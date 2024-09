Dit zijn de mooiste camperplaatsen om te overnachten in België

Voor de één moet er een zwembad zijn, de ander staat het liefst midden in de natuur, ver weg van alles en iedereen. Camperlocaties zijn er in zoveel soorten en maten, maar van welke plekken ben je nu zeker dat je goed ontvangen wordt met je camper? Hier vind je alvast enkele leuke camperplaatsen in België.

Met de camper op reis

Op reis gaan met de camper is al lang niet meer enkel voor de 60-plusser. Deze manier van onderweg zijn en dingen ontdekken wordt ook steeds populairder onder jonge mensen. Wat wil je? De wereld ligt immers aan je voeten. Met de camper heb je bovendien meer comfort dan bij gewoon kamperen. En zit de locatie of het weer even niet mee? Dan druk je gewoon het gaspedaal in en… op naar de volgende bestemming. De ultieme vrijheid, dus!

Lees ook: 10 plekjes voor een verlengd weekendje weg

De beste camperplaatsen van België

De website campercontact.com reikt jaarlijks de Campercontact Awards uit aan de beste campings en camperplaatsen in België en Europa. Hoe ze te werk gaan? Ze kiezen locaties op basis van het hoogste gemiddelde cijfer dat gasten aan een plek gaven. De camperlocatie moet minimaal 15 afzonderlijke recensies hebben.

Deze twee winnaars kregen in de afgelopen twaalf maanden van verschillende campergasten telkens een hoge score van meer dan 4,5/5. Niet twijfelen, dus!

Camperhoeve De Bonterie

Getty Images

Camperhoeve De Bonterie in Diksmuide won terecht de award voor Camperplaats van het jaar met een gemiddelde beoordeling van 5/5. Hier parkeer je je camper tussen het grazende vee en de locatie is ideaal om (eventueel naar zee) te wandelen en fietsen. Andere pluspunten zijn de hondenweide, de vriendelijke eigenaar en de streekproducten die aangeboden worden.

Camping Memling

Getty Images

De award voor Beste camping ging naar Camping Memling in Brugge, met een gemiddelde score van 4,7/5. Vooral de rustige ligging en het aangrenzende bos zijn een grote troef, maar ook het schone, moderne sanitair valt in de smaak. Op slechts tien minuutjes fietsen sta je in centrum Brugge.

Nog meer Belgische camperpareltjes

Ook Campingpecialist ACSI reikt jaarlijks hun ASCI Awards uit aan de populairste campings van Europa. Kampeerliefhebbers kunnen stemmen op hun favoriete campings in verschillende categorieën.

Deze camperplaatsen in België vielen in de prijzen.

1. Camping Sandaya Parc La Clusure

De award voor Beste camping ging naar Camping Sandaya Parc La Clusure in Tellin, een dorpje in de Belgische Ardennen. Hier slaap je middenin de natuur, aan de voet van de rivier Lomme, waar je ’s zomers kunt vissen of pootjebaden. Ook de Grotten van Han zijn vlakbij, op slechts 10 kilometer.

2. Camping De Ballasthoeve

Camping De Ballasthoeve in Pelt ontving de award voor Beste kleine, fijne camping. Een ideaal plekje voor wie liefst middenin de natuur verblijft, omringd door groen en vogeltjes die je ’s morgens wakker maken. Zeker als je houdt van fietsen, mountainbiken of wandelen, zit je hier goed.

3. Camping De Lombarde

Neem je je viervoeter graag mee op reis? Dan moet je bij Camping De Lombarde in Middelkerke-Lombardsijde zijn, volgens ASCI de Meest hondvriendelijke camping in ons land. Je slaapt er op nog geen kilometer van de kust, via een duinpad wandel je samen met je hond op slechts tien minuutjes naar het strand. Er is een visvijver, speeltuin en kinderanimatie (enkel in de zomer).

4. Kompas Camping Nieuwpoort

De Beste camperplaatsen vind je volgens ASCI bij Kompas Camping Nieuwpoort, een ruime, verzorgde camping die ook heel kindvriendelijk is. De camping heeft twee zwembaden, een kinderbad en waterglijbaan, er is een binnenspeelruimte en kinderanimatie tijdens de schoolvakanties.

5. Camping Houtum

Camping Houtum in het Kempense Kasterlee won de award voor Camping met het beste sanitair dat volgens ASCI ‘modern en kraakhelder’ is. Een fijne plek voor wie graag de rust en natuur opzoekt, met veel wandelmogelijkheden en landgoed de Putten vlakbij.

Wandeltip vlakbij: de heerlijke heide van Kasterlee

6. Camping Zavelbos

De prijs voor Beste wandelcamping ging naar Camping Zavelbos, dat verscholen ligt in de bossen van Maaseik. Je vindt er ruime staanplaatsen aan het water of tussen de bomen, een visvijver, vernieuwd sanitair, een kinderspeeltuin, … In de omgeving kun je eindeloos fietsen en wandelen.

7. Camping Le Prahay

De award voor Camping met de mooiste ligging ging naar Camping Le Prahay in Poupehan, een klein dorpje vlakbij Bouillon. Niet moeilijk dat dit een van de beste camperplaatsen in België is, want je slaapt er aan de Semois, omringd door valleien en bossen. In de omgeving zijn er een heleboel kastelen en burchten om te verkennen.

8. Camping Jocomo Park

Camping Jocomo Park in Lanaken ging lopen met de prijs voor Leukste camping voor kinderen. Met een openluchtzwembad (met kleuterbad), grote speeltuin, roeivijver, tennisbaan en badmintonveld is er geen tijd voor verveling. Tussendoor kun je ook Nationaal Park Hoge Kempen of Maastricht bezoeken, beiden op fietsafstand van de camping.

9. Camping Natuurlijk Limburg

De taverne van Camping Natuurlijk Limburg in Voeren won de prijs voor Beste campingrestaurant. Vanop hun terras smul je van een heerlijk streekgerecht of -biertje. De camperplaatsen zijn ruim, met voldoende privacy. Je geniet er van een rustige, natuurlijke omgeving.

10. Capfun Camping L’Hirondelle

Waterratten halen hun hartje op bij Capfun Camping L’Hirondelle, de camping in Burdinne die de prijs voor Mooiste campingzwembad won. Je kiest er tussen drie buitenzwembaden, een overdekt zwembad en een peuterbad (met waterspeeltuin). Adrenalinejunkies wagen zich aan een van de 12 (!) waterglijbanen. Goed om te weten: de zwembaden zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.

Lees ook deze artikels over kamperen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!