: Ingang Nachtegalenpark, Gerard Le Grellelaan, 2020 Antwerpen. Parkeren is daar mogelijk op de Gerard Le Grellelaan of parking Nachtegalenpark in de Beukenlaan, 700 m verderop.

'Brandstof' aan het station Mortsel-Oude-God • Kinderboerderij Wilrijk is een leuke stop met terras voor een drankje of iets lekkers. Ze hebben een grote fietsenparking, je batterij opladen is niet mogelijk. • het Brilschanspark • Fort IV in Mortsel, Fort V in Edegem, Fort VI en Fort VII in Wilrijk en Fort VIII in Hoboken • het Mastvestpark

De route praktisch: witte zeshoekige bordjes met opschrift 'Brialmontroute verkorting 2' en 'Brialmontroute' gedurende het deel dat je de volledige route volgt. De verkorte westelijke lus is 25 km, de volledige route is 43 km. Een groot deel van de route loopt langs brede fietspaden. Via de link kan de GPX-route ingeladen worden. Meer info op fietsknooppunt.be en fietsknooppunt.be.

witte zeshoekige bordjes met opschrift ‘Brialmontroute verkorting 2’ en ‘Brialmontroute’ gedurende het deel dat je de volledige route volgt. De verkorte westelijke lus is 25 km, de volledige route is 43 km. Een groot deel van de route loopt langs brede fietspaden. Via de link kan de GPX-route ingeladen worden. Meer info op fietsknooppunt.be en fietsknooppunt.be. Goed om te weten: De zeshoekige bordjes zijn aanwezig, maar soms (aan de Verenigde Natieslaan in Hoboken en Emiel Vloorstraat in Antwerpen) was het even zoeken. • Geen laadpalen onderweg, maar onze batterij was voldoende opgeladen.

5. Langs de oevers van de Schelde

Chef Redactie Elke ging met haar man en kleindochters fietsen langs de oevers van de Schelde. Fietsen en bootje varen in de schaduw van Antwerpen, een tocht van 40 km.

Startplek: Ponton DeWaterbus op Sint-Anneke-Plage (Jachthavenweg 1, 2050 Antwerpen), gratis parking hoek Gloriantlaan-Thonetlaan.

In Temse vind je cafés op de kade of in de achtergelegen straatjes. • Kruibeke: Polder Noord, een leuk terras aan de rand van de Polders van Kruibeke, verscholen tussen knooppunt 71 en 49 (Broekdam-Noord 49). • Linkeroever: Café Poisson Pilote, een fietsbar met lekkere koffie en gebak en apero (Beatrijslaan 32). • Minigolf Beatrijs: zoek een tafeltje tussen de originele minigolfbanen met kunstwerken, heel ongedwongen sfeer (Beatrijslaan 19). • Sint-Anneke Plage is de wandeldijk langs de Schelde met restaurants, een openluchtzwembad, camping en jachthaven.

De route praktisch: DeWaterbus tot aan Hemiksem. Knooppunt 70 – 85 – 30 – 34 –overzet Rupel – 31 – 54 – 1 – 2 – 3 – 75 – 74 – 86 – 72 – 71 – 54 – 53 – 49 – 48 – 47 – 20 – 44 – 31 – 27. Twee kilometer na knooppunt 27 (richting knooppunt 46) ligt aan je rechterkant de parking waar je gestart bent. • Uurregeling van DeWaterbus: dewaterbus.be • Uurregeling van Veerpont Schelle-Wintam: agentschapmdk.be

DeWaterbus tot aan Hemiksem. Knooppunt 70 – 85 – 30 – 34 –overzet Rupel – 31 – 54 – 1 – 2 – 3 – 75 – 74 – 86 – 72 – 71 – 54 – 53 – 49 – 48 – 47 – 20 – 44 – 31 – 27. Twee kilometer na knooppunt 27 (richting knooppunt 46) ligt aan je rechterkant de parking waar je gestart bent. • Uurregeling van DeWaterbus: dewaterbus.be • Uurregeling van Veerpont Schelle-Wintam: agentschapmdk.be Goed om te weten: Op Linkeroever zijn er geen verhuurpunten voor elektrische fietsen, je rijdt dus best met je eigen fiets. • In Temse is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen bij brasserie De Werf (Nagelheetmakerslaan 2). Een ideale stop onderweg om je fiets (en jezelf) bij te tanken.

6. Reigerroute in het Meetjesland

Chef Reportage Els en haar gezin fietsten de Reigerroute in het Meetjesland. Een route langs het water en door idyllisch natuurgebied, in het vlakke Meetjesland, op zo’n 16 kilometer van Gent. Neem zeker foto’s onderweg, want deze route heet niet voor niets de ‘Reigerroute’. En je komt langs maar liefst 9 stops waar je kunt genieten van een drankje of ijsje!

Startplek: Knooppunt 3 aan de spoorlijn in de Kapellestraat in Waarschoot. Er is parkeergelegenheid in (de buurt van) het dorp.

Op deze Reigerroute vind je meer dan genoeg gelegenheid om te stoppen, want ze loopt langs 9 zomerbars: Oh Deer, Lievehof, Oude Kalevalleihoeve, De Appeltuin, Achter 't Hekken, 't Wegeltje, Bar Josepha, Zwijntjeshof en Slenne Zomert. • het charmante cafeetje 't Oud Liefken • de Stuwsluis van Schipdonk • natuurgebied de Oude Kalevallei • de Van Vlaenderensmolen • Sleidinge, het geboortedorp van Wilfried Martens • de Lembeekse bossen • de Bevende Hazelaar, de meest mysterieuze boom van het Meetjesland

De route praktisch: De Reigerroute is 43,2 km lang en gebruikt groene knooppuntenborden, die je gewoon volgt. Je kunt ze gratis downloaden op routen.be of meetjesland.be.

De Reigerroute is 43,2 km lang en gebruikt groene knooppuntenborden, die je gewoon volgt. Je kunt ze gratis downloaden op routen.be of meetjesland.be. Goed om te weten: 85% van de Reigerroute is verhard, de rest is hobbeliger. Door de Kalevallei fiets je beter achter elkaar aan, daar zijn de paadjes smaller en onverhard. • Als je alle stops wilt aandoen, moet je af en toe afwijken van de route. • Er zijn geen laadpalen op de route, dus zorg dat je e-bike opgeladen is.

7. Een landelijk toertje Werchter

Webredactrice Hanne deed samen met haar mama een landelijk toertje Werchter. We starten in festivaloord Werchter en verkennen omliggende landelijke dorpen Tremelo, Keerbergen en Haacht.

Startplek: Knooppunt 71 (Haachtsesteenweg, ter hoogte van de Tweebruggenstraat in Rotselaar). Parkeren kan in het dorp van Werchter (start bij KP 71), de Oude Hansbrug (Hansbrugweg) in Haacht (start bij KP 23) of in het dorp van Tremelo (start bij KP 58).

Brasserie Gusting (wijk bij KP 68 even uit naar KP 69) (Kapelstraat 62, Keerbergen) • De Dijlehoeve bij Evelyn (Dijlestraat 147, Keerbergen) • Brasserie Hof ter Dijle (pas op: smal, steil zandweggetje langs Dijle/KP 83, wees extra voorzichtig hier!) (Keerbergenbroek 79, Haacht) • 't Kasteel Keerbergen (Haachtsebaan 85) • Het Raadshuis Tremelo (Werchtersebaan 2). • Festivalpark Werchter en de permanente kunstinstallatie North West Walls • de Antitankgracht in Haacht • de voormalige kasteelsite Heerlyckheid van Roost (met speelelementen) • de Heimolen in Keerbergen (die op bepaalde momenten open is voor publiek).

De route praktisch: Volg knooppunten 71 – 67 – 57 – 58 – 69 – 64 – 24 – 82 – 22 – 83 – 23 – 99 – 26 – 72 – 71.

Volg knooppunten 71 – 67 – 57 – 58 – 69 – 64 – 24 – 82 – 22 – 83 – 23 – 99 – 26 – 72 – 71. Goed om te weten: Parcours van 30,1 km, waarvan 4,2 km onverhard (voornamelijk grindweggetjes en stukje van de Dijle), maar zeker te doen met de e-bike. • We kwamen onderweg geen laadpalen tegen, dus zorg dat je batterij voldoende is opgeladen.

8. Verken fietsparadijs Limburg

Toerismeredacteur Kristien trok met haar buurvrouw naar Fietsparaijs Limburg, Noord-Limburg (regio Hamont-Pelt).

Startplek: Knooppunt 217 aan de Abdij van Achel. Er is een gratis parking aan de Achelse Kluis (De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel).

Achelse Kluis (met brasserie), Wedelse Molen (met taverne en terras), het Kolisbos, teutenhuizen in Hamont, voorhistorische grafheuvels, ruïnes De Waag, Doodendraad, natuurgebied De Groote Heide.

De route praktisch: Volg knooppunten 217 – 218 – 564 – 220 – 241 – 245 – 206 – 209 – 205 – 203 – 212 – 213 – 568 – 541 – 513 – 514 – 216 – 38 – 36 – 217.

Volg knooppunten 217 – 218 – 564 – 220 – 241 – 245 – 206 – 209 – 205 – 203 – 212 – 213 – 568 – 541 – 513 – 514 – 216 – 38 – 36 – 217. Goed om te weten: Vlak parcours van 45 km met autovrije stroken 95% geasfalteerd. Op het einde 2 korte trajecten over een goed berijdbaar pad. • Je kunt je batterij opladen aan cafetaria Burg (Burg 32-34, Hamont).

Routes op maat van de elektrische fiets

Als je op pad trekt met je elektrische fiets, is het handig om vooral meer heuvelachtige gebieden te verkennen of om net tijd uit te trekken voor een fietsroute die al wat langer mag zijn.

1. Op verkenning door Poperinge

Deze fietsroute telt best wel wat stevige hellingen, kronkelend door polderlandschappen en stukjes bos. Als ultieme beloning sluit je je route af met een lekkere Westvleteren.

Klik hier voor meer informatie over de route.

2. Luik verkennen in alle rust

Niets zo vervelend als onderweg zijn en last hebben van te veel verkeer. Je wilt lekker kunnen doortrappen en dat kun je zeker en vast met deze fietsroute. Een pittige lus in de Luikse natuur!

Klik hier voor meer informatie over de route.

3. Fietsen door Ieper

Ook in Ieper kom je met je elektrische fiets aan je trekken. Je volgt verschillende fietsknooppunten en komt terecht in allerlei landschappen. Als kers op de taart beklim je de Monteberg.

Klik hier voor meer informatie over de route.

4. Toertje Kapelle-op-den-Bos

Fietsen langs de Barebeek terwijl je de omgeving rustig in je kunt opnemen en uitblazen in het hartje van Mechelen, laat maar komen! Vergeet ook zeker niet even halt te houden aan de Jan Bogaertsbrug.

Klik hier voor meer informatie over de route.

5. Lange afstanden door heel Vlaanderen

Wist je dat er in Vlaanderen maar liefst 10 verschillende fietsroutes zijn die zich volledig richten op lange afstanden? Ideaal dus om deze tochten aan te vangen met je elektrische fiets of om een uitgebreide fietsvakantie in te plannen.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende routes.

Nog meer routes: met de e-bike langs verborgen parels

Even opladen? We hebben bij zoveel mogelijk e-bike routes laadpalen toegevoegd, maar in Wallonië zijn er nog niet zo veel. Met een volle batterij kun je gemiddeld 80 kilometer rijden. Je kunt je batterij ook makkelijk ergens binnen – in een café of restaurant – in het stopcontact steken. Veel fietsplezier!

1. Door de valleien van de Molignée en de Maas in Falaën

Na de start aan het oude stationnetje van Falaën doorkruis je de pittoreske vallei van de Molignée, een van de mooiste e-bike routes van België. Het pad kronkelt tussen steile rotswanden, over viaducten en door een tunnel, met het kabbelende riviertje aan je zijde.

Liefhebbers van abdijbieren kunnen een ommetje maken naar de abdijen van Maredsous en Maredret. Niet alleen de monniken, maar ook de benedictijnerzusters van Maredret dokterden bierrecepten uit. Vlak voor je de vallei van de Maas bereikt, kun je een bezoek brengen aan de Tuinen van Annevoie.

Tijdens de tocht rij je door Sosoye, verkozen tot een van de ‘Mooiste Dorpen’ van Wallonië. Het kasteel van Bioul, het charmantste wijndomein van België, is zeker een stop waard.

Vertrek : rue de la Gare 85, Falaën

: rue de la Gare 85, Falaën Afstand : 41 km

: 41 km Knooppunten : 47 –46– 45 –33 – 32 –93– 53 –57– 58 –94– 30 –56– 54 –17– 48 –49– 51 – 47

: 47 –46– 45 –33 – 32 –93– 53 –57– 58 –94– 30 –56– 54 –17– 48 –49– 51 – 47 Moeilijkheidsgraad : heuvelachtig parcours

: heuvelachtig parcours Highlights: • De abdijen van Maredsous en Maredret • Sosoye, een de mooiste dorpen van Wallonië • Het kasteel en wijndomein van Bioul • De Tuinen van Annevoie • De vallei van de Maas

2. ‘De Groote Oorlog’ in beeld in Ploegsteert

Tijdens deze tocht fiets je langs de ‘Schreve’, het grensgebied van België en Frankrijk. Het gevoel door niemandsland te rijden is nooit ver weg. Na het vertrek in het Waalse Ploegsteert, waar wielrenner Frank Vandenbroucke begraven ligt, bereik je het West-Vlaamse heuvelland.

De oorlogskerkhoven en monumenten confronteren je met het gruwelijke van De Groote Oorlog. Dat is zeker het geval in Mesen, de kleinste stad van België. Vanaf Komen fiets je langs de oevers van de Leie.

Steek gerust eerst even de brug over naar het Franse Comines, waar de neo-Byzantijnse kerk in het oog springt. Onderweg zijn er heel wat authentieke cafeetjes. Verlaat deze streek niet zonder te nippen van een Picon!

Vertrek : place de la Raqecque 1, Ploegsteert

: place de la Raqecque 1, Ploegsteert Afstand : 46,5 km

: 46,5 km Knooppunten : richting 23 –33– 1 –60– 92 –30– 52 –51– 45 –31– 6 – 9– 7 –28 – 12 –16– 26 –25– 3 –34– richting 23

: richting 23 –33– 1 –60– 92 –30– 52 –51– 45 –31– 6 – 9– 7 –28 – 12 –16– 26 –25– 3 –34– richting 23 Moeilijkheidsgraad : heuvelachtig parcours

: heuvelachtig parcours Highlights: • Het Experience Museum Ploegsteert • Het Britse oorlogsmonument in Ploegsteert • Het vredesstadje Mesen met diverse kerkhoven • De neo-Byzantijnse kerk in het Franse Comines • De vallei van de Leie

3. Een tocht vol natuur en stilte in Hamont-Achel

De volgende is een van die e-bike routes die op het lijf is geschreven van natuurliefhebbers en stiltezoekers. Je start aan de Achelse Kluis, een abdij die letterlijk op de Belgisch-Nederlandse grens werd gebouwd. Er is nog een stukje van De Doodendraad te zien, die tijdens de Eerste Wereldoorlog moest voorkomen dat Belgen het land uit zouden vluchten.

Na de start kronkel je in Nederland langs de Dommel door natuurgebied De Malpie en wat verder door ’t Leenderbos. Daarna doorkruis je De Heide en het Cranendonckse bos. Via Budel kom je terug in België. Kilometers lang volg je de oevers van het kanaal Bocholt-Herentals.

Vanaf Neerpelt geniet je van de rust langs de voormalige spoorlijn 18, ooit van levensbelang voor het transport van steenkolen, nu een oase van stilte.

Vertrek : Achelse Kluis, De Kluis 1, Hamont-Achel

: Achelse Kluis, De Kluis 1, Hamont-Achel Afstand : 63,6 km

: 63,6 km Knooppunten : 217 – 33 – 32 – 2 – 96 –55– 53 –54– 19 –60– 35 –34 – 4 –58– 1 – 9– 80 – 7– 223 –210– 08 –212– 213 –201– 220 –564– 218 –217

: 217 – 33 – 32 – 2 – 96 –55– 53 –54– 19 –60– 35 –34 – 4 –58– 1 – 9– 80 – 7– 223 –210– 08 –212– 213 –201– 220 –564– 218 –217 Laadpunt : Zuiderpoortcafé, Sportlaan 7, Budel, zuiderpoortcafe.nl, vlakbij KP 80

: Zuiderpoortcafé, Sportlaan 7, Budel, zuiderpoortcafe.nl, vlakbij KP 80 Moeilijkheidsgraad : vlak parcours

: vlak parcours Highlights: • Abdij De Achelse Kluis • De – Doodendraad • Natuurgebieden De Malpie, ’t Leenderbos, De Heide, Cranendonckse bos • Kanaal Bocholt-Herentals • Spoorlijn 18

4. Langs de parel van de Ardennen in La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne wordt dankzij zijn romantische ligging in een meander van de Ourthe en zijn fiere middeleeuwse burcht omschreven als ‘de parel van de Ardennen’. De eerste toeristen ontdekten de plek al in de 19de eeuw. Kunstenaars en schrijvers – zoals Victor Hugo en later Oscar Wilde – streken er neer. In de 20ste eeuw was de stad populair bij families.

Minder bekend, maar minstens even boeiend is het hinterland, waar de Ourthe zich door het landschap slingert. Het kolkende water heeft diepe dalen uitgesleten. Geniet dus van weidse panorama’s, woeste valleien en authentieke cafeetjes. Deze lange tocht loopt voor een groot deel over landelijke wegen, met twee onverharde stroken.

Vertrek : centrum van La Roche-en-Ardenne

: centrum van La Roche-en-Ardenne Afstand : 59 km

: 59 km Knooppunten : 83– 82 –71– 94 –96– 87 – 74 –73– 70 –17– 19 –80– 81 –97 – 74 –79– 81 –86– 84 –83

: 83– 82 –71– 94 –96– 87 – 74 –73– 70 –17– 19 –80– 81 –97 – 74 –79– 81 –86– 84 –83 Laadpunten : Hôtel du Midi, rue de Beausaint, 6, La Roche, vlakbij KP 83 en Le Jacquemart, rue Simon, 1, Hotton, KP 19

: Hôtel du Midi, rue de Beausaint, 6, La Roche, vlakbij KP 83 en Le Jacquemart, rue Simon, 1, Hotton, KP 19 Moeilijkheidsgraad : heuvelachtig parcours

: heuvelachtig parcours Highlights: • Het Kasteel van La Roche-en-Ardenne • Brouwerij Fantôme in Soy • Hotton met zijn grotten en het centrum voor rivierinterpretatie Riveo • Geitenboerderij Moulin du Wez

5. Een en al religie en geschiedenis in Aarschot

Tijdens deze tocht in Vlaams-Brabant verken je de driehoek Aarschot-Averbode-Diest. Naast geschiedenis is ook religie nooit veraf. Denk maar aan Sint-Rochus, de patroonheilige van Aarschot, de Mariaverering in Scherpenheuvel en de indrukwekkende norbertijnenabdij in Averbode.

Na de start volg je de meanderende oevers van de Demer. Daarna kom je in de bosrijke omgeving van de Zuiderkempen, om wat verder door de achtertuin van Ernest Claes en natuurgebied de Demerbroeken te fietsen. Nadat je de Oranjestad Diest doorkruist hebt, klim je zachtjes naar Scherpenheuvel, het bekendste bedevaartsoord van België.

Vertrek : parking Centrum Demervallei, Aarschot

: parking Centrum Demervallei, Aarschot Afstand : 50 km

: 50 km Knooppunten : 51– 3 –80– 56 –18 – 25 –83– 58 –86– 87 –32– 33 –88 – 89 –92– 93 –55– 94 –01– 02 –03– 51

: 51– 3 –80– 56 –18 – 25 –83– 58 –86– 87 –32– 33 –88 – 89 –92– 93 –55– 94 –01– 02 –03– 51 Laadpunten : ’t Hof (Langdorp, thoflangdorp.be, vlakbij KP 3), Café Railz (Ernest Claesstraat 73, Zichem, net voor KP 58) en De Badmeester (Omer Vanaudenhovenlaan 50, Diest, vlakbij KP 88)

: ’t Hof (Langdorp, thoflangdorp.be, vlakbij KP 3), Café Railz (Ernest Claesstraat 73, Zichem, net voor KP 58) en De Badmeester (Omer Vanaudenhovenlaan 50, Diest, vlakbij KP 88) Moeilijkheidsgraad : relatief vlak met af en toe een kleine helling

: relatief vlak met af en toe een kleine helling Highlights: • Sint-Rochustoren en watermolencomplex in Aarschot • Sint-Pieterskerk Langdorp • De abdij van Averbode met zijn ‘Lekdreef ’ • De Demerbroeken en het geboortehuis van Ernest Claes in Zichem • Oranjestad Diest met haar schilderachtige begijnhof, windmolen en Lakenhalle

Nog enkele handige tips

Via RouteYou kun je makkelijk fietsroutes op maat vinden. Tip: tik als keyword ‘elektrische fiets’ in het zoekbalkje. Zo krijg je een mooie overzichtslijst met routes die de moeite waard zijn .

kun je makkelijk fietsroutes op maat vinden. Tip: tik als keyword ‘elektrische fiets’ in het zoekbalkje. Zo krijg je een mooie . Je kunt makkelijk zelf aan de slag dankzij de vele fietsknooppunten die verspreid over het hele land liggen. Stel je eigen route samen of kies een fietsroute uit die al voor jou uitgestippeld is . Neem zeker even een kijkje op websites zoals Fietsknooppunt of Fietsroute .

. Neem zeker even een kijkje op websites zoals of . Hoe je makkelijk zelf een fietsroute uitstippelt, leggen we je uit in dit artikel.

Tekst: Sanne Van Britsom, Kristien Hansebout en de redactie

Nog meer fietsinspiratie:

