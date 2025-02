Citytrip New York: dit wil je zien en doen

Een citytrip naar New York staat bij heel wat mensen op de bucketlist. Reis je voor de allereerste keer naar de stad die nooit slaapt? Deze plekjes mag je zeker niet missen tijdens je citytrip naar New York!

Eerste keer New York? Dit wil je zeker zien en doen!

1. Bezienswaardigheden

New York heeft ontelbaar veel iconische bezienswaardigheden die je zeker niet mag missen wanneer je de stad voor het eerst bezoekt.

Neem de trappen tot aan de uitkijkplatformen van de Empire State Building of het Rockefeller Center voor een fenomenaal uitzicht over de stad. Struin door Fifth Avenue, Wall Street en sta even stil bij het het 9/11 Memorial-herdenkingsmonument.

Neem een foto bij Times Square, Grand Central Terminal, St. Patrick’s Cathedral en de Flat Iron Building. Spring op de New York City Subway richting SoHo, Brooklyn of Manhattan of pik een show mee op Broadway.

2. Parken

Een mooie afwisseling tijdens je citytrip New York: een wandeling door het groen in een van de vele parken. Uiteraard niet te missen is Central Park, het grootste park van de stad. ’s Winters geniet je er van een magisch sneeuwtapijt, in de zomer kun je er heerlijk picknicken of bootjevaren op de vijver.

Nog wat parken bezoeken? Ook in Washington Square Park, vlakbij Greenwich Village en Fifth Avenue, Madison Square Park, High Line Park en het iets rustigere Prospect Park is het heerlijk vertoeven.

3. Met een gids

New York kun je perfect op eigen houtje ontdekken. Heb je toch liever wat begeleiding? Spring op de hop-on hop-off bus, of boek een wandeling met een gids. Er zijn heel wat Belgen en Nederlanders die naar New York verhuisden en je met plezier rondleiden, zoals bijvoorbeeld newyorklocal.nl.

Bezoek je New York tijdens de zomer? Ga dan op verkenning met de fiets! Bij Baja Bikes reserveer je een Nederlandstalige fietstour langs de belangrijkste trekpleisters van de stad.

4. Boottocht

Een fijne manier om New York eens vanuit een ander oogpunt te zien, is met een boottochtje over de Hudson. Je vaart onder Brooklyn Bridge door, tot aan het Vrijheidsbeeld en krijgt onderweg wat uitleg over de verschillende bezienswaardigheden. De organisatie Circle Line biedt verschillende sightseeing boottours aan.

5. Musea

Kunstliefhebbers halen hun hartje op in New York, want de stad heeft tal van wereldberoemde musea die zeker een bezoekje waard zijn tijdens je citytrip. Zo zijn zowel de architectuur als de kunstcollectie van het Guggenheim Museum de moeite. Ook in The Met (met haar beroemde trappen) en in MoMA spot je werken van de allergrootste kunstenaars.

Is kunst niet zo jouw ding? Dompel je onder in de wereld van dino’s, biologie en wetenschap in het American Museum of Natural History.

6. Eetadresjes

Ook lekker eten mag natuurlijk niet ontbreken tijdens je citytrip in New York. Nood aan wat inspiratie? Libelle Lekker-redactrice Manon tipt alvast haar favoriete eetadresjes in New York:

