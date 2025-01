7 niet te missen plekjes in Polen

Op reis naar Polen? Het budgetvriendelijke vakantieland heeft niet alleen citytripwaardige steden, maar ook prachtige natuur. Deze plekjes in Polen zijn een bezoekje waard!

Dit wil je zien en doen in Polen

1. Warschau

Op reis naar Polen? Dan mag hoofdstad Warschau natuurlijk niet ontbreken. Een stad die geschiedenis ademt, want tijdens Wereldoorlog II werd ze volledig verwoest. Struin in de volledig heropgebouwde oude stad langs knusse pleintjes en gekleurde huisjes. Historische bezienswaardigheden als de Barbican wissel je af met véél groen, zoals de botanische tuin van de Universiteit van Warschau of het royale Łazienki Park.

2. Krakau

Ook Krakau, de stad in het zuiden van Polen, is een citytrip waard. Kerken, basilieken, het Stowacki Theater, het kasteel van Wawel, … Vooral als je houdt van mooie gebouwen en architectuur, haal je er je hartje op. Het is dan ook geen wonder dat de oude stad deel uitmaakt van het UNESCO Werelderfgoed. Je dag afsluiten doe je met een terrasje op de Grote Markt, langs de authentieke lakenhallen.

3. Tatra Nationaal Park

Je even terugtrekken in de natuur tussen twee stedentrips door? Dan is het Tatra Nationaal Park ideaal. Het omvat het Tatra-gebergte tussen Polen en Slowakije, alsook het hoogste punt van Polen: Rysy. Ruige rotsen worden er afgewisseld met heldere meren, watervallen en weidse vergezichten. En misschien spot je zelfs een berggeit of bruine beer!

Tip: Op AllTrails vind je heel wat uitgestippelde wandelroutes.

4. Gdańsk

Ook Gdańsk is een tussenstop waard tijdens je reis door Polen. De noordelijke havenstad doet op sommige plekjes wat aan Kopenhagen denken. Denk: aangemeerde boten, kleurrijke huisjes, historische gebouwen, … Maak ook zeker even tijd om het aangrenzende Sopot te bezoeken, met het strand, pier en ‘bochtig huisje’ Krzywy Domek.

5. Auschwitz-Birkenau

Auschwitz staat bij velen op het ‘ooit-te-bezoeken’-lijstje. Het beruchte concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog toont een zwarte bladzijde uit de geschiedenis, die een forse indruk nalaat. Je bezoekt Auschwitz I en Auschwitz II-Birkenau best samen met een gids, zo krijg je het volledige verhaal mee.

6. Wrocław

Ook Wrocław is een niet te missen stadje, met tal van gezellige pleintjes, pastelkleurige huisjes en heerlijke horeca-adresjes. Breng een bezoekje aan het middeleeuwse Marktplein Rynek, beklim de Sint-Elizabeth kerk voor een panoramisch uitzicht over de stad of maak een romantische wandeling langs de Oder. Leuk voor jong én oud: over de hele stad zitten kleine kaboutertjes verstopt. Kun jij ze allemaal vinden?

7. Mazurië

Zee, bergen, meren, … Polen heeft het allemaal. Voor de mooiste meren moet je in Mazurië zijn, een regio in het noordoosten van Polen die de bijnaam ‘het Land van 1000 meren’ draagt. Want wist je dat Polen, na Finland, het grootste aantal meren in Europa telt? De meeste meren van Mazurië zijn omringd door eindeloze groene velden. Of je nu houdt van zeilen, vissen, fietsen of wandelen: hier haalt menig natuurliefhebber z’n hartje op.

